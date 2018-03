Pittsburgh - Hokejový útočník David Pastrňák přispěl v nedělním utkání NHL svým třicátým gólem v sezoně k výhře Bostonu 2:1 v prodloužení na ledě Minnesoty. Petr Mrázek vystřídal v brankovišti Philadelphie Alexe Lyona na začátku druhé třetiny za stavu 2:3 a pomohl týmu v Pittsburghu 19 zákroky k bodu za prohru 4:5 v prodloužení.

Pastrňák v předchozím utkání rozhodl dvanáct sekund před koncem o výhře v Dallasu a tentokrát střelou z mezikruží vstřelil úvodní gól zápasu. Jedenadvacetiletý útočník tak podruhé za sebou nasázel v základní části NHL alespoň třicet branek, k vyrovnání osobního rekordu z minulé sezonu mu chybí čtyři trefy. Za Minnesotu vyrovnal v padesáté minutě Mikko Koivu a hosté rozhodli gólem Brada Marchanda v čase 60:28.

Marchand vstřelil v průběhu ročníku už popáté vítězný gól v prodloužení. "Musí se sejít hodně věcí. Ale tento rok nastupuju se spoustou hráčů, kteří dobře řeší akce a vytváří šance. Z toho těžím," vysvětlil útočník Bostonu, který hraje v elitním útoku s Pastrňákem. Český hráč má před blížícím se play off oslnivou formu - v posledních třinácti zápasech nasbíral 18 bodů (8+10).

Mrázek, který byl ve dvou ze tří předchozích startů střídán, zažil opačnou situaci a do utkání naskočil z lavičky. "Výměna zafungovala a Petr chytal opravdu dobře. Odvedl svou práci. Musím se nad sebou zamyslet," reagoval Lyon, který inkasoval tři branky z jedenácti střel. "Pro každého gólmana je nejdůležitější, aby si v takových situacích připsal rychle nějaké zásahy. A zasypali mě brzy několika střelami, takže to bylo dobré," dodal Mrázek.

Český gólman nestačil jen na dvě akce, které řídil Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu nejdříve překonal ostravského rodáka střelou nad lapačku a dostal tým do vedení 4:3. Do stejných míst usměrnil Bryan Rust v prodloužení šikovnou Crosbyho střílenou přihrávku. Obhájce Stanleyova poháru tak v této sezoně zvítězil i počtvrté nad rivalem z Philadelphie, za které vyšel Jakub Voráček naprázdno.

Nezastavitelný je v poslední době Connor McDavid. Kanadský útočník si v minulých čtyřech zápasech připsal pět branek a pět přihrávek, posunul se do čela produktivity soutěže a podruhé za sebou může získat Art Ross Trophy za vítězství kanadského bodování základní části. Obhájit tuto pozici se povedlo naposledy Jaromíru Jágrovi, který v dresu Pittsburghu triumfoval čtyřikrát v letech 1998 až 2001.

Edmonton vedl v nedělním utkání NHL díky třem bodům McDavida (1+2) doma nad Anaheimem 3:1 a 4:3, ale hosté zápas otočili a zvítězili 5:4 v prodloužení. Hlavními strůjci obratu byli Adam Henrique, který se dvakrát trefil ve třetí třetině, a Hampus Linholm, který vstřelil vítězný gól v čase 61:21.

Anaheim se posunul na šesté místo v Západní konferenci, před devátým Los Angeles, který je první pod hranou postupu do play off, má ale náskok jen dva body. Desátý je Dallas, který postihla krize v nepravou chvíli. Stars podlehli doma jednomu z nejhorších týmu soutěže Vancouveru 1:4 a připsali si osmou porážku v řadě. Nejdelší v klubové historii od roku 1976.

"Nezasloužíme si, abychom vyhrávali. Před utkáním děláme všechno správně, od trenérů máme všechny potřebné informace. Ale neplníme si, co máme," přiznal obránce Dallasu John Klingberg. Kvůli sérii neúspěchů nyní Dallas ztrácí na poslední postupové místo pět bodů. "Pořád nám zbývá odehrát šest zápasů. Pokud budeme hrát perfektně, možná se to povede. Bude to těžké, ale musíme zůstat profesionály a pokusit se o to," podotkl.

Naopak Winnipeg je čtvrtým týmem, který si zajistil účast ve vyřazovací části. Jets stvrdili postup v souboji dvou nejlepších mužstev Západní konference výhrou nad Nashvillem 5:4 po samostatných nájezdech. Hlavním strůjcem úspěchu byl Kyle Connor, který si připsal gól a dvě přihrávky. Mezi nováčky se dělí s Brockem Boeserem s 29 zásahy o post nejlepšího střelce soutěže.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Philadelphia 5:4 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 10. Brassard, 21. Hörnqvist, 23. Malkin, 41. Crosby, 63. Rust - 6. Sanheim, 12. Manning, 38. Weal, 60. Couturier. Petr Mrázek odchytal za Philadelphii 38:34 minuty, inkasoval dva góly z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 90,48 procenta. Střely na branku: 32:45. Diváci: 18.655. Hvězdy zápasu: 1. Schultz, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Weal (Philadelphia).

Dallas - Vancouver 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 17. Janmark - 18. Boucher, 35. Dowd, 51. Virtanen, 60. Motte. Střely na branku: 31:27. Diváci: 18.112. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Jokinen (oba Vancouver), 3. Janmark (Dallas).

Winnipeg - Nashville 5:4 po sam. nájezdech (0:2, 3:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 24. Connor, 32. Byfuglien, 34. Little, 41. Wheleer, rozhodující sam. nájezd Scheifele - 11. Josi, 20. Turris, 27. Ellis, 36. Arvidsson. Střely na branku: 47:36. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Arvidsson (Nashville), 3. Little (Winnipeg).

Minnesota - Boston 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 50. Koivu - 24. Pastrňák, 61. Marchand. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19.183. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask (Boston), 2. Stalock, 3. Koivu (oba Minnesota).

Edmonton - Anaheim 4:5 v prodl. (0:0, 3:1, 1:3 - 0:1)

Branky: 22. McDavid, 28. Rattie, 39. Draisaitl, 53. Bear - 42. a 59. Henrique, 23. Manson, 46. Perry, 62. H. Lindholm. Střely na branku: 32:38. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bear, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Henrique (Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Tampa Bay 75 51 4 20 272:213 106 2. x-Boston 74 47 10 17 245:189 104 3. Toronto 75 45 7 23 255:213 97 4. Florida 73 38 7 28 223:224 83 5. Montreal 76 27 12 37 192:243 66 6. Detroit 75 27 11 37 192:233 65 7. Ottawa 74 26 11 37 203:262 63 8. Buffalo 75 23 12 40 174:248 58

Metropolitní divize:

1. Washington 75 44 7 24 236:221 95 2. Pittsburgh 76 43 6 27 251:233 92 3. Columbus 76 42 5 29 215:208 89 4. Philadelphia 76 38 13 25 230:228 89 5. New Jersey 75 39 8 28 225:225 86 6. Carolina 75 33 11 31 208:239 77 7. NY Rangers 75 33 8 34 219:241 74 8. NY Islanders 75 31 10 34 242:273 72

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Nashville 75 48 11 16 243:192 107 2. x-Winnipeg 75 46 10 19 250:196 102 3. Minnesota 75 42 9 24 232:213 93 4. Colorado 75 41 8 26 239:218 90 5. St. Louis 75 42 5 28 209:196 89 6. Dallas 76 38 8 30 215:208 84 7. Chicago 76 31 9 36 214:234 71

Pacifická divize:

1. Vegas 75 47 7 21 250:204 101 2. San Jose 75 43 9 23 232:203 95 3. Anaheim 76 39 13 24 217:204 91 4. Los Angeles 76 41 7 28 221:190 89 5. Calgary 76 35 10 31 205:231 80 6. Edmonton 76 34 6 36 221:243 74 7. Vancouver 76 27 9 40 197:247 63 8. Arizona 75 25 11 39 186:241 61

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 76 99 (39+60) 2. Kučerov (Tampa Bay) 73 95 (37+58) 3. Malkin (Pittsburgh) 72 92 (42+50) 4. MacKinnon (Colorado) 67 92 (38+54) 5. Giroux (Philadelphia) 76 91 (26+65) 6. Kopitar (Los Angeles) 76 86 (33+53) 7. Stamkos (Tampa Bay) 75 86 (27+59) 8. Kessel (Pittsburgh) 76 85 (30+55) 9. Wheeler (Winnipeg) 75 85 (20+65) 10. Crosby (Pittsburgh) 76 83 (26+57) 16. Voráček (Philadelphia) 76 80 (19+61) 20. Pastrňák (Boston) 74 73 (30+43) 132. Hertl (San Jose) 72 43 (20+23) 157. Krejčí (Boston) 56 39 (17+22) 198. O. Kaše (Anaheim) 60 34 (18+16)