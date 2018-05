New York - Útočník David Pastrňák se pošesté v letošním play off NHL zapsal mezi střelce, ale jeho gól nezabránil domácí porážce Bostonu s Tampou Bay 3:4 v prodloužení. Lightning vedou v sérii už 3:1 na zápasy a jsou krok od postupu do finále Východní konference. V Západní konferenci si postupový mečbol vypracoval tým Vegas, který zdolal San Jose 5:3 a ujal se vedení 3:2 na zápasy. V dresu poražených Sharks dal rovněž šestý gól ve vyřazovacích bojích Tomáš Hertl, navrch přidal asistenci.

Lightning v Bostonu prožili výborný vstup do utkání a po deseti minutách zásluhou útočníků Braydena Pointa a Nikity Kučerova vedli o dvě branky. Obrat Bruins načal v 16. minutě v přesilové hře Pastrňák, ke kterému se na levý kruh odrazil ze vzduchu puk a havířovský rodák ho ještě před dopadem na led z první napálil za dezorientovaného gólmana Andreje Vasilevského.

Pastrňák v 11 zápasech nastřádal 20 bodů a v kanadském bodování vyřazovacích bojů mu chybí bod na vedoucího Jakea Guentzela z Pittsburghu. Se 14 přihrávkami je český útočník nejlepším nahrávačem.

Zkraje druhé třetiny centr Patrice Bergeron v další početní výhodě po rychlé souhře s obráncem Toreym Krugem vyrovnal. A stejný hráč strhl ve třetí části v oslabení vedení na stranu Bostonu. Duel poslal do prodloužení kapitán Steven Stamkos. Nastavený čas ukončil v 64. minutě tečí z předbrankového prostoru bek Dan Girardi.

"Daří se nám, protože máme velmi široký kádr, není to jen o jednom hráči nebo o jedné lajně," řekl Stamkos. Tampa Bay může v příštím utkání sérii uzavřít. "Vyhrát počtvrté je vždycky nejtěžší. Boston už si něčím takovým prošel a navíc má spoustu veteránů. Je fajn, že hrajeme doma, ale i tak to nebude lehké," tušil útočník Ryan Callahan.

"Je na čase ukázat odolnost," burcoval Bergeron. Zápas nedohrál jeho spoluhráč Krug, který utrpěl zranění v dolní části těla. Zda zasáhne do šestého souboje, se teprve ukáže.

Útočník Vegas James Neal otevřel skóre tři sekundy před koncem úvodního dějství. V prostřední části se Golden Knights trefili dvakrát a v 49. minutě Alex Tuch druhou brankou večera zvýšil už na rozdíl čtyř gólů.

Sharks ale zabojovali a třemi zásahy v rozmezí šesti minut a devíti sekund se vrátili do hry. Výraznou měrou k tomu přispěl Hertl. Nejdříve se asistencí podílel na přesilovkovém gólu Kevina Labanca. Poté mu útočník Mikkel Boedker po objetí branky posunul puk a slávistický odchovanec skóroval.

Kontaktní gól zaznamenal Boedker, ale uklidnění na hokejky domácích hráčů přinesl trefou do prázdné branky při power play útočník Jonathan Marchessault.

2. kolo play off NHL:

--------

Východní konference - 4. zápas:

Boston - Tampa Bay 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 23. a 47. Bergeron, 16. Pastrňák - 5. B. Point, 10. Kučerov, 53. Stamkos, 64. Girardi. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Girardi (Tampa Bay), 2. Bergeron, 3. T. Rask (oba Boston). Stav série: 1:3.

Západní konference - 5. zápas:

Vegas - San Jose 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Branky: 25. a 49. Tuch, 20. Neal, 29. Haula, 59. Marchessault - 50. Labanc (Hertl), 52. Hertl, 56. Boedker. Střely na branku: 39:30. Diváci: 18.693. Hvězdy utkání: 1. Tuch, 2. D. Perron, 3. Haula (všichni Vegas). Stav série: 3:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Guentzel (Pittsburgh) 10 21 (10+11) 2. Pastrňák (Boston) 11 20 (6+14) 3. Crosby (Pittsburgh) 10 19 (8+11) 4. Marchand (Boston) 11 17 (4+13) 5. P. Bergeron (Boston) 10 15 (6+9) 6. Ovečkin (Washington) 10 13 (8+5) 7. Bäckström (Washington) 10 13 (3+10) 8. Scheifele (Winnipeg) 9 12 (8+4) 9. F. Forsberg (Nashville) 10 12 (5+7) 10. Couture (San Jose) 9 12 (4+8) 23. Hertl (San Jose) 9 9 (6+3) 29. Krejčí (Boston) 11 9 (2+7) 32. Palát (Tampa Bay) 9 8 (4+4) 82. Plekanec (Toronto) 7 4 (2+2)