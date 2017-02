New York - Hokejový útočník David Pastrňák se podílel ve čtvrtečním utkání NHL dvěma góly na úspěšném debutu trenéra Bruce Cassidyho, ve kterém Boston porazil San Jose 6:3. Na druhé straně si připsal dvě asistence Tomáš Hertl. Petr Mrázek inkasoval na ledě lídra soutěže pět branek z třiceti střel a s Detroitem prohrál ve Washingtonu 3:6. Kuriózní vlastní gól si vstřelil Jiří Hudler a s Dallasem podlehl domácí Ottawě 2:3.

Cassidy nahradil v úterý odvolaného Claudea Juliena. Hlavním koučem se stal po téměř třinácti letech, když v sezonách 2002 až 2004 působil ve Washingtonu. A přestože jedenapadesátiletý trenér vyrůstal v Ottawě, jeho srdce patří od dětství Bostonu.

"Když jsem přišel na střídačku, ze všeho nejdřív jsem se podíval nahoru na bannery za zisk Stanleyova poháru. Jsem fanouškem Bostonu od mala, dokázal bych asi vyjmenovat i všechny jejich hráče, kteří poháry vybojovali. I moje první brusle měly černozlatou barvu. A miloval jsem Bobbyho Orra," řekl Cassidy. "Poslední dva nebo tři dny byly hodně vyčerpávající. Dneska se mi bude určitě usínat dobře," prohlásil

Jeho svěřenci otevřeli skóre už v první minutě. David Krejčí vybojoval za brankou kotouč a po přihrávce Toreyho Kruga se prosadil z mezikruží David Backes. Hosté vyrovnali s přispěním Hertla, který v útočném pásmu získal puk pro Joea Thorntona. Poté si vzal slovo Patrice Bergeron, který dostal opět Boston do vedení a po jeho skvělých pasech zvýšil úplně volný Pastrňák pohotovými střelami na 3:1 a 5:2.

"Do zápasu jsme šli trochu více nabuzeni. Chtěli jsme, aby u nás Bruce začal výhrou. Rychle jsme vstřelili důležitý první gól a drželi tempo po celý zápas. Jako tým jsme odvedli dobrou práci," řekl Pastrňák, který vstřelil dvě branky podruhé za sebou a v pořadí kanonýrů NHL je na rozmezí první a druhé desítky. Český útočník se dostal opět do formy, bodoval v šesti z posledních sedmi zápasů a zaznamenal v nich 13 bodů (5+8).

V utkání se San Jose byl Pastrňák vyhlášen druhou hvězdou zápasu, hlavním hrdinou se stal Bergeron, autor gólu a tří asistencí. Boston se výhrou posunul ve Východní konferenci na poslední postupové místo do play off na úkor Philadelphie, která doma prohrála s New York Islanders 1:3. U jediné branky asistoval Jakub Voráček.

Washington opět potvrdil střeleckou pohodu, když na domácím ledě vsítil alespoň pět branek podesáté v řadě. Klíčovým momentem byla rychlá odpověď Capitals na vyrovnávací branku soupeře v úvodu třetí třetiny na 3:3. Mrázek rozehrál za brankou puk na obránce Dannyho DeKeysera, který ale o kotouč přišel a John Carlson vrátil Washingtonu vedení. "Nehráli jsme dnes dobře. Měli jsme až příliš mnoho ztrát," řekl trenér Detroitu Jeff Blashill, který poslal Mrázka do branky počtvrté za sebou od úvodní minuty.

Hudler se nechtěně postaral o změnu skóre při signalizované výhodě pro Dallas. Pod tlakem soupeře vrátil puk od červené čáry dozadu, jenže žádný ze spoluhráčů na kotouč nedosáhl a ten skončil v prázdné brance. "Nechtěl jsem se jen kotouče zbavit, tak jsem puk poslal zpět, abychom měli více času si něco vytvořit," popsal kuriózní moment Hudler.

"Nevím, jestli kluci právě střídali, ale ani jsem si nejprve nemyslel, že to půjde do branky. Až když jsem se otočil, věděl jsem, že je zle," dodal. Neobvyklý gól dostal Dallas do dvougólové ztráty, kterou ale i zásluhou skvělé přihrávky Radka Faksy ve druhé třetině smazal. Zápas rozhodl ve 47. minutě Mark Stone.

Utkání na Floridě mělo jednoznačnější průběh. Los Angeles, které předchozí dva zápasy ztratilo shodně 0:5, tentokrát vedlo už ve 28. minutě jednoznačně 6:1. Domácí upravili skóre dvěma trefami v poslední třetině, přičemž u posledního gólu si připsal asistenci Jaromír Jágr.

"S posledními dvěma zápasy jsme nebyli vůbec spokojeni. Potřebovali jsme vyhrát a je hezké, že jsme se i tak rozstříleli. To se nám nestává často," řekl útočník Los Angeles Jeff Carter, který se na úspěchu podílel dvěma góly a dvěma přihrávkami. Naopak soupeř chce na utkání co nejrychleji zapomenout. "Každý ví, že to nebylo vůbec dobré. Byl to těžký zápas pro všechny - trenéry, hráče i gólmany. Musíme na to rychle zapomenout. Kazeta s nahrávkou je už spálena," konstatoval trenér Tom Rowe.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Boston - San Jose 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Branky: 18. a 40. Pastrňák, 1. Backes (Krejčí), 16. Bergeron, 34. Schaller, 60. Marchand - 16. Thornton (Hertl), 22. Braun, 58. Meier (Hertl). Střely na branku: 33:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Pastrňák, 3. Backes (všichni Boston).

Buffalo - Anaheim 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Branky: 27. Eichel, 59. Ristolainen - 20. a 51. Perry, 41. Rakell, 46. Vermette, 60. Cogliano. Střely na branku: 26:44. Diváci: 18.027. Hvězdy zápasu: 1. Perry, 2. Rakell, 3. Fowler (všichni Anaheim).

NY Rangers - Nashville 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Branky: 35. a 56. J. Miller, 29. Grabner, 46. Kreider - 17. McLeod, 24. Järnkrok, 58. Josi. Střely na branku: 30:37. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Hayes, 2. J. Miller, 3. Grabner (všichni NY Rangers).

Philadelphia - NY Islanders 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 13. Simmonds (Voráček) - 17. Lee, 23. Chimera, 42. Cizikas. Střely na branku: 30:35. Diváci: 19.737. Hvězdy zápasu: 1. Chimera, 2. Tavares (oba NY Islanders), 3. Simmonds (Philadelphia).

Washington - Detroit 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Branky: 22. a 55. Oshie, 6. Johansson, 19. Connolly, 45. Carlson, 59. Bäckström - 14. a 17. Athanasiou, 42. Zetterberg. Střely na branku: 31:17. Petr Mrázek odchytal za Detroit 58:35 minuty, inkasoval pět branek z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procenta. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Oshie, 2. Carlson, 3. Bäckström (všichni Washington).

Columbus - Vancouver 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 21. D. Sedin, 29. Eriksson, 51. Megna. Střely na branku: 33:24. Diváci: 13.979. Hvězdy zápasu: 1. R. Miller, 2. D. Sedin, 3. H. Sedin (všichni Vancouver).

Toronto - St. Louis 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 39. Rielly - 5. Berglund, 61. Tarasenko. Střely na branku: 32:40. Diváci: 18.920. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Allen (oba St. Louis), 3. Andersen (Toronto).

Ottawa - Dallas 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky: 15. Phaneuf, 18. Kelly, 47. Stone - 32. Roussel (Faksa), 37. Jamie Benn. Střely na branku: 26:33. Diváci: 17.676. Hvězdy zápasu: 1. Phaneuf, 2. Stone (oba Ottawa), 3. Jamie Benn (Dallas).

Florida - Los Angeles 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)

Branky: 13. Jokinen, 52. Marchessault, 60. Barkov (Jágr) - 9. a 28. Carter, 2. Brown, 15. Toffoli, 25. Pearson, 25. King. Střely na branku: 39:26. Diváci: 13.451. Hvězdy zápasu: 1. Carter, 2. Brown, 3. Toffoli (všichni Los Angeles).

Colorado - Pittsburgh 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 57. Landeskog - 24. a 39. Hörnqvist, 5. Kessel, 60. Kunitz. Střely na branku: 28:30. Diváci: 16.777. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. Murray, 3. Kessel (všichni Pittsburgh).

Arizona - Montreal 4:5 v prodl. (0:2, 3:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 34. a 56. Dvorak, 36. Domi, 37. Goligoski - 1. a 43. Pacioretty, 14. Markov, 50. Radulov, 63. Galchenyuk. Střely na branku: 25:40. Diváci: 14.098. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty (Montreal), 2. Dvorak (Arizona), 3. Galchenyuk (Montreal).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Montreal 56 31 8 17 163:142 70 2. Ottawa 52 28 6 18 140:143 62 3. Toronto 53 25 11 17 164:158 61 4. Boston 56 27 6 23 149:152 60 5. Florida 53 23 10 20 127:149 56 6. Tampa Bay 54 24 6 24 149:157 54 7. Buffalo 54 22 10 22 133:154 54 8. Detroit 54 22 10 22 137:161 54

Metropolitní divize:

1. Washington 55 38 6 11 186:117 82 2. Pittsburgh 53 34 6 13 190:151 74 3. Columbus 53 34 5 14 173:132 73 4. NY Rangers 54 35 1 18 185:143 71 5. Philadelphia 55 26 7 22 145:167 59 6. NY Islanders 52 24 10 18 156:154 58 7. New Jersey 54 23 10 21 127:153 56 8. Carolina 52 24 7 21 138:151 55

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 53 35 6 12 179:125 76 2. Chicago 55 33 5 17 156:144 71 3. St. Louis 55 28 5 22 157:163 61 4. Nashville 54 26 8 20 149:141 60 5. Winnipeg 56 25 4 27 163:176 54 6. Dallas 55 21 10 24 150:175 52 7. Colorado 51 15 2 34 104:172 32

Pacifická divize:

1. San Jose 55 33 4 18 151:132 70 2. Anaheim 56 29 10 17 147:141 68 3. Edmonton 55 29 8 18 156:141 66 4. Los Angeles 55 28 4 23 138:136 60 5. Calgary 56 28 3 25 149:159 59 6. Vancouver 54 24 6 24 128:154 54 7. Arizona 52 17 7 28 120:166 41

Kanadské bodování NHL:

1. Crosby (Pittsburgh) 47 60 (30+30) 2. McDavid (Edmonton) 55 60 (18+42) 3. Marchand (Boston) 56 57 (24+33) 4. Burns (San Jose) 55 57 (22+35) 5. Bäckström (Washington) 55 57 (16+41) 6. Malkin (Pittsburgh) 47 54 (22+32) 7. Tarasenko (St. Louis) 55 53 (26+27) 8. Scheifele (Winnipeg) 53 53 (25+28) 9. P. Kane (Chicago) 55 53 (17+36) 10. Kessel (Pittsburgh) 53 52 (18+34) 23. Pastrňák (Boston) 49 46 (24+22) 26. Voráček (Philadelphia) 55 46 (14+32) 83. Krejčí (Boston) 56 35 (13+22) 85. Vrbata (Arizona) 52 35 (11+24) 122. Frolík (Calgary) 56 31 (13+18) 138. Jágr (Florida) 53 30 (9+21)