Boston - Hokejista David Pastrňák je spokojený s podobou kontraktu, jež ve čtvrtek uzavřel po dlouhém vyjednávání s Bostonem. A to i přesto, že nedosahuje při 40 milionech dolarů (asi 878 milionů korun) za šest let až do takových výšin, jak tomu bylo v NHL u několika případů mladých hráčů z poslední doby. Jednadvacetiletý havířovský rodák zdůraznil, že chce vyčnívat spíš hokejovým uměním než finančně.

"Samozřejmě spokojenost. Boston byl prioritou. Líbí se mi tam, je to místo, kde jsem okusil NHL a chtěl bych tam hrát co nejdéle. Klidně i celou kariéru. Je to za mnou a jsem rád, že se mohu soustředit na sezonu. Tušili jsme, že se to bude natahovat, ale samozřejmě jsme rádi, že se vše dotáhlo do konce," řekl dnes Pastrňák na setkání s novináři.

Sám do jednání nezasahoval. "Vůbec. Jen jsem si vždy zavolal s agenty, co je nového, ale jinak jsem se jim do toho vůbec nepletl," uvedl současný držitel Zlaté hokejky. Možnost hrát jinde než v Bostonu si nepřipouštěl. "To mě vůbec nenapadlo, leda tak v Havířově," smál se Pastrňák, jenž se v dresu prvoligového týmu objevil v sobotu alespoň při rozbruslení před soutěžním utkáním na ledě pražské Slavie.

Dnes hned odlétá do zámoří. A je rád, že nezmešká přípravný kemp. "Je to trošku se zpožděním, takže se samozřejmě těším za kluky, protože jsem je dlouho neviděl. Samozřejmě je lepší se připravovat s kluky a celým týmem, než tady být sám a chodit samostatně na led. I proto jsem rád, že se vše stihlo dotáhnout a můžu odcestovat za kluky," pochvaloval si. "Samozřejmě jsem nechtěl zmeškat sezonu, ani její začátek. Ten jeden den kempu tolik nevadí," dodal Pastrňák.

Těšila ho podpora spoluhráčů ze zámoří, kteří mu vysoký kontrakt přáli. "Je fajn to slyšet, protože přece jen nevíte, co si kluci o vás myslí, když jste navíc tak daleko. Bylo to příjemné. A myslím, že obě strany jsou rády, že to takhle dopadlo. Vždy u každé smlouvy jde o nějaký kompromis. V tomto případě to sice trvalo o něco déle, ale nakonec se ty představy potkaly. Dostal jsem i SMS od generálního manažera, v níž mi blahopřál," přiblížil Pastrňák.

Jeho situace byla přirovnávána zejména k té, v níž byl v Edmontonu jen o necelý rok starší německý útočník Leon Draisaitl, jenž před měsícem podepsal osmiletou smlouvu, díky níž vyinkasuje v průměru 8,5 milionu dolarů za rok. Lépe na tom jsou i mnozí další, například Ryan Johansen v Nashvillu (8 milionů) či Vladimir Tarasenko v St. Louis (7,5 milionu). Pastrňák je nyní čtvrtým nejlépe placeným hráčem Bruins.

"Já bych se k těm nejlepším chtěl dostat hlavně hokejově, to je můj cíl. Ohledně peněz jsem nad tím moc nepřemýšlel. Jsem si jistý, že agenti zkoušeli co nejlepší kontrakt mohli. A já se chci srovnávat s těmi hráči hlavně po hokejové stránce než té finanční. V tom ohledu chci být jeden z nejlepších," zdůraznil Pastrňák.

Příliv milionů na konto si příliš nepřipouští. "Samozřejmě je krásné podepsat takovou smlouvu, ale pro mě tím nic nekončí. Naopak začíná. Je to dobrá motivace k tomu, aby se člověk nadále zlepšoval," řekl Pastrňák s tím, že očekává o něco větší tlak na své výkony. "Asi ještě větší než loni, ale i to k tomu patří. Sám jsem zvědavý, jak se s tím vypořádám."

Věří však, že bez větších potíží. I s ohledem na své předsevzetí do budoucna. "Teď jsem pořád ještě mladý, jsem v týmu od osmnácti, ale chtěl bych být jednou lídrem. Přišel jsem do kabiny, kde byli super lídři, skvělí kluci a já bych chtěl být jednou jako oni," nezastírá Pastrňák.

Smlouvu oslavil rychlou večeří s maminkou Marcelou, která je pro něho v kariéře velkou oporou, a blízkými přáteli. "Užili jsme si to. Když jsem mamce volal do práce, že jsem podepsal, ani jsem moc nevěděl, co jí říct. Ale věřím, že je ráda a pyšná. Že by ale přestala chodit do práce? To ne, pracuje celý život a ani by jí nebavilo jenom sedět doma," řekl Pastrňák.

Žádný sen, který by si díky nové smlouvě splnil, nemá. "Zatím ne. Mým snem je vyhrát Stanley Cup, ale když mluvíte o kontraktu, tak to ne," přemítal český talent, jehož ale i tak některé větší investice čekají.

"V Bostonu nemám auto ani byt. Tohle budu muset zařizovat, ale letos si byt ještě budu pronajímat. Jsem mladý a ještě se musím naučit věci okolo, abych nešel do něčeho bezhlavě a nerozuměl tomu. Dám tomu určitě nějaký pátek a třeba začnu něco v tomhle směru studovat. Mám lidi, co se mi o peníze starají. Jsem mladý, mohou nějaké peníze zmizet, mohu moc utrácet, tak je dobře, když vás někdo včas zastaví," myslí si Pastrňák.

Přes léto hodně cestoval, stihl dovolenou ve Švédsku, v Chorvatsku, v Číně a na týden byl i v zámoří. "Sešlo se toho dost, ani jsem nestačil jet do Havířova. Jsem docela rád, že je léto za mnou. Odtrénoval jsem ale vše, co jsem chtěl. To se dá skloubit a naplánovat," ujistil Pastrňák.