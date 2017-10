New York - Hokejový útočník David Pastrňák pomohl Bostonu třemi asistencemi dotáhnout v pondělním utkání NHL na ledě Columbusu skóre z 0:3 na 3:3, ale Bruins nakonec prohráli 3:4 po samostatných nájezdech. Tomáš Plekanec se gólem a přihrávkou podílel na výhře Montrealu 8:3 v Ottawě. Stejnou bilanci měl i Ondřej Palát, který přispěl k triumfu Tampy Bay nad rivalem z Floridy 8:5. Skóroval také Vladimír Sobotka ze St. Louis, které porazilo Los Angeles 4:2.

Columbus už v 29. minutě vedl 3:0, ale Bruins se nevzdali, do konce druhé části snížili a ve třetí třetině během 81 vteřin vyrovnali. Dvě branky dali v početní výhodě. Utkání dospělo do nájezdů, které rozhodl ruský útočník Artěmij Panarin. Pastrňák byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

"Takhle začít není možné. Vlastní vinou jsme se ocitli ve špatné pozici, ale dostali jsme se z ní. To je dobrá zpráva," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Nemám rád takové úvody. Jsem hrdý na to, když do zápasu nastupujeme připravení," dodal.

Montreal po předchozí sérii sedmi proher dokázal vyhrát potřetí z posledních čtyř duelů. Plekanec den před 35. narozeninami ukončil osmizápasovou sérii bez bodu a byl zvolen třetím nejlepším hráčem duelu. Dvě branky Canadies obstaral třiadvacetiletý nováček Charles Hudon, který navrch přidal asistenci a dočkal se ocenění pro hlavní hvězdu zápasu.

Palát bodoval počtvrté z posledních pěti utkání a pomohl Tampě upevnit pozici v čele Východní konference. Obránce Andrej Šustr podruhé za sebou zůstal mimo hru.

Brankář Tampy Andrej Vasilevskij zvítězil v devátém utkání v řadě, Steven Stamkos si třemi body pojistil pozici nejproduktivnějšího hráče ligy a Nikita Kučerov 13. gólem v sezoně potvrdil roli nejlepšího střelce. Floridě nepomohly ani čtyři body Aleksandera Barkova (1+3) a tři body Jonathana Huberdeaua a Jevgenije Dadonova (oba 1+2). Radim Vrbata jednou asistoval.

Blues a Kings se utkali o vedení v Západní konferenci a díky výhře na první pozici vyšplhalo St. Louis, které je spolu s Tampou nejlepším týmem soutěže. Sobotka pojistil dva body gólem do prázdné branky.

Až ve dvanáctém zápase sezony dokázali zvítězit hokejisté Arizony a povedlo se jim to po výsledku 4:3 v prodloužení na ledě Philadelphie. Flyers se podobně jako Bostonu podařilo vyrovnat z 0:3, přitom ještě v poslední minutě prohrávali o dvě branky. Pak ale v rozmezí 38 vteřin srovnali.

Tři asistence si připsal ruský zadák Philadelphie Ivan Provorov. O bodu navíc pro Coyotes rozhodl 15 vteřin před koncem prodloužení Alex Goligoski. Jakub Voráček nerozšířil bodovou sérii na čtyři zápasy a s 16 body je v produktivitě soutěže pátý.

"Úleva. Nadšení. Štěstí. Ve výčtu slov se dá pokračovat. Každý je šťastný. Je hezké zakončit utkání s úsměvem na tváři, i když bychom raději vyhráli snadnějším způsobem," prohlásil útočník arizonského celku Jordan Martinook, který vstřelil úvodní gól svého týmu.

Výbornou formu si drží kapitán New York Islanders John Tavares, majitel ocenění pro nejlepšího hráče uplynulého týdne. Sedmadvacetiletý centr vstřelil při vítězství 6:3 nad nováčkem z Las Vegas dvě branky a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Tavares v posledních pěti zápasech nasbíral 12 bodů (9+3).

Golden Knights nenavázali na předchozích pět výher z domácího prostředí a navíc se jim zranil gólman Oscar Dansk, který byl zvolen druhou hvězdou minulého týdne. Brankáře Vegas provází obrovská smůla, třiadvacetiletý Švéd se po Marcu-Andrém Fleurym a Malcolmu Subbanovi stal už jejich třetím gólmanem, kterého ze hry vyřadilo zranění.

Osmatřicetiletý Patrick Marleau z Toronta se po 19 sezonách strávených v San Jose představil poprvé v kariéře na ledě Sharks v roli soupeře. Před vhozením úvodního buly si diváci na televizní kostce připomněli jeho nejlepší akce v barvách San Jose. Sharks mu návrat pokazili výhrou 3:2.

"Bylo to něco výjimečného, něco, co si budu navždy pamatovat. V San Jose mě po celou kariéru nesmírně podporovali a dnešek byl opravdu mimořádný," řekl Marleau.

Alexander Radulov gólem v prodloužení a asistencí zařídil výhru Dallasu 2:1 ve Vancouveru.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

New York Islanders - Vegas 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Branky: 35. a 53. Tavares, 14. Ladd, 38. Barzal, 45. Clutterbuck, 49. Kuljomin - 10. Karlsson, 16. Tuch, 55. Miller. Střely na branku: 30:34. Diváci: 11.113. Hvězdy zápasu: 1.Tavares, 2. Bailey, 3. Kuljomin (všichni New York).

Philadelphia - Arizona 3:4 v prodl. (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)

Branky: 43. a 60. Couturier, 60. Weal - 3. Martinook, 8. Dvorak, 42. Perlini, 65. Goligoski. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.731. Hvězdy zápasu: 1. Goligoski (Arizona), 2. Couturier (Philadelphia), 3. Ekman-Larsson (Arizona).

Columbus - Boston 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0)

Branky: 2. Savard, 18. Jenner, 29. Motte, rozhodující sam. nájezd Panarin - 36. Bergeron (Pastrňák), 51. Krug (Pastrňák), 52. Marchand (Pastrňák). Střely na branku: 32:30. Diváci: 13.396. Hvězdy zápasu: 1. Panarin (Columbus), 2. Pastrňák (Boston), 3. Motte (Columbus).

Ottawa - Montreal 3:8 (2:4, 1:2, 0:2)

Branky: 1. Pyatt, 9. Dzingel, 31. DiDomenico - 5. a 17. Huddon (na druhou Plekanec), 14. a 54. Lehkonen, 8. Pacioretty, 38. Galchenyuk, 40. Gallagher, 46. Plekanec. Střely na branku: 28:29. Diváci: 15.069. Hvězdy zápasu: 1. Hudon, 2. Lehkonen, 3. Plekanec (všichni Montreal).

Florida - Tampa Bay 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)

Branky: 11. Ekblad, 20. Barkov, 26. Huberdeau, 46. McGinn (Vrbata), 52. Dadonov - 15. a 50. Stamkos, 3. Point, 5. Kučerov, 28. Palát, 30. Gourde (Palát), 36. Naměstnikov, 60. Strålman. Střely na branku: 23:38. Diváci: 9.493. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Tampa), 2. Barkov (Florida), 3. Vasilevskij (Tampa).

St. Louis - Los Angeles 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Branky: 28. Tarasenko, 31. Schwartz, 37. Gunnarson, 59. Sobotka - 34. Pearson, 38. Brown. Střely na branku: 30:28. Diváci: 17.423. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Schwartz (oba St. Louis), 3. Pearson (Los Angeles).

Vancouver - Dallas 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 47. Gagner - 24. Seguin, 63. Radulov. Střely na branku: 39:29. Diváci: 17.109. Hvězdy zápasu: 1. Bishop (Dallas), 2. Markström (Vancouver), 3. Radulov (Dallas).

San Jose - Toronto 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 28. Pavelski, 45. Heed, 58. Ward - 13. Matthews, 59. Kadri. Střely na branku: 39:18. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Heed (San Jose), 2. Andersen (Toronto), 3. Pavelski (San Jose).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 13 10 1 2 53:36 21 2. Ottawa 12 5 5 2 44:41 15 3. Toronto 12 7 0 5 47:43 14 4. Detroit 12 5 1 6 32:35 11 5. Boston 10 4 3 3 30:33 11 6. Florida 11 4 1 6 40:44 9 7. Montreal 12 4 1 7 31:45 9 8. Buffalo 12 3 2 7 29:44 8

Metropolitní divize:

1. New Jersey 10 8 0 2 40:31 16 2. Columbus 12 8 0 4 37:30 16 3. NY Islanders 12 7 1 4 45:38 15 4. Pittsburgh 13 7 1 5 36:50 15 5. Philadelphia 12 6 1 5 41:35 13 6. Washington 12 5 1 6 36:41 11 7. Carolina 10 4 2 4 28:30 10 8. NY Rangers 12 3 2 7 34:43 8

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 13 10 1 2 44:30 21 2. Dallas 12 7 0 5 34:33 14 3. Chicago 12 5 2 5 38:34 12 4. Colorado 11 6 0 5 34:34 12 5. Winnipeg 10 5 2 3 31:31 12 6. Nashville 11 5 2 4 27:31 12 7. Minnesota 9 4 2 3 30:28 10

Pacifická divize:

1. Los Angeles 12 9 1 2 40:24 19 2. Vegas 10 8 0 2 37:25 16 3. Vancouver 11 6 2 3 31:27 14 4. Anaheim 11 6 1 4 35:33 13 5. San Jose 11 6 0 5 30:28 12 6. Calgary 12 6 0 6 28:33 12 7. Edmonton 10 3 1 6 22:33 7 8. Arizona 12 1 1 10 30:51 3

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 13 24 (6+18) 2. Kučerov (Tampa Bay) 13 21 (13+8) 3. Schwartz (St. Louis) 13 17 (8+9) 4. Matthews (Toronto) 12 16 (9+7) 5. J. Voráček (Philadelphia) 12 16 (2+14) 6. Tavares (NY Islanders) 12 15 (11+4) 7. Ovečkin (Washington) 12 15 (10+5) 8. Couturier (Philadelphia) 12 15 (9+6) 9. J. Gaudreau (Calgary) 12 15 (3+12) Kuzněcov (Washington) 12 15 (3+12) 41. Pastrňák (Boston) 10 11 (6+5) 76. Palát (Tampa Bay) 13 9 (4+5) 77. Vrbata (Florida) 11 9 (3+6) 87. Sobotka (St. Louis) 13 9 (2+7)