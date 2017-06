Praha - Útočník David Pastrňák bere vítězství v anketě Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu sezony jako obrovskou čest. Kanonýr Bostonu triumfoval v 49. ročníku jako nejmladší hráč v historii a přiznal, že si vysnil ocenění už před dvěma roky, kdy byl vyhlášen nejlepším juniorem. Jednou by si přál podobně jako v úterý v pražském Foru Karlín pronášet děkovnou řeč i na slavnostním předávání cen NHL v Las Vegas.

"Když jsem byl na vyhlášení před dvěma roky a vyhrál to Kuba Voráček, tak jsem si říkal, že bych chtěl taky jednou vyhrát. Najednou je to tady, čas rychle utíká. Doufejme, že se budu jenom zlepšovat," řekl novinářům Pastrňák, který byl nejproduktivnějším českým hráčem v uplynulé sezoně NHL i na mistrovství světa v Paříži.

Když slyšel řadu jmen hokejové historie, která se Zlaté hokejky nikdy nedočkala, cenil si výhry o to víc. "Je to pro mě obrovská čest," uvedl Pastrňák, který až po skončení sezony 25. května oslavil 21. narozeniny.

V sezoně nasbíral v základní části NHL 70 bodů a vstřelil 34 branek. Věří, že se bude nadále zlepšovat, a jednou by se chtěl dostat i na pódium v NHL. "Už tohle je pro mě zážitek a chtěl bych si udělat jednou proslov i na cenách v Las Vegas v angličtině," prohlásil.

Podle něj k dobré sezoně pomohla důvěra trenérů v Bostonu i souhra se skvělými spoluhráči. "Kdybych ale věděl, proč se mi tak dařilo, tak bych to dělal každou sezonu. Hrál jsem, užíval jsem si to, měl jsem pohodičku. To je pro mě nejdůležitější. Už od začátku kouč Julien a pak Cassidy mi dopřáli, abych mohl hrát to svý. Tak se mi hraje nejlíp," řekl havířovský odchovanec.

Pochvaloval si souhru v útoku s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem nebo s krajanem Davidem Krejčím. "Hrál jsem samozřejmě s nejlepšími spoluhráči. Hvězdami jako jsou Marchy, Bergy nebo Krejča. Jestli jsem hrál s těmi dvěma nebo s Krejčou, tak to bylo úplně jedno, protože v obou lajnách jsme si dokázali vytvořit šance a hrát dobrý hokej v útoku. A pro mě to byla zábava," ocenil Pastrňák.

Krejčímu hodně vděčí za to, že mu pomohl v začátcích v NHL. "Je nejlepší, když tam přijdete a máte tam takového Čecha, jako je Krejča. Moc mi tam ze začátku pomáhal, jsme už jedni z nejlepších kamarádů. Věřím, že to tak bude pokračovat. Už se těším zpátky do Bostonu, až sedneme a pokecáme," usmíval se Pastrňák.

Po skončení tříletého nováčkovského kontraktu se může stát 1. července chráněným volným hráčem a Boston tak jedná s jeho zástupci o nové smlouvě. "Nepletu se do toho. Soustředil jsem se na to, abych odehrál co nejlepší hokej a sezonu pro tým. Byla dobrá, samozřejmě se chci zlepšovat, mít ještě lepší sezony a tohle jednání nechám na jiných lidech," podotkl Pastrňák, který se může těšit na lukrativní kontrakt.

Přiznal, že na podobná ocenění nikdy při svém hokejovém růstu nekoukal. "Jsem ze skromné rodiny, nikdy jsem si nedával velké cíle. Hrál jsem hokej, protože mě to baví a mám to rád. Ne proto, abych to někam dotáhl. Samozřejmě, když jsem si tu lásku k hokeji našel, tak jsem rád, že to hraju na profesionální úrovni," dodal Pastrňák.