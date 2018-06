Praha - Slavný fyzioterapeut, kterého ve skutečnosti velmi dobře živí hokej, se objeví na letošním tenisovém Wimbledonu. Sen o návštěvě svého oblíbeného turnaje na travnatých dvorcích londýnského All England Clubu si takto splní útočník Bostonu David Pastrňák, jenž v úterý převzal podruhé za sebou trofej za vítězství v anketě Zlatá hokejka.

Dvaadvacetiletý havířovský rodák, jenž loni podepsal s Bruins šestiletý kontrakt na 40 milionů dolarů, bude veden jako fyzioterapeut Kristýny Plíškové, jejíž partnerem je Pastrňákův kamarád a také hokejista Dominik Volek. Wimbledon si Pastrňák užije na vlastní oči poprvé, jak si již dlouho přál.

"Už se na to moc těším. Budu tam trénovat sám, když budu mít volno. A i jinak budu chodit trénovat, když tedy nebude Tinda zrovna potřebovat fyzioterapeuta," líčil Pastrňák s úsměvem při rozhovoru s novináři. "Je to ale samozřejmě sranda. Abych mohl do posilovny, tak jsme to vymysleli takhle a snad to dobře dopadne," uvedl.

Na rychlokurz pro fyzioterapeuty se nechystá. "Připravil jsem si speciální doping, který zajistí, že se po něm nikdo nikdy nezraní. Tak jí to tam hodím, aby se nezranila a nemusel jsem nic dělat," plánoval s nadsázkou Pastrňák.

Díky své roli fyzioterapeuta bude moct kombinovat sledování tenisových zápasů s přípravou na nový ročník NHL. Nezastírá však, že tvrdou letní dřinu nesnáší. "Chce se mi brečet, když si představím, kolik času z toho léta budu muset zase strávit v posilovně," přiznal s úsměvem. "Tu letní dřinu si ale vždy propojím s tenisem a fotbalem, takže si to takhle zpestřím. A doufám, že to bude rychle za mnou."

A co především nemá rád na letní přípravě? "Všechno. Úplně všechno," vyhrkl Pastrňák. "Celý červenec a srpen. Ze všeho nejhorší je posilovna. Nebaví mě to a jsem z toho kolikrát i nepříjemný, ale bez tvrdé práce to nejde, což všichni víme, takže musím makat," uvedl Pastrňák.