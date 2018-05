Kodaň - Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém zápase na mistrovství světa v Kodani Rusko 4:3 v prodloužení. Dramatický duel proti olympijským vítězům z Pchjongčchangu rozhodl v čase 63:23 svým druhým gólem v utkání David Pastrňák.

Čerstvá posila z Bostonu tím korunovala skvělý výkon, Pastrňák si vedle dvou branek připsal i asistenci. Jeho klubový spoluhráč David Krejčí, který do Dánska přicestoval také dnes dopoledne, nasbíral dokonce čtyři body. Ke gólu přidal tři asistence.

Royal Arena se potřetí ze čtyř českých vystoupení zcela zaplnila 12.490 diváky. Vstup do utkání vyšel Rusům, kteří se dostali po 71 vteřinách do vedení. Barabanov projel po levém křídle až před Ritticha, který jeho bekhendové zakončení vykryl, ale následně se prosadil tvrdou střelou Něstěrov. Blízko zvýšení byl hned vzápětí po Dacjukově akci Dadonov. Češi byli postupem času střelecky aktivnější, Jordán ale minul. Na druhé straně zahrozil Andronov.

Potom mohl z pravého kruhu zamířit na odkrytou branku Horák, ale střela mu nesedla. Ve 14. minutě už Češi udeřili a sborná ve čtvrtém utkání na turnaji poprvé inkasovala. Krejčí se dostal k puku mezi kruhy a trefil se na levé rameno Košečkina. V 19. minutě získali puk za ruskou brankou Krejčí s Pastrňák, který nabil Jaškinovi a Češi poprvé na turnaji vedli.

Přesně po minutě druhé části ale bylo vyrovnáno. Bučněvič našel zadovkou zpoza branky volného Grigorenka, který zblízka překonal Ritticha. Vzápětí šel pykat Chafizullin, ale největší šanci měli v oslabení hrající Rusové. Anisimovův blafák do bekhendu po úniku český gólman kryl.

Ve 25. minutě opět zaúřadovaly posily z Bostonu. Krejčí sice po Pastrňákově přihrávce minul, ale vzápětí předložil puk svému parťákovi před odkrytou branku a Češi podruhé v utkání získali náskok. Drželi jej ale jen 93 vteřin, než Zajcev naznačil střelu a místo toho našel osamoceného Barabanova, jenž zakončil do odkryté branky.

Při Šulákově vyloučení měl možnost vyrovnat Bučněvič a i v dalších minutách dostávala sborná český tým pod tlak. Při Plekancově trestu měl Jandačův týmu ve 38. minutě velké štěstí, kdy se Dadonovova teč odrazila od levé do pravé tyče.

Ve třetí třetině si Rittich poradil s pokusy Zajceva a Barabanova a při Poláškově vyloučení ve 48. minutě netrefil puk před odkrytou brankou Bučněvič. Ten zkrátil ruskou výhodu faulem a v následně přesilovéí hře trefil Hronek od modré čáry tyč. Proti Pastrňákově ráně z pravého kruhu po pasu Krejčího se stihl přesunout Košečkin.

Potom měl ruský gólman potíže s Poláškovou střelou, Rittich si musel poradit s Dacjukovým bekhendem. Na turnaji doposud neporažení Rusové měli více ze hry, v 57. minutě ale mohl rozhodnout Pastrňák. Košečkina však nepřekonal.

Utkání tak dospělo do prodloužení, které si Češi zahráli na turnaji již potřetí. Šanci ukončit duel měli Polášek a Řepík, podařilo se to však až Pastrňákovi, který zakončil zpoza branky odrazem o brusle obránce Jakovleva.

Další zápas čeká svěřence trenéra Josefa Jandače v pátek od 20:15 proti Bělorusku.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Zase jsme dostali rychlý gól, to nebyl úplně ideální start, ale potom z mého pohledu byla první třetina nejlepší, co jsme tu odehráli. Ve druhé jsme se dostávali pod tlak, protože jsme buď blbě prostřídali, nebo jsme nestačili prostřídat. Ve třetí se to hrálo víc z obrany na obou stranách. My jsme se do ničeho vážného nedostali a v prodloužení jsme rozhodli. Jsme rádi, že máme extra bod navíc. David Pastrňák a David Krejčí rozhodli zápas. Šli z letadla rovnou hrát, chtěli pomoct týmu. My jsme to nechávali na nich, o to větší respekt jim za to patří, jak odehráli utkání."

David Pastrňák (útočník ČR, autor dvou branek včetně vítězné): "V první třetině jsme byli lepší, ale bohužel jsme dostali první gól. Dobře jsme se vrátili, ale Rusové umí výborně najít druhou vlnu, s čímž jsme měli ze začátku problém. Naštěstí se nám to podařilo otočit a hlavně ustát jejich tlak ve třetí třetině. Nečekali jsme, že nám to tak půjde. Ono to ale většinou tak je. Když jdete do zápasu bez očekávání, tak to dopadne. Dnes se nám dařilo a cítil jsem se dobře, z čehož jsem byl překvapený."

Filip Hronek (obránce ČR, autor asistence u vítězné branky): "Od Davida Krejčího jsem dostal v obranném pásmu puk a všimnul jsem si, že Rusové najednou míří na střídačku, aby se vyměnili. Tak jsem si řekl, že zkusím vyrazit do útoku. Krejča s Pastou (Davidem Pastrňákem) na mě řvali, že jedeme hned ve třech, tak jsem jim předal puk a oni už zápas ukončili. Je strašně znát, když přijedou takhle šikovní hráči. Pomohli nám nejen při hře v plném počtu, dost byli cítit i na přesilovkách, přestože jsme z nich tentokrát gól nedali."

Michal Řepík (útočník ČR): "Myslím, že jsme hráli dobře, ale oni taky. Byl to vyrovnaný zápas, ale jsem rád, že jsme to nakopli na jednu stranu. Ke konci už to bylo opatrnější, při nerozhodném stavu nikdo nechtěl udělat chybu. Snažili jsme se počkat si na dobrou šanci. Klobouk dolů před Davidem Krejčím a Davidem Pastrňákem po té cestě, jaký odehráli zápas. Je vidět, že rádi hrají spolu a vědí o sobě. Jsme rádi, že je tady máme."

David Krejčí (útočník ČR, autor gólu a tří asistencí): "Dali jsme si (s Davidem Pastrňákem) dvě hodinky spánku a cítili se večer o hodně lépe než po příletu. Zápas nebyl jednoduchý, ale na ledě se zapomene na únavu a myslí se jen na pomoc týmu. Někdy se to stane, že jedna lajna gólově vyhraje zápas. Všechny čtyři ale byly výborné, zejména v oslabení, těm patří hodně pochvaly. Gólman také chytal hodně dobře."

Dmitrij Jaškin (útočník ČR): "Hráli jsme výborně, asi to byl náš nejlepší výkon na turnaji. Dostávali jsme se do šancí, ubránili oslabení, to byl hlavní klíč. Davidové (Krejčí a Pastrňák), to jsou klasa, hraje se s nimi lehko. Hodně na ledě mluví, člověk ví, co má dělat. To je nejlepší, když se takhle komunikuje. Snažíme se bavit co nejvíc."