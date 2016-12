New York - Hokejový útočník David Pastrňák pomohl Bostonu ve středečním utkání NHL gólem a asistencí k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení na ledě Pittsburghu a stal se třetí hvězdou zápasu. Jednu branku poražených vstřelil také David Krejčí. Premiérovou trefou v sezoně přispěl obránce Andrej Šustr k výhře Tampy Bay 6:3 v Calgary.

Pastrňák předčil v souboji dvou nejlepších střelců NHL Sidneyho Crosbyho, který zaznamenal jen jednu přihrávku, a v tabulce kanonýrů ztrácí na kanadskou hvězdu už jen dva góly. Havířovskému rodákovi k devatenácté trefě sezony pomohla i hrubka gólmana Matta Murrayho, když si za brankou při rozehrávce neporozuměl s obránci. Český hráč se zmocnil volného kotouče a bekhendovým zakončením do odkryté klece vyrovnal na 3:3.

V prodloužení rozhodl Bryan Rust o výhře Pittsburghu, který zvítězil posedmé v řadě a dostal se do čela soutěže. Boston předtím přišel na ledě obhájců Stanleyova poháru o vedení 1:0 a 2:1. Ve druhém případě skóroval po akci českého dua, při níž Pastrňák nahodil od zadního mantinelu puk do předbrankového prostoru a po závaru se prosadil z dorážky Krejčí.

"V poslední době jsme sehráli lepší zápasy. Ale Boston si zaslouží uznání. Je to tým, proti kterému se hraje těžce, hodně bojují," uvedl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. "Odehráli jsme dobrý zápas. Moc jsme jim toho nepovolili, ve hře pět na pět to bylo vyrovnané. Ale v přesilovce dali dva góly a měli ještě pár střídání, kdy nás zatlačili. S tím však musíte v utkáních s tak talentovaným týmem počítat," uvedl útočník Bostonu Brad Marchand. Kouč Claude Julien označil bod za cenný.

Šustr skóroval střelou od modré čáry, kterou v závěru druhé třetiny zvyšoval náskok Tampy Bay na 4:1. Při vyloučení českého útočník přidal v oslabení Alex Killorn pátý gól hostů, ale Calgary ještě dvěma góly zápas zdramatizovalo. Definitivně stvrdil výhru Tampy Bay, která ztratila sedm z předchozích osmi zápasů, gólem při power play opět Killorn. Dvě branky dal i Brian Boyle.

"Zjednodušili jsme hru. To byl rozdíl oproti minulým utkáním. Bruslili jsme, více stříleli. Ve všech třech pásmech jsme byli jednotní a to nám hlavně v útoku pomohlo," vysvětloval zlepšení trenér Tampy Jon Cooper, jehož svěřenec Ondřej Palát v prostřední části odstoupil kvůli zranění. Bližší podrobnosti kouč neměl. Na druhé straně se nedařilo Michaelu Frolíkovi, neboť si připsal tři záporné body.

Jakub Voráček se poprvé v sezoně bil, když mstil tvrdý zákrok Gabriela Landeskoga na Michaela Raffla. Oba rváči si rozdali par ran, ale švédský útočník měl navrch a kladenského odchovance srazil na led. Po utkání se však více usmíval Voráček, který stejně jako Radko Gudas pomohl Philadelphii jednou asistencí k výhře 4:3 v Coloradu. Flyers zvítězili už podesáté za sebou, což je jejich nejdelší série od roku 1985 a třetí celkově v historii klubu.

"Vyhráváme různými způsoby, ale všechny mají jedno společné - a to, že kluci bojují," uvedl brankář Philadelphie Steve Mason. "Tým má v sobě hodně síly a charakteru, a když všichni hrají na sto procent, jsme těžko k poražení. Deset výher v řadě to potvrzuje, je to hezký úspěch. V této lize není jednoduché tohle dokázat," dodal.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Boston 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 13. Schultz, 30. Bonino, 50. Sheary, 62. Rust - 11. Marchand, 27. Krejčí (Pastrňák), 54. Pastrňák. Střely na branku: 37:44. Diváci: 18.415. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Sheary (oba Pittsburgh), 3. Pastrňák (Boston).

Ottawa - San Jose 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 8. Ryan, 38. Turris, 57. Phaneuf - 6. Pavelski, 32. Burns, 58. Tierney, rozhodující sam. nájezd Labanc. Střely na branku: 31:29. Diváci: 17.273. Hvězdy zápasu: 1. Burns (San Jose), 2. Phaneuf (Ottawa), 3. Labanc (San Jose).

Calgary - Tampa Bay 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)

Branky: 4. Brouwer, 44. Broide, 45. Ferland - 11. a 14. Boyle, 41. a 60. Killorn, 25. Coburn, 39. Šustr. Střely na branku: 22:35. Diváci: 18.164. Hvězdy zápasu: 1. Boyle, 2. Hedman (oba Tampa Bay), 3. Brodie (Calgary).

Colorado - Philadelphia 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Branky: 37. a 56. Duchene, 33. Bourque - 25. Del Zotto (Voráček), 37. Simmonds (Gudas), 44. Ljubimov, 46. B. Schenn. Střely na branku: 29:25. Diváci: 14.456. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn (Philadelphia), 2. Duchene, 3. Landeskog (oba Colorado).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 29 19 4 6 92:64 42 2. Ottawa 30 16 3 11 73:82 35 3. Boston 31 16 3 12 74:75 35 4. Tampa Bay 30 15 2 13 87:84 32 5. Florida 30 13 4 13 71:82 30 6. Detroit 30 13 4 13 71:81 30 7. Toronto 28 11 6 11 81:87 28 8. Buffalo 28 11 6 11 62:75 28

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 30 20 3 7 108:87 43 2. NY Rangers 31 20 1 10 106:72 41 3. Philadelphia 32 19 3 10 105:97 41 4. Columbus 27 18 4 5 90:57 40 5. Washington 28 18 3 7 76:61 39 6. New Jersey 28 12 6 10 69:82 30 7. Carolina 29 12 6 11 77:82 30 8. NY Islanders 28 11 5 12 73:85 27

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 31 19 4 8 83:71 42 2. Minnesota 28 16 4 8 80:57 36 3. St. Louis 30 16 4 10 82:85 36 4. Nashville 28 13 4 11 84:81 30 5. Dallas 31 12 6 13 81:98 30 6. Winnipeg 32 13 3 16 82:96 29 7. Colorado 28 11 1 16 63:90 23

Pacifická divize:

1. San Jose 30 18 1 11 75:66 37 2. Anaheim 30 15 5 10 83:81 35 3. Edmonton 32 15 5 12 94:88 35 4. Calgary 32 16 2 14 84:92 34 5. Los Angeles 28 14 2 12 74:76 30 6. Vancouver 30 12 2 16 73:94 26 7. Arizona 29 10 5 14 66:91 25