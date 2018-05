Kodaň - Hokejový útočník David Pastrňák přiletěl dnes ráno do Kodaně, a přestože celou cestu z Bostonu nespal, rozhodl se stejně jako jeho klubový spoluhráč David Krejčí nastoupit do večerního zápasu mistrovství světa proti Rusku. A odpolední dvě hodiny spánku je oba naladily na výbornou. Pastrňák v prodloužení svým druhým gólem duel rozhodl, Krejčí nasbíral celkem čtyři kanadské body. Obě hvězdné posily tak byly u všeho důležitého.

"Nečekali jsme, že nám to tak půjde. Ono to ale většinou tak je. Když jdete do zápasu bez očekávání, tak to dopadne. Dnes se nám dařilo a cítil jsem se dobře, z čehož jsem byl překvapený," řekl Pastrňák. S Krejčím oznámili trenérům, že nastoupí, krátce před týmovým mítinkem v 17 hodin. "Původně jsme chtěli hrát až v pátek, ale pak jsme si řekli, že to nebude o moc lepší. Dlouho jsme nebyli na ledě, takže jsme rádi, že to máme za sebou," uvedl jedenadvacetiletý útočník.

Pastrňák si hned v prvním zápase v Dánsku užíval souhru s Krejčím, se kterým jinak běžně v Bruins nenastupuje. "S Krejčou mě to baví. Člověk musí být připravený každé střídání s hokejkou na ledě, protože od něj to tam chodí zprava zleva a on mě vždy najde," pochvaloval si. Do formace k nim navíc perfektně zapadl i Dmitrij Jaškin, jenž se také postaral o jeden z českých gólů. "Odvedl pro nás spoustu práce, je silný na puku a v soubojích. Zaslouženě dal i gól," ocenil Pastrňák i Jaškina.

Skvělý výkon Pastrňák korunoval v prodloužení. Duel ukončil tak, že zpoza branky nastřelil nohu obránce Jakovleva, od nějž se puk odrazil do sítě. Chytrým způsobem tak završil akci, při níž ho předtím vychytal Košečkin. "Trochu mi to ujelo. Chtěl jsem zakončit forhendem a gólman mi to vykopl. Obránce tam pak zastavil, tak jsem to zkusil. Takhle padá hodně branek, třeba Crosby jich dává spoustu," pousmál se rodák z Havířova, který v Dánsku hned navázal na vydařenou sezonu z NHL.

Hru v zámoří ale s mistrovstvím světa porovnávat bezprostředně po prvním utkání nechtěl. "Zatím je to jen jeden zápas. Máme radost, že jsme porazili Rusáky, ale my tady nejsme proto, abychom vyhráli a teď přestali hrát, protože jsme je porazili," podotkl Pastrňák.

Na českém výkonu navíc viděl i dost negativních věcí. "V první třetině jsme byli lepší, ale bohužel jsme dostali první gól. Dobře jsme se vrátili, ale Rusové umí výborně najít druhou vlnu, s čímž jsme měli zezačátku problém. Naštěstí se nám to podařilo otočit a hlavně ustát jejich tlak ve třetí třetině," dodal Pastrňák.

Další test jej čeká už v pátek, kdy se Češi večer utkají s Běloruskem.