New York - David Pastrňák po sedmnácti zápasech ukončil čekání na gól v NHL, když trefou v prodloužení zařídil výhru hokejistů Bostonu nad Detroitem 4:3. Český útočník si navíc připsal jednu asistenci, na rozhodující branku mu přihrál krajan David Krejčí. Gól a asistenci zaznamenal také Tomáš Plekanec, který pomohl Montrealu k vítězství 5:1 nad Calgary.

Dvacetiletý Pastrňák naposledy skóroval v polovině prosince proti Pittsburghu. V té době byl s 19 zásahy druhým nejlepším střelcem ligy s odstupem dvou gólů za lídrem Sidneym Crosbym. Jenže pak jako když utne. Měsíc a půl se rodák z Havířova nemohl trefit.

Až v úterý trápení prolomil. V poslední minutě prodloužení si počkal v levém kruhu pro vhazování na přihrávku od Krejčího a ranou z voleje nad lapačku prostřelil Jareda Coreaua, který v brance Red Wings opět dostal přednost před Petrem Mrázkem. Boston tak ukončil sérii čtyř porážek.

"Když vám to tam nepadá, nic moc s tím nenaděláte. Musíte se prostě dál snažit dělat na ledě ty správné věci," uvedl český mladík. "Samozřejmě vám to pořád zůstává v hlavě, ale už když jsem měl gólovou sérii, tak jsem říkal, že se může stát, že se pak člověk pár zápasů netrefí. Nakonec to bylo víc než pár zápasů, takže jsem rád, že mi to tam konečně spadlo, zvlášť když jsme vyhráli."

Pastrňák poprvé během úvodních tří let v NHL pokořil hranici 20 gólů za sezonu. Po zápase byl vyhlášen druhou hvězdou večera za Bradem Marchandem, který v 49. minutě svou druhou trefou v utkání vyrovnal na 3:3. "Bylo to frustrující. Hráli jsme dobře a přesto jsme prohrávali. Ale mužstvo ukázalo, jaký má charakter, a dotáhli jsme to k ohromně cenné výhře," řekl Marchand, jehož tým měl výraznou střeleckou převahu (49:26).

Plekanec skóroval posedmé v sezoně a byl rovněž zvolen druhou hvězdou utkání. Specialista na bránění přesilových her soupeře ve 24. minutě v oslabení vystihl rozehrávku hráčů Flames na modré čáře a rychlý brejk dvou na jednoho proměnil střelou po ledě v gól na 2:0.

Reprezentační kapitán skóroval v oslabení už podvacáté v kariéře, čímž v historii klubu vyrovnal druhého nejúspěšnějšího hráče v této statistice Boba Gaineyho. Lepší už je pouze Guy Carbonneau, který nastřílel v oslabení 27 branek.

V 57. minutě pak s Plekancovým přispěním zvýšil Alexandr Radulov svým druhým gólem v zápase už na 5:0. Brankář Canadiens Carey Price přišel o čisté konto až 1,1 sekundy před závěrečnou sirénou, kdy po souhře v přesilovce zaznamenal čestný úspěch hostů Sam Bennett.

Kouč Montrealu Michel Therrien se ještě pokusil gól odvolat a požádal o přezkoumání u videa kvůli možnému ofsajdu, ten však opakované záběry neodhalily a branka platila. "Ve finále na tom ale tolik nezáleží," poznamenal Price, který vychytal první vítězství z posledních čtyř zápasů. "Nikdy jsem na statistiky moc nebyl. Hlavně jsme potřebovali vyhrát a to se povedlo."

Vítězství by potřebovali i hosté, kteří si připsali čtvrtou porážku v řadě. I proto, že už v devátém zápase po sobě inkasovali první gól. A nebýt Bennettovy trefy, vyšli by ve druhém utkání za sebou střelecky naprázdno. "Hráli jsme pateticky. Za celý zápas jsme se nedokázali zvednout. Nebylo nic, co by nás nakoplo. Naši klíčoví hráči nic nepředvedli. Potřebovali bychom, aby to někdo vzal na sebe," litoval trenér Glen Gulutzan.

Druhou porážku po dvou předchozích výhrách utrpěl v brance Winnipegu Ondřej Pavelec, jehož tým podlehl na domácím ledě 3:4 San Jose. Jets vedli od 45. minuty 3:2, jenže v polovině třetí třetiny vyrovnal z trestného střílení Melker Karlsson a v 56. minutě dokonal obrat Patrick Marleau.

Pavelec při rozhodujícím gólu nedokázal zblokovat přihrávku Ryana Carpentera, směřující od zadního mantinelu přes brankoviště. Marleau, který o den dříve nasázel v poslední třetině čtyři góly Coloradu, poslal kotouč do odkryté branky.

Zkušený útočník si tak připsal druhý vítězný gól za sebou a Žraloci prodloužili sérii výher na šest zápasů. "Je skvělé, že se mi takhle daří, ale hlavní je, že vítězíme. Od Carpentera to byla skvělá akce, poslal mi puk přímo na hokejku před prázdnou branku," pochválil spoluhráče Marleau.

Po čtrnácti zápasech skončila bodová šňůra Washingtonu, který prohrál 0:3 v Ottawě. Capitals, kteří předtím naposledy padli v základní hrací době 27. prosince s New York Islanders, vychytal brankář Mike Condon, jenž zneškodnil všech 31 střel a oslavil čtvrté čisté konto v sezoně.

Neskóroval ani další z předních týmů Východní konference Pittsburgh, na jehož ledě zvítězili 3:0 hosté ze St. Louis. Šestou nulu v kariéře vychytal díky 34 zákrokům Carter Hutton a Blues přerušili sérii tří porážek.

NHL:

Boston - Detroit 4:3 v prodl. (2:1, 0:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 18. a 49. Marchand (na první Pastrňák), 4. Miller, 65. Pastrňák (Krejčí) - 11. Athanasiou, 27. Green, 31. Tatar. Střely na branku: 49:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. Green (Detroit).

New Jersey - Los Angeles 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

Branky: 48. Quincey - 1. Kopitar, 2. Pearson, 17. Martinez. Střely na branku: 25:25. Diváci: 13.412. Hvězdy zápasu: 1. Carter, 2. Budaj, 3. Kopitar (všichni Los Angeles).

NY Islanders - Columbus 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 23. Bailey, 37. Kuljomin, 41. Nelson, 46. Chimera - 9. N. Foligno, 55. Atkinson. Střely na branku: 29:23. Diváci: 11.419. Hvězdy zápasu: 1. Chimera, 2. Tavares, 3. Bailey (všichni Islanders).

Pittsburgh - St. Louis 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 15. Parayko, 36. Reaves, 55. Upshall. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.563. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Parayko, 3. Perron (všichni St. Louis).

Dallas - Minnesota 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 30. Seguin, 40. Eaves - 14. Pominville, 25. Koivu, rozh. nájezd Stewart. Střely na branku: 37:33. Diváci: 17.877. Hvězdy zápasu: 1. Spezza (Dallas), 2. Pominville (Minnesota), 3. Eaves (Dallas).

Ottawa - Washington 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky: 2. Kelly, 5. Ryan, 32. Z. Smith. Střely na branku: 34:31. Diváci: 16.683. Hvězdy zápasu: 1. Condon, 2. Claesson, 3. Pageau (všichni Ottawa).

Nashville - Buffalo 4:5 v prodl. (1:0, 1:2, 2:2 - 0:1)

Branky: 9. Forsberg, 38. McLeod, 46. Arvidsson, 51. Neal - 40. a 63. Eichel, 33. Girgensons, 55. Gionta, 59. Okposo. Střely na branku: 39:37. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Buffalo), 2. Järnkrok, 3. Neal (oba Nashville).

Winnipeg - San Jose 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky: 9. a 45. Little, 39. Copp - 4. Burns, 21. Couture, 50. z trest. střílení Karlsson, 56. Marleau. Ondřej Pavelec odchytal za Winnipeg 59 minut, z 26 střel inkasoval 4 góly a úspěšnost zásahů měl 84,6 procenta. Střely na branku: 34:26. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Little (Winnipeg), 2. Couture (San Jose), 3. Morrissey (Winnipeg).

Chicago - Tampa Bay 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Branky: 11. Toews, 22. Keith - 47. a 47. Johnson, 19. Boyle, 43. Nestěrov, 58. Kučerov. Střely na branku: 36:36. Diváci: 21.617. Hvězdy zápasu: 1. Johnson, 2. Boyle (oba Tampa), 3. Toews (Chicago).

Montreal - Calgary 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 30. a 57. Radulov (na druhou Plekanec), 20. Shaw, 25. Plekanec, 49. Carr - 60. Bennett. Střely na branku: 20:31. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Plekanec, 3. Radulov (všichni Montreal).