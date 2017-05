Paříž - Hokejový útočník David Pastrňák přijel na mistrovství světa jako nejproduktivnější Čech v aktuální sezoně NHL. Nejproduktivnější byl i na šampionátu, ve čtvrtfinále se ale on ani nikdo z jeho spoluhráčů neprosadil a Rusko vyhrálo 3:0. Národní tým tak dál čeká na medailový zisk, naposledy získali Češi bronz před pěti lety v Helsinkách. Obránce Radko Gudas litoval především toho, že tým nevstřelil ani gól.

"Je to smutný, chtěli jsme vyhrát. Bohužel, nevyšlo nám to. Nezačali jsme vůbec špatně, ale udělali jsme zbytečné chyby a oni nám dali góly," řekl Pastrňák po zápase, v němž sborná vykročila za postupem dvěma brankami v první třetině.

Češi přitom do utkání vstoupili dobře a byli aktivní, střelecky se ale neprosadili. Velkou šanci měl i Pastrňák. "Myslím, že jsme byli lepší. Oni ale měli dvě tutovky a dali dva góly. Když nedáte gól, nemůžete vyhrát. My jsme ve čtvrtfinále nedali žádný. Je to smutné, určitě jsme dneska končit nechtěli," pokrčil rameny dvacetiletý útočník, jenž na turnaji nasbíral sedm bodů za gól a šest asistencí.

Rusové poté, co se dostali do vedení, utkání prakticky bez větších problémů kontrolovali. "Pořád jsme věřili. Nevím, co chybělo. Nestříleli jsme moc puků na bránu, ve třetí třetině už jsme neměli moc šancí," poukázala vycházející hvězda Bostonu jen na pět českých střel v závěrečném dějství. "Inkasované góly nás trochu položily a pak jsme se už nedokázali vrátit zpět do zápasu," dodal Pastrňák.

Jsme zklamaní, řekl po dalším MS bez medaile Francouz

Brankář Pavel Francouz dostal ve čtvrtfinále proti Rusku přednost před Petrem Mrázkem z Detroitu a premiéra v play off velkého mezinárodního turnaje mu přinesla první porážku na mistrovství světa v kariéře. Prohře 0:3 nezabránil šestadvacetiletý gólman Čeljabinsku v KHL ani třiadvaceti úspěšnými zákroky.

"Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme chtěli dneska vyhrát a jet do Kolína bojovat o medaili. To se nekoná," litoval Francouz, že se ani na čtvrtém světovém šampionátu cenného kovu nedočká. Čeští hokejisté na něj čekají od bronzu v roce 2012 z turnaje ve Stockholmu a Helsinkách.

V dosavadních třech vystoupeních na turnaji s Běloruskem (6:1), s Norskem (1:0 po samostatných nájezdech) a Francií (5:2) inkasoval Francouz jen třikrát. Dnes inkasoval stejný počet gólů od sborné, ale opět tým v řadě situací podržel.

"Vždycky se dá něco dělat, vždycky se to dá chytit. Ale musím říct, že to byly krásné střely k tyčkám. Je vidět, že tak dobří hráči nejsou v NHL nadarmo. A dneska to ukázali," uvedl Francouz, jehož překonali zadák Dmitrij Orlov z Washingtonu a útočníci Nikita Kučerov z Tampy Bay a Artěmij Panarin z Chicaga.

Rusové vedli ve 14. minutě už 2:0. "Oni potom už hráli, co potřebovali. Stáhli se do obrany, hráli tam výborně a moc nám toho neumožnili. Hrozili z brejků, prostě my čím déle se hrálo, tím jsme museli hrát do risku. A z toho pramenila jejich přečíslení," podotkl Francouz, který po jednom z nich inkasoval gól na 0:3.

Litoval, že český tým nešel do vedení. "Vstoupili jsme do utkání dobře a měli dobrý pohyb. Na prvních pět minut jsme je tam zmáčkli, ale bohužel jsme z toho žádný gól nevytěžili. Kdybychom tam něco dali, tak by to samozřejmě byla úplně jiná písnička. Bohužel se to nestalo," prohlásil gólman, který v roce 2015 vychytal extraligový titul Litvínovu.

Za stavu 0:3 měl Francouz jasno, že se sen o semifinále rozplynul. "Zázraky se dějou, ale já si myslím, že v té třetině to bylo o tom, jestli gól dáme my nebo oni. Dali ho oni a myslím, že už nebyla šance," prohlásil.

Už při dvoubrankové ztrátě to měli Češi s nejproduktivnějším týmem turnaje těžké. "Oni jsou dobrý kombinační tým. Ke konci si tam z nás už skoro dělali srandu. Házeli si to tam, snažili se nám dát gól do prázdné. Když jsou na koni, tak jim to jde. Užívají si hokej. Musíte jim hokej ze začátku znepříjemnit, hrát co nejdéle 0:0. To se nestalo a bylo to rozhodující," navázal Francouz.

Byl rád, že dostal ve čtvrtfinále důvěru, ale prožíval hlavně velké zklamání z výsledku. "Já jsem rád, že jsem si mohl zahrát takový zápas. Bavilo mě to, kvůli tomu hokej hraju. Ale kdyby tam šel Mráza, fandil bych mu ze všech sil. Jsme tady jeden tým, bylo by to v podstatě stejné," uvedl Francouz.

V roce 2013 ve Stockholmu se dostal dvakrát do branky jako náhradník, o rok později v Bělorusku byl nechytající trojkou a loni v Moskvě se dělil o zápasy s Dominikem Furchem, který nakonec dostal přednost. Teď zaznamenal další posun.

"Takhle to úplně neberu. Já jsem prostě šťastný, že jsem se tady toho turnaje mohl zúčastnit. Byl to pro nás svátek hokeje. Na konci sezony nás ten hokej nejvíc baví, užíváte si to, když jste tady s partou kamarádů z Čech. Tak tragické to nebylo, ale bohužel čtvrtfinále je rozhodující. A my ho prohráli," uvedl Francouz.

Nervózní před bitvou s Ruskem nebyl. "Cítil jsem tíhu zápasu, ale tak nějak jsem věřil týmu a sobě, že tady nejsme jen tak, že s nimi dokážeme hrát. Nervózní jsem určitě nebyl, možná jen chvíli před zápasem. Když se ale hodí puk do hry, snažíte se ho chytit," podotkl Francouz.

Až v osmém utkání, které odchytal na MS od začátku, poznal hořkost porážky. "To nic neznamená, kolik jste toho vyhrál v minulosti. Dnes se počítá tenhle zápas a my ho bohužel prohráli. Mrzí nás to hodně," řekl smutně.

Mrzelo jej, že parta v Paříži nedotáhla tažení k víkendovému vyvrcholení v Kolíně nad Rýnem. "Bylo to fajn, bavilo nás to všechny. Užívali jsme si, že jsme tady pohromadě. Byla tady výborná práce trenérů a realizačního týmu. Všichni kluci tady makali, nikdo si nemůže říct, že by to prostě odevzdal. Jen škoda, že jsme nedošli dál. Zasloužili jsme si to," dodal.

Těžko se vyhrává, když nedáte gól, je to škoda, litoval Gudas

Čeští hokejisté čtvrtfinálovou bitvu na mistrovství světa proti Rusku po herní stránce výborně začali, jenže to bylo z jejich strany pohříchu všechno. Do vedení šel soupeř a od té chvíle se zdálo, že není síla, která by mohla vykolejit dobře pracující ruský stroj z cesty do semifinále. Obránce Radko Gudas litoval především toho, že tým nevstřelil ani gól.

"Tohle samozřejmě nikdo nechtěl. Měli jsme na to ale sedm zápasů, abychom se připravili. A těžko se vyhrává, když se nedá gól. Je to škoda. V útočném pásmu potřebujeme větší klid na zakončení, je to pro nás dřívější konec, než jsme čekali," uvedl Gudas v rozhovoru s novináři.

Výběr kouče Josefa Jandače se loučí s turnajem, aniž vstřelil v klíčovém utkání gól. Úvod zápasu přitom něco takového nenaznačoval. Češi zahájili aktivně, několikrát prověřili gólmana Andreje Vasilevského, ale skóre otevřít nedokázali.

"Měli jsme mnohem lepší začátek než ty zápasy předtím. Štěstí ale stálo na jejich straně, hned po přesilovce dali gól a nás to trošku srazilo. Ale dostali jsme se z toho a šance si vytvářeli dál. Bohužel ve druhé třetině jsme neměli tolik střel, Rusové to začali víc a víc zavírat a my to museli otevřít," popsal Gudas.

Spásu nepřinesly ani přesilovky, přestože si v nich čeští hráči vedli dosud na turnaji dobře. Rusové se nechali pětkrát vyloučit, z toho třikrát během první třetiny. "To se stává. Těžko posoudit, čím to bylo. Rusové nás měli přečtené, měli jsme šance, ale všechno to trefovalo Vasilevského. Odchytal za ně dobrý zápas, ale mohli jsme mu to ztížit," mrzelo Gudase.

Jednu ze tří branek v síti Pavla Francouze naopak dali v početní výhodě Rusové. I když se zdálo, že Jakub Jeřábek předvedl ukázkový bodyček, pykal za nedovolené bránění a Nikita Kučerov zvýšil na 2:0. "K tomu vyloučení bych se raději nevyjadřoval," dal Gudas najevo nesouhlas s verdiktem sudích.

"My jsme se na jejich přesilovku koukali. Měli kliku, že Italům nasázeli hodně gólů, proto ta produktivita byla vyšší, než to odpovídalo proti silnějším soupeřům. Ale dařilo se jim to, na přesilovce si věřili a góly nám dali. Mohli jsme to celkově lépe zavřít. Dvou ze tří gólů jsme se mohli vyvarovat," řekl šestadvacetiletý zadák.

Od stavu 0:2 už byla pozice českého týmu velmi těžká, po třetí trefě z Panarinovy hole na konci 54. minuty prakticky neřešitelná. "V hokeji se může stát cokoliv. Můžete dát za minutu tři góly. Všichni do toho dávali všechno, co jim síly stačily, maximum. Ale neodrazilo se to k nám a neodrazilo se nám to na hokejku před bránu," uvedl Gudas.

Porážka beka Philadelphie v NHL hodně mrzela. "S Rusáky je to speciální, vždycky je na to člověk namotivovaný. Je to Rusko, ale bohužel se nedá nic dělat," uvedl Gudas.

Pokud se Kanada vypořádá s domácím Německem, může dojít na atraktivní semifinále Rusko - Kanada. "Rusové mají hodně kluků z KHL, jiný styl hokeje, jsou zvyklí na širší kluziště. Nedokážu říct, kdo z nich je silnější. Uvidíme, jak to dopadne dál," uzavřel Gudas.