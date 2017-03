New York - Útočník David Pastrňák vstřelil ve středečním utkání NHL dva góly a pomohl hokejistům Bostonu k výhře 5:2 na ledě Calgary. Dvacetiletý rodák z Havířova tak bodoval v desátém zápase za sebou, dohromady během své úspěšné série zaznamenal 14 bodů za 5 branek a 9 asistencí.

Boston prodloužil vítěznou šňůru na čtyři utkání a zároveň se postaral o první porážku Flames po deseti výhrách v řadě. Domácím přitom chyběl už jen jediný triumf, aby překonali klubový rekord z roku 1978, kdy ještě hráli pod názvem Atlanta Flames.

Pastrňák ve 12. minutě vyrovnal na 1:1, když po pravé straně vnikl do útočného pásma a střelou po ledě z poměrně velkého úhlu překvapil brankáře Chada Johnsona. Podruhé skóroval tři sekundy před koncem základní hrací doby, když zpečetil výhru hostů trefou do prázdné branky při power play. Byl to jeho jubilejní 30. gól v sezoně.

"Věděli jsme, že Calgary teď hraje skvělý hokej. Ale snažili jsme se soustředit na vlastní výkon a hrát svou hru. A ta dnes fungovala. Je to samozřejmě velmi dobrý pocit," radoval se český mladík.

Gólem a asistencí přispěl k výhře Brad Marchand, jenž se s 36 zásahy osamostatnil v čele tabulky střelců a s 76 body se rovněž dělí o první příčku v kanadském bodování s Patrickem Kanem z Chicaga a Sidneym Crosbym, jehož Pittsburgh prohrál 0:4 na ledě Philadelphie.

Bruins strhli výhru na svou stranu ve druhé polovině zápasu. Vítězný gól na 3:2 vstřelil v 32. minutě David Backes po přihrávce Davida Krejčího, když přesnou střelou zakončil přečíslení tři na dva. Ve 44. minutě zvýšil na 4:2 Matt Beleskey poté, co byli po rychlém protiútoku sami před brankou ve dvojici s Ryanem Spoonerem.

Boston vyhrál dvanáct z patnácti zápasů pod vedením nového trenéra Bruce Cassidyho, který začátkem února nahradil odvolaného Claudea Juliena, a ztrácí už jen čtyři body na lídra Atlantické divize Montreal.

Ve středu pomohl Bruins k úspěchu i nejistý výkon brankáře Calgary Johnsona, který nastoupil poprvé od 24. února. Brian Elliott, jenž vychytal devět z deseti předchozích výher, onemocněl a nebyl ani na střídačce. "Moc jsem toho neodchytal, a když se objevíte konečně na ledě, pochopitelně nechcete být tím gólmanem, jemuž tam všechno spadne. Nemám z dnešního výkonu dobrý pocit, je to velké zklamání," řekl Johnson.

Hlavní zásluhu na výhře Philadelphie nad Pittsburghem měl brankář Steve Mason, jenž zneškodnil 23 střel Penguins a vychytal třetí čisté konto v sezoně. Michal Neuvirth sledoval zápas ze střídačky stejně jako Petr Mrázek, jehož Detroit prohrál 1:3 na ledě Colorada.

Po pěti zápasech přišli o vítěznou sérii hokejisté St. Louis, kteří padli 1:2 v Anaheimu.

Výsledky NHL:

Philadelphia - Pittsburgh 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 22. Couturier, 27. Simmonds, 56. Giroux, 60. Weise. Střely na branku: 28:23. Diváci: 19.514. Hvězdy zápasu: 1. Simmonds, 2. Mason, 3. Couturier (všichni Philadelphia).

Colorado - Detroit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 33. Duchene, 44. Compher, 46. Söderberg - 6. Athanasiou. Střely na branku: 29:28. Diváci: 16.764. Hvězdy zápasu: 1. Compher, 2. Duchene, 3. Pickard (všichni Colorado).

Anaheim - St. Louis 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 6. Rakell, 27. Getzlaf - 51. Barbašev. Střely na branku: 22:27. Diváci: 14.760. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf (Anaheim), 2. Pietrangelo (St. Louis), 3. Bernier (Anaheim).

Calgary - Boston 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky: 10. Chiasson, 28. Hamilton - 12. a 60. Pastrňák, 27. Marchand, 32. Backes (Krejčí), 44. Beleskey. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18.892. Hvězdy zápasu: 1. Marchand (Boston), 2. Giordano (Calgary), 3. Pastrňák (Boston).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 70 39 8 23 191:176 86 2. Ottawa 68 39 7 22 183:175 85 3. Boston 70 38 6 26 201:181 82 4. Tampa Bay 69 34 9 26 191:187 77 5. Toronto 68 31 14 23 206:206 76 6. Florida 68 30 11 27 175:195 71 7. Buffalo 70 28 12 30 178:207 68 8. Detroit 68 26 11 31 167:205 63

Metropolitní divize:

1. Washington 69 45 7 17 222:154 97 2. Pittsburgh 69 43 9 17 239:194 95 3. Columbus 68 44 6 18 219:160 94 4. NY Rangers 70 44 2 24 225:183 90 5. NY Islanders 69 33 11 25 206:211 77 6. Philadelphia 69 32 8 29 180:204 72 7. Carolina 67 28 12 27 172:196 68 8. New Jersey 68 25 12 31 153:197 62

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 69 44 5 20 208:173 93 2. Minnesota 68 43 6 19 225:167 92 3. Nashville 69 34 11 24 205:196 79 4. St. Louis 69 36 5 28 190:192 77 5. Winnipeg 70 30 7 33 208:224 67 6. Dallas 69 27 10 32 190:228 64 7. Colorado 69 20 3 46 134:223 43

Pacifická divize:

1. San Jose 69 42 7 20 194:159 91 2. Anaheim 70 37 10 23 183:175 84 3. Calgary 70 39 4 27 193:190 82 4. Edmonton 69 36 9 24 198:182 81 5. Los Angeles 69 33 7 29 171:174 73 6. Vancouver 69 28 9 32 159:201 65 7. Arizona 69 26 8 35 168:219 60