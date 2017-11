New York - Hokejový útočník David Pastrňák vstřelil v pátečním utkání NHL desátý gól sezony, díky kterému získal Boston v Torontu bod za prohru 2:3 v prodloužení. Jakub Vrána zpečetil trefou při power play výhru Washingtonu 4:1 nad Pittsburghem. Martin Hanzal, který vyšel naprázdno v předchozích devíti zápasech, se podílel asistencí na hladkém vítězství Dallasu 5:0 nad New York Islanders.

Chvíli se zdálo, že jubilejní Pastrňákův zásah by mohl být vítěznou brankou. Havířovský rodák dostal Boston v 55. minutě úspěšnou dorážkou v přesilové hře do vedení 2:1. Jenže domácí útočník James van Riemsdyk při hře bez brankáře podruhé v utkání vyrovnal a prodloužení ukončil v čase 61:07 po chybě Pastrňáka Patrick Marleau. Před rozhodující akcí ztratil český kanonýr v útočném pásmu při pokusu o kličku puk a domácí z následného přečíslení rozhodli.

"Snažil jsem se prosadit jeden na jednoho. Chtěl jsem si ho (Mitchella Marnera) obhodit, ale trefil jsem jeho brusli. Navíc, když jsem se kolem něho obtáčel, upadl jsem přes jeho nohu a už jsem ho nebyl schopen chytit. Měl jsem smůlu," popsal Pastrňák situaci, která předcházela brejku.

Ten vedl Marner. "Věděl jsem, že Pastrňák upadl nebo ztratil rovnováhu a že mám trochu času. Snažil jsem se navázat na sebe jejich obránce. Jake (Gardiner) a Patty (Marleau) to pak skvěle dohráli," vylíčil Marner.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy po minulém utkání kritizoval Pastrňáka za chyby s Minnesotou, ze kterých tým dvakrát inkasoval. Tentokrát kouče ale štvalo, že jeho tým neudržel v power play vedení. "Měli jsme puk pod kontrolou, ale nevyhodili jsme ho a to se nám vymstilo," zlobil se.

Vrána vystihl v obranné třetině přihrávku Sidneyho Crosbyho na modrou čáru, přesprintoval obránce Justina Schultze a z levého kruhu snadno trefil prázdnou branku. Gólman Washingtonu Braden Holtby kryl 27 střel a připsal si dvoustou výhru v 319. startu. V historii soutěže dosáhl rychleji stejného milníku jen Ken Dryden (311 zápasů).

"Je pro mě pocta, že jsem s ním dáván do spojitosti," uvedl Holtby, který jako teenager uznával šestinásobného vítěze Stanleyova poháru a četl i jeho knihu The Game (Hra). "Myslím, že jsme měli štěstí na týmy, ve kterých jsme chytali a které nám pomohly se dostat tak rychle na taková čísla. Užívám si to," dodal Holtby, který v uplynulých dvou sezonách vyhrál s Washingtonem základní část NHL.

Další gólman Roberto Luongo pomohl Floridě 24 zákroky porazit Buffalo 4:1 a zaznamenal 455. výhru v soutěži, čímž se osamostatnil na čtvrtém místě v historické tabulce. "Je to samozřejmě hezké, ale momentálně mě jen zajímá, abychom sbírali body, abychom se dostali do play off," řekl Luongo. "Tyhle statistiky mi jinak můžou zpříjemnit den, když venku bude pršet a já nebudu mít doma co na práci," dodal.

Hanzal v létě podepsal smlouvu s Dallasem a v novém působišti se zatím hledá. Zkušený centr měl před utkáním na kontě pouze jeden gól, který dal před měsícem do prázdné branky při power play Detroitu, a ve statistice +/- patřil s deseti zápornými body mezi deset nejhorších hráčů v soutěži.

Druhý bod v sezoně si Hanzal připsal poté, kdy podél mantinelu přistrčil puk na modrou čáru Johnu Klingbergovi, který ho následně přihrál Esu Lindellovi. Finský obránce nahozením překvapil brankáře Jaroslava Haláka a zvýšil v 17. minutě na 3:0. Zbývající dvě branky přidal Dallas v prostřední části a Benu Bishopovi stačilo pouhých čtrnáct zákroků, aby si připsal dvacátou nulu v kariéře.

Vegas doma porazilo Winnipeg 5:2 i s přispěním Tomáše Noska, který asistoval u první branky zápasu. Český útočník, který nastupuje ve čtvrté formaci, si vylepšil osobní statistiky na dvě branky a dvě přihrávky.

Statistika pátečních zápasů NHL:

--------

Colorado - Ottawa 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 9. Jakupov, 30. Kerfoot, 53. MacKinnon - 16. a 61. Mark Stone, 9. Claesson, 34. DiDomenico. Střely na branku: 19:32. Diváci: 13.396. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone (Ottawa), 2. Kerfoot (Colorado), 3. Claesson (Ottawa).

Buffalo - Florida 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky: 14. Okposo - 27. Dadonov, 44. McCoshen, 59. Barkov, 59. Trocheck. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.812. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Luongo (oba Florida), 3. Lehner (Buffalo).

Toronto - Boston 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 40. a 59. J. van Riemsdyk, 62. Marleau - 36. Bergeron, 55. Pastrňák. Střely na branku: 33:35. Diváci: 19.381. Hvězda zápasu: 1. Marleau (Toronto).

Washington - Pittsburgh 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 15. J. Carlson, 39. Oshie, 54. Stephenson, 58. Vrána - 29. Kessel. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. J. Carlson, 3. Stephenson (všichni Washington).

Columbus - Carolina 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 6. Dubinsky - 24. a 49. Jordan Staal, 60. B. McGinn. Střely na branku: 26:29. Diváci: 16.049. Hvězdy zápasu: 1. Jordan Staal, 2. C. Ward (oba Carolina), 3. Motte (Columbus).

Dallas - NY Islanders 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Branky: 2. J. Klingberg, 15. G. Smith, 17. Lindell (Hanzal), 27. Janmark, 36. Spezza. Střely na branku: 29:14. Diváci: 18.342. Hvězdy zápasu: 1. J. Klingberg, 2. G. Smith, 3. Lindell (všichni Dallas).

Vegas - Winnipeg 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Branky: 33. a 38. W. Karlsson, 7. Sbisa (Nosek), 16. D. Perron, 37. Neal - 16. A. Lowry, 34. Laine. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.110. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. R. Smith, 3. Lagace (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 17 13 2 2 69:45 28 2. Toronto 18 11 0 7 68:62 22 3. Ottawa 15 7 5 3 55:50 19 4. Detroit 17 8 1 8 48:49 17 5. Boston 15 6 4 5 43:47 16 6. Montreal 17 7 1 9 44:60 15 7. Florida 15 5 2 8 52:60 12 8. Buffalo 16 5 2 9 39:58 12

Metropolitní divize:

1. New Jersey 15 9 2 4 52:48 20 2. Pittsburgh 18 9 2 7 46:63 20 3. Columbus 17 9 1 7 53:49 19 4. Washington 17 9 1 7 51:52 19 5. Philadelphia 16 8 2 6 50:44 18 6. NY Islanders 16 8 2 6 55:53 18 7. NY Rangers 17 8 2 7 56:57 18 8. Carolina 14 6 3 5 38:39 15

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 17 13 1 3 56:39 27 2. Winnipeg 15 8 3 4 48:45 19 3. Nashville 15 8 2 5 40:42 18 4. Dallas 16 9 0 7 47:43 18 5. Colorado 15 8 1 6 51:51 17 6. Chicago 16 7 2 7 44:39 16 7. Minnesota 15 6 2 7 45:44 14

Pacifická divize:

1. Los Angeles 16 11 2 3 54:39 24 2. Vegas 16 10 1 5 57:46 21 3. Vancouver 16 8 2 6 43:41 18 4. Calgary 16 9 0 7 44:46 18 5. Anaheim 16 7 3 6 47:48 17 6. San Jose 14 8 0 6 37:35 16 7. Edmonton 15 6 1 8 35:46 13 8. Arizona 18 2 3 13 44:71 7

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 17 30 (8+22) 2. Kučerov (Tampa Bay) 17 29 (16+13) 3. J. Gaudreau (Calgary) 16 22 (6+16) 4. Schwartz (St. Louis) 17 21 (9+12) 5. Wheeler (Winnipeg) 15 21 (5+16) 6. Voráček (Philadelphia) 16 21 (4+17) 7. Giroux (Philadelphia) 16 20 (9+11) 8. Kopitar (Los Angeles) 16 20 (8+12) 9. Tarasenko (St. Louis) 17 20 (8+12) 10. Kessel (Pittsburgh) 18 20 (6+14) 27. Pastrňák (Boston) 15 17 (10+7) 126. Palát (Tampa Bay) 17 10 (4+6) 129. Vrbata (Florida) 15 10 (3+7) 134. Sobotka (St. Louis) 17 10 (3+7)