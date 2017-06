Praha - Útočník David Pastrňák z Bostonu by se mohl v úterý stát nejmladším vítězem v historii ankety Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu. Nejproduktivnější Čech v uplynulém ročníku NHL i na mistrovství světa v Paříži útočí na premiérový triumf v 21 letech, které navíc oslavil až po sezoně 25. května.

Slavnostní vyhlášení 49. ročníku tradiční ankety se po dlouhých letech konání v Karlových Varech přesunulo do Prahy. Hostí jej od 21:30 Forum Karlín a přímým přenosem vysílá program ČT1.

Pastrňák ovládl první kolo soutěže s 637 body a o 96 bodů předčil druhého Jakuba Voráčka z Philadelphie. Po druhém kole se výsledky průběžného pořadí nominovaných nezveřejňují a ve třetím hlasují zástupci Českého svazu ledního hokeje, trenérů reprezentace, mládežnických výběrů i klubů nejvyšší soutěže a novinářů o konečném pořadí vykrystalizované desítky znovu.

Jsou v ní vedle talentovaného odchovance Havířova rekordman s 12 vítězstvími v anketě Jaromír Jágr z Floridy, další bývalí vítězové David Krejčí z Bostonu a Voráček, útočníci Michael Frolík z Calgary, Jan Kovář z Magnitogorsku, Ondřej Palát z Tampy Bay, Radim Vrbata z Arizony, brankář Pavel Francouz z Čeljabinsku a obránce Radko Gudas z Philadelphie.

"Je to pro mě jednoznačné. Měl by to vyhrát stoprocentně Pasta (Pastrňák). Dát ve 20 letech 34 gólů a udělat 70 bodů ze 75 zápasů, to není jednoduché v dnešní době v NHL, jakým směrem se ta soutěž ubírá," řekl ČTK a deníku Sport Voráček.

"Na mistrovství světa měl sedm bodů. Je to hráč, který si Zlatou hokejku zaslouží. Ale v minulosti byli vítězové, kteří třeba neměli takovou sezonu jako ostatní. Před dvěma roky měl Jirka Hudler 76 bodů a skončil čtvrtý. Je to ošemetné. Pro mě je vítěz Pasta," doplnil Voráček.

Pastrňák vedle 70 bodů z 75 utkání základní části NHL přidal v šesti duelech play off za Boston čtyři body za dvě branky a stejný počet přihrávek. V úvodu sezony ve třech zápasech na Světovém poháru v Torontu nebodoval, na světovém šampionátu v Paříži zaznamenal v osmi duelech gól a šest asistencí.

V případě triumfu by Pastrňák mohl překonat brankáře Dominika Haška a obránce Miloše Holaně, kteří se dočkali prestižního ocenění jako dvaadvacetiletí. Hašek byl nejmladším vítězem v roce 1987, Holaň jej předčil o šest let později.

Pětačtyřicetiletý Jágr, obhájce triumfu z loňska, se zařadil v produktivitě českých hráčů v uplynulém ročníku NHL na šesté místo s 46 body z 82 zápasů. V první desítce ankety je už počtyřiadvacáté a nechybí v ní od roku 1995; o rok dříve skončil jedenáctý.

Vedle 12 triumfů byl sedmkrát druhý a jednou třetí. Mezi nejlepší trojicí nechyběl od roku 2003, kdy obsadil při působení ve Washingtonu šesté místo. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL zůstal po sezoně v USA a na vyhlášení bude chybět podobně jako Krejčí a Palát.

V produktivitě uplynulé sezony NHL předčili Jágra vedle Pastrňáka také Voráček (61 bodů/82 utkání), Vrbata (55/81), Krejčí (54/82) a Palát (52/75). Za ním z nominované desítky skončil Frolík (44/82).

Jan Kovář vyhrál s 25 body z 18 utkání produktivitu play off KHL. V základní části zaznamenal v týmu poraženého finalisty Gagarinova poháru 63 bodů z 59 utkání, což jej zařadilo na sedmé místo.

Jediný zástupce gólmanů v desítce Francouz si vysloužil nominaci vedle výkonů v reprezentaci také v KHL, kde měl v základní části nejvyšší úspěšnost zákroků 95,3 procenta a druhý nejnižší průměr 1,43 obdržené branky na zápas. Gudas se dostal mezi kandidáty jako jediný bek.

Pastrňák spolu s Voráčkem jako jediní z první desítky byli na obou velkých reprezentačních akcích v sezoně - Světovém poháru i mistrovství světa. V září v Torontu se představili také Frolík a Palát, v květnu v Paříži reprezentovali Francouz, Gudas a Jan Kovář, který byl se 17 body za sedm beanek a deset přihrávek z 15 utkání nejproduktivnějším hráčem české reprezentace v sezoně.