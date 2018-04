Boston - Hokejový útočník David Pastrňák skóroval v posledním utkání základní části NHL, ve kterém ale s Bostonem podlehl doma Floridě 2:4. Poražení se v případě výhry mohli posunout do čela Východní konference, v níž nakonec obsadili druhé místo a v úvodním kole play off se utkají s Torontem.

Pastrňák snížil v padesáté minutě na 2:3. V přesilové hře zakončil hezkou souhru celého útoku střelou z levého kruhu do odkryté branky. Havířovský rodák si připsal 35. gól v sezoně. Z českých hokejistů vstřelil v základní části více branek naposledy Jaromír Jágr, který dal 54 gólů v sezoně 2005/06. Od té doby bylo českým maximem 35 branek, které dali ještě Milan Hejduk (2006/07) a Milan Michálek s Radimem Vrbatou (oba 2011/12).

"Měli jsme teď náročný program, ale na to se nechci vymlouvat. Poslední týdny jsme rozhodně nepodávali naše nejlepší výkony," přiznal Pastrňák, se sedmi střeleckými pokusy nejaktivnější hráč zápasu. V závěru mohl ještě vyrovnat, ale v přečíslení českému útočníkovi znemožnil lépe zakončit vracející se Aaron Ekblad a gólman Roberto Luongo střelu v tísni kryl.

Pastrňák před touto sezonou podepsal novou šestiletou smlouvu, která mu zaručuje příjem čtyřicet milionů dolarů. Jedenadvacetiletý útočník se klubu odvděčil vysokou produktivitou - ve srovnání s minulou sezonou se zlepšil ze sedmdesáti bodů (34+36) na osmdesát (35+45) a v základní části byl nejlepším střelcem týmu.

Boston už po 82 sekundách prohrával gólem Henrika Borgströma. Domácí ztrátu smazali v deváté minutě i s přispěním asistence Davida Krejčího. Florida, která o den dříve přišla o šanci postoupit do play off, ale ještě před první přestávkou opět strhla trefou Franka Vatrana vedení na svou stranu. Náskok zvýšil Maxim Mamin a na snížení Pastrňáka odpověděl v předposlední minutě Jevgenij Dadonov.

"Nezasloužili jsme si vyhrát, taková je realita. Zápas jsme nezvládli od úvodního vhazování v hlavách," kritizoval výkon týmu gólman Bostonu Tuukka Rask. "Chybělo nám větší nasazení. Člověk by čekal, že zrovna tohle nám scházet nebude, když jsme ještě mohli vyhrát divizi a konferenci. Ale zlepšili jsme se až ve třetí třetině a to je málo. Potřebovali jsme takhle hrát od začátku," doplnil David Backes, autor první branky domácích.

Florida šla ve druhé polovině soutěže nahoru a vyhrála 25 z posledních 35 utkání. V konečném součtu zůstala za postupovými branami o bod za Columbusem a New Jersey. "Jsme zklamání. Doufali jsme, že nám trochu pomůžou i ostatní týmy, abychom se do play off dostali. Ale myslím si, že spousta z nich si nepřála, abychom šli dál. Nechtěli na nás v play off narazit," prohlásil útočník Floridy Vincent Trocheck.

Ve Východní konferenci tvoří další dvojice v play off Tampa Bay s New Jersey, Washington s Columbusem a obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh se utká s Philadelphií. V Západní konferenci se vítěz základní části Nashville střetne s Coloradem, Winnipeg poměří síly s Minnesotou, Vegas s Los Angeles a Anaheim se San Jose. Vyřazovací část začne v noci ze středy na čtvrtek středoevropského času.

Výsledek NHL:

Boston - Florida 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky: 9. Backes (Krejčí), 50. Pastrňák - 2. Borgström, 17. Vatrano, 34. Mamin, 59. Dadonov. Střely na branku: 43:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Matheson (oba Florida), 3. Bergeron (Boston).

Konečné tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Tampa Bay 82 54 5 23 296:236 113 2. x-Boston 82 50 12 20 270:214 112 3. x-Toronto 82 49 7 26 277:232 105 4. Florida 82 44 8 30 248:246 96 5. Detroit 82 30 13 39 217:255 73 6. Montreal 82 29 13 40 209:264 71 7. Ottawa 82 28 11 43 221:291 67 8. Buffalo 82 25 12 45 199:280 62

Metropolitní divize:

1. y-Washington 82 49 7 26 259:239 105 2. x-Pittsburgh 82 47 6 29 272:250 100 3. x-Philadelphia 82 42 14 26 251:243 98 4. x-Columbus 82 45 7 30 242:230 97 5. x-New Jersey 82 44 9 29 248:244 97 6. Carolina 82 36 11 35 228:256 83 7. NY Islanders 82 35 10 37 264:296 80 8. NY Rangers 82 34 9 39 231:268 77

Západní konference:

Centrální divize:

1. p-Nashville 82 53 11 18 267:211 117 2. x-Winnipeg 82 52 10 20 277:218 114 3. x-Minnesota 82 45 11 26 253:232 101 4. x-Colorado 82 43 9 30 257:237 95 5. St. Louis 82 44 6 32 226:222 94 6. Dallas 82 42 8 32 235:225 92 7. Chicago 82 33 10 39 229:256 76

Pacifická divize:

1. y-Vegas 82 51 7 24 272:228 109 2. x-Anaheim 82 44 13 25 235:216 101 3. x-San Jose 82 45 10 27 252:229 100 4. x-Los Angeles 82 45 8 29 239:203 98 5. Calgary 82 37 10 35 218:248 84 6. Edmonton 82 36 6 40 234:263 78 7. Vancouver 82 31 11 40 218:264 73 8. Arizona 82 29 12 41 208:256 70

Poznámka: Týmy označené "x" postoupily do play off, "y" znamená vítězství v divizi, z" vítězství v konferenci a "p" vítězství v základní části.

Dvojice pro play off:

Východní konference: Tampa Bay - New Jersey, Boston - Toronto, Washington - Columbus, Pittsburgh - Philadelphia.

Západní konference: Nashville - Colorado, Winnipeg - Minnesota, Vegas - Los Angeles, Anaheim - San Jose.