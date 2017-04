New York - Útočník David Pastrňák vstřelil premiérový gól v play off NHL, hokejisté Bostonu ale v pondělí podlehli Ottawě 3:4 v prodloužení a prohrávají v sérii prvního kola 1:2 na zápasy. Stejný stav v neprospěch favorita je i v souboji mezi nejlepším týmem základní části Washingtonem a Torontem, které v prvním utkání na domácím ledě zvítězilo 4:3 v prodloužení.

Bostonu, v jehož sestavě poprvé v sérii naskočil David Krejčí, nevyšel vstup do zápasu. V první třetině Bruins vystřelili jen třikrát na branku, v 8. minutě dvakrát inkasovali během 25 sekund a ve 24. minutě prohrávali už 0:3. Pak však domácí zabrali, v 27. minutě dvěma trefami v rozmezí 42 sekund snížili na rozdíl jediného gólu a o dalších sedm minut později Pastrňák vyrovnal.

Bruins dostali na deset sekund možnost dvojnásobné přesilové hry pět na tři. Zamkli soupeře před brankou a krátce po návratu prvního vyloučeného hráče Senators se dvacetiletý český útočník prosadil přesnou střelou z levého kruhu pro vhazování.

"Měli jsme hororový začátek. A to se v téhle fázi sezony nemůže stávat. Soupeř toho využil a v první třetině nás jasně přehrál. Potom jsme zahájili stíhačku, odvedli jsme opravdu dobrou práci a vrátili se do hry," prohlásil útočník poražených Patrice Bergeron.

Hosté se však dokázali ze ztráty třígólového vedení oklepat. Na začátku prodloužení navíc získali přesilovku, když byl Riley Nash vyloučen za hrubost, a početní výhodu po přímočaré akci přetavil ve vítězný gól Bobby Ryan. "Bylo to nezodpovědné a sobecké. Ať už tomu předcházelo cokoliv, nemůžu se nechat takhle hloupě vyloučit," litoval Nash.

Toronto prohrávalo po pěti minutách a gólech Nicklase Bäckströma a Alexandra Ovečkina 0:2 a od 26. minuty 1:3. Ještě do druhé přestávky ale Maple Leafs dokázali ztrátu dohnat a v druhé minutě prodloužení dokonal obrat Tyler Bozak.

Jednatřicetiletý útočník potrestal vyloučení Larse Ellera na konci základní hrací doby za hru vysokou holí, když v přesilovce šikovně usměrnil do sítě prudkou přihrávku Nazema Kadriho. "Byla ve mně spousta emocí. Tu chvíli si prostě chcete vychutnat a slavit se spoluhráči," radoval se Bozak.

V prodloužení se rozhodovaly všechny tři dosavadní zápasy této série, což se v bohaté historii Maple Leafs stalo naposledy v roce 1951. V prvním duelu uspěl Washington, druhý a třetí se však stal kořistí Toronta, které favorita nečekaně trápí.

Hosté si mohli vyčítat, že ve druhé třetině nedokázali odskočit do vedení 4:1, když promarnili dvouminutovou přesilovku pět na tři. "Měli jsme tam dát gól, takovou výhodu prostě musíte využít," konstatoval Bäckström. "Byl to zlomový bod utkání. Ubránili jsme to fenomenálně. Pak nám to pomohlo vrátit se do zápasu," řekl brankář Toronta Frederik Andersen, jehož tým vzápětí přečkal ještě jedno oslabení.

Nastavovat se musely i další dva pondělní zápasy v Calgary a Nashvillu, takový večer NHL nezažila více než 30 let. Všechna čtyři utkání denního programu play off šla do prodloužení naposledy 10. dubna 1985, předtím se to podle historických statistik stalo už jen 11. dubna 1980.

Hořkou porážku utrpěli hokejisté Calgary, kteří vedli doma nad Anaheimem v polovině utkání už 4:1, nakonec však prohráli 4:5 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil po 90 sekundách nastavení Corey Perry, jehož střelu od pravého mantinelu vyrazil brankář Brian Elliott do zad jednoho z obránců a od nich se puk odrazil do sítě. Kačeři, v jejichž brance po čtvrtém inkasovaném gólu nahradil Johna Gibsona Jonathan Bernier a chytil všech 16 střel, tak vedou v sérii už 3:0.

Obrat se povedl také Nashvillu, jenž po dvou třetinách prohrával s Chicagem 0:2. Ve třetí části dvěma trefami vyrovnal Filip Forsberg a o vítězství Predators 3:2 rozhodl v 17. minutě prodloužení Kevin Fiala.

Blackhawks, kterým i tentokrát chyběli v sestavě čeští obránci Michal Kempný a Michal Rozsíval, vstupovali do play off v roli druhého nejlepšího týmu základní části. Jenže v úvodních dvou domácích zápasech nedali ani gól, nyní prohrávají už 0:3 na utkání a jsou na pokraji vyřazení.

Statistika - 1. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápasy:

Boston - Ottawa 3:4 v prodl. (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 27. Acciari, 27. Backes, 34. Pastrňák - 8. a 24. Hoffman, 8. Brassard, 66. Ryan. Střely na branku: 20:32. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Ryan, 3. Karlsson (všichni Ottawa). Stav série: 1:2.

Toronto - Washington 4:3 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 15. Matthews, 36. Kadri, 40. Nylander, 62. Bozak - 3. Bäckström, 5. Ovečkin, 26. Kuzněcov. Střely na branku: 28:26. Diváci: 19.861. Hvězdy zápasu: 1. Bozak, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Bäckström (Washington). Stav série: 2:1.

Západní konference - 3. zápasy:

Nashville - Chicago 3:2 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 45. a 55. Forsberg, 77. Fiala - 22. Rasmussen, 32. P. Kane. Střely na branku: 49:36. Diváci: 17.204. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Forsberg, 3. Rinne (všichni Nashville). Stav série: 3:0.

Calgary - Anaheim 4:5 v prodl. (2:1, 2:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 3. Monahan, 10. Versteeg, 25. Stone, 29. Bennett - 40. a 56. Theodore, 16. Ritchie, 52. Thompson, 62. Perry. Střely na branku: 32:27. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Perry, 2. Bieksa (oba Anaheim), 3. Bennett (Calgary). Stav série: 0:3.