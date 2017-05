Paříž - I když bostonský útočník David Pastrňák nemá smlouvu na další sezony v NHL, rozhodl se startovat na hokejovém mistrovství světa. Nejproduktivnější český hráč v tomto ročníku zámořské soutěže už se připravuje s týmem v Paříži na páteční start turnaje.

"Bylo to docela hektické. Nevěděl jsem, jestli mám jet (bez smlouvy). Všichni lidi okolo, co mi pomáhali, rodina, agenti, mi říkali, že je to rozhodnutí na mně. Jednou to bylo tak, pak jinak. Ale jsem rád, že jsem se rozhodl takhle. Je pro mě čest reprezentovat. A mám dobré vzpomínky z minulého roku. Rád jsem se do národního týmu vracel," prohlásil Pastrňák.

Dvacetiletý havířovský rodák rychle vyrostl v jednoho z tahounů Bostonu. Má za sebou životní sezonu, v níž během 75 utkání základní části posbíral 70 bodů díky 34 gólům a 36 nahrávkám. V play off přidal za šest utkání čtyři body (2+2). V kanadském bodování i mezi klubovými střelci mu patří druhá příčka za Bradem Marchandem.

Pastrňák se může stát 1. července chráněným volným hráčem. Lze však očekávat, že klub si ho bude chtít pojistit na dlouhou dobu. A za výrazně jiných platových podmínek, než měl v nováčkovské smlouvě. Nad tím, jak by mohl nový kontrakt vypadat, si však hlavu neláme.

"To je na agentech, ne na mně. Ať si to vyřeší agenti a manažeři," uvedl 25. hráč draftu 2014. "Řekli jsme si v půlce sezony, že se budeme bavit po jejím skončení. Abych se mohl soustředit jen na hru. Tím pádem, že jsem teď tady na mistrovství, mi sezona pořád ještě pokračuje. Necháme to po šampionátu," uvedl Pastrňák.

Vítanou posilou byl již loni, ale střelecké kvality potvrdil jediným gólem. Nyní už na něho budou trenéři spoléhat. Ačkoliv je brán za střelce, své góly neřeší.

"Kdyby ano, akorát by to bylo horší. Nechávám tomu volný průběh. Pro mě je hlavní, aby si to všechno sedlo. Máme tady výborné hráče. Osobně doufám, že se budu zlepšovat každým zápasem. Dlouho jsem nebyl na ledě, ale pauza mi pomohla. Jsem trošku unavený a zatím jsem se neaklimatizoval, ale doufám, že dneska už se pohodlně vyspím a bude to dobré. Budu se zvedat, každým dnem se budu cítit líp," řekl novinářům Pastrňák.

Těší se na obnovenou spolupráci s Tomášem Plekancem a Romanem Červenkou. "Doufám, že nám to půjde zase o něco lépe, budeme se zlepšovat a dáme nějaké góly. Soustředím se na to, abych předvedl co nejlepší výkon a pomohl týmu. Jakýmkoliv způsobem. Jestli to bude nahrávkami, góly nebo blokováním střel, budu se to snažit dělat. Když budeme dávat góly, je jedno, kdo konkrétně se o ně postará," podotkl Pastrňák.

Na určitý tlak je zvyklý z Bostonu, nesvazuje ho. "Očekávání je velké ze všech stran, ale mně to nevadí. Já jsem za to rád, hraju vždycky v klidu a většinou nic neřeším," řekl Pastrňák.

Touží po dobrém výsledku, o to více, že velký týmový úspěch zatím neměl možnost prožít. Zda má tým sílu na to, aby se popral o medaile, však nechtěl soudit. "Máme výborné hráče, ale záleží, jak si sedneme a jak budeme hrát. Můžeme být výborní, můžeme být špatní. Doufejme, že se budeme každým zápasem zlepšovat a připravovat se na čtvrtfinále, abychom byli stoprocentně připravení," řekl Pastrňák.

Velkou prověrku bude představovat hned v pátek obhájce titulu Kanada. "Samozřejmě. Je to dobrý test. Je to ale pro nás i pro ně zároveň první zápas turnaje, může se stát cokoliv," uvedl Pastrňák.