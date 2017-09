Boston - Držitel Zlaté hokejky David Pastrňák se dohodl s Bostonem Bruins v NHL na nové šestileté smlouvě. Jednadvacetiletý útočník si vydělá celkově 40 milionů dolarů (asi 878 milionů korun) a bude čtvrtým nejlépe placeným hráčem klubu.

Pastrňákovi skončil po uplynulé sezoně nováčkovský kontrakt, díky němuž inkasoval maximální možnou částku 925 tisíc dolarů ročně. Poté, co v 75 zápasech zaznamenal 34 gólů a 36 asistencí a byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu za Bradem Marchandem, si výrazně polepší na roční průměr 6,667 milionu dolarů.

"Nervózní jsem ani moc nebyl. I když je pravda, že to bylo těžké, soustředit se na trénink a nevnímat ty věci okolo. Abych se správně připravil na sezonu. Trénoval jsem sám, nebylo to jednoduché, hlavně to čekání bylo dlouhé. Takže jsem rád, že to skončilo," řekl Pastrňák serveru isport.cz.

U Bruins tak budou více než Pastrňák vydělávat pouze další český útočník David Krejčí (7,25 milionu dolarů ročně), finský brankář Tuukka Rask (7) a kanadský útočník Patrice Bergeron (6,875). Marchand, jenž má stejně jako Pastrňák smlouvu až do roku 2023, má roční plat 6,125 milionu.

"Práce obou stran se vyplatila. Jsme všichni rádi, že se to vyřešilo. Pasta (Pastrňák) je velkou postavou toho, co se snažíme vybudovat," uvedl na twitterovém účtu Bruins generální manažer Dom Sweeney a doplnil, že Pastrňák přiletí do Bostonu v pátek, kdy začíná Boston v kempu s tréninkem.

Pastrňák a jeho zástupci jsou s výsledkem jednání také spokojení. "Kdybychom nebyli, tak se nedomluvíme. Jsme rádi za tuhle dohodu, proto jsme na to přistoupili a vracím se rád do Bostonu," uvedl český talent, který bude po Jakubovi Voráčkovi z Philadelphie (10 milionů dolarů) a Krejčím třetím nejlépe placeným českým hráčem v nadcházející sezoně.

"S ním v sestavě jsme lepší tým. Jsme velice rádi, že ho tu uvidíme. Vždycky nastupuje na led s úsměvem," potěšilo trenéra Bruce Cassidyho, že bude mít Pastrňáka k dispozici od začátku přípravy.

Havířovský rodák Pastrňák hraje za Boston od roku 2014, kdy si ho slavný klub z takzvané "Original Six" vybral jako pětadvacátého v prvním kole draftu. Ve 172 zápasech základní části NHL nasbíral český talent 123 bodů za 59 gólů a 64 asistencí. Letos se díky svým výkonům stal Pastrňák nejmladším vítězem ankety Zlatá hokejka v její historii.

Obě strany se po několikaměsíčním jednání na novém kontraktu dohodly krátce před zahájením tréninkového kempu.