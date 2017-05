Paříž - Hokejový útočník David Pastrňák se v šestém zápase na mistrovství světa v Paříži dočkal premiérové branky a podílel se tak na výhře 5:2 nad Francií. Nejproduktivnější Čech v základní části NHL byl ale hlavně rád, že reprezentace na turnaji odcházela z ledu popáté za sebou jako vítězný tým a neměla by tak chybět ve čtvrtfinále.

"Je ale jedno, kdo dal gól. Dali jsme jich pět, stačilo to na výhru, což je nejdůležitější. Osobně se už pár zápasů zpátky cítím dobře. Vždy se můžete zlepšovat, ale já neřeším, jestli musím dát gól nebo ne," řekl Pastrňák, jenž měl před dnešním duelem na kontě pět asistencí.

Český tým sice Francii porazil jednoznačně 5:2, domácí výběr však dlouho vzdoroval. "Chtěli jsme nastoupit dobře a dát první gól, věděli jsme, že budou připraveni a fanoušci je budou hnát do útoku. Naštěstí se nám to podařilo, i když oni byli ze začátku lepší," uznal dvacetiletý talent Bostonu.

Právě Pastrňák přesilovkovou trefou v 9. minutě otevřel skóre. Nakonec se Češi v početních výhodách prosadili dvakrát. "Zatím to jde oběma lajnám, které je hrají, což je hrozně důležité. Musíme v tom pokračovat," řekl Pastrňák a ocenil hráče, kteří chodili na led v oslabení. "Pro hráče, kteří nehrají, je to těžké. Kluci to ale odbránili výborně. Příště se ale zbytečných faulů musíme vyvarovat," uvedl odchovanec Havířova.