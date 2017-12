New York - Hokejový útočník David Pastrňák bodoval v NHL poosmé v řadě, když dvěma asistencemi přispěl Bostonu k výhře 3:1 nad New Yorkem Islanders. Stejnou bilanci dosáhl ve svém prvním startu této sezony Dominik Simon, který ale podlehl s Pittsburghem Torontu 3:4. Tomáš Hertl se gólem podílel na jasné výhře San Jose 5:0 nad Ottawou.

Boston vedl až do 57. minuty 2:0 a u obou branek si připsal asistenci Pastrňák, který během osmi zápasů nasbíral deset bodů za čtyři góly a šest přihrávek. Islanders překonali Tuukku Raska, který kryl 30 střel a stal se první hvězdou zápasu, až v závěru, ale při následné hře bez brankáře inkasovali potřetí.

David Krejčí v utkání nebodoval. Boston ho v úvodní třetině několik minut postrádal, protože českého útočníka zasáhl puk do obličeje a Krejčí zamířil na ošetřovnu.

Pittsburgh doháněl od 13. minuty ztrátu 0:3, na které se podílel asistencí i Roman Polák. Simon připravil první branku domácího týmu, když v přečíslení dva na jednoho přihrál Rileymu Sheahanovi. Třiadvacetiletý odchovanec pražské Sparty se poté do statistik zapsal ještě v 58. minutě u branky Sidneyho Crosbyho, který po Simonově asistenci a chytré přihrávce Krise Letanga snížil do prázdné branky na konečných 3:4.

"Dom je velmi dobrým hráčem," uvedl trenér Pittsburghu Mike Sullivan před utkáním na Simonovu adresu. "Má skvělé útočné instinkty, účinnou střelu, proto ho můžeme použít v přesilovce. Je přizpůsobivý, můžeme ho nasazovat v různých formacích. Výborně odstartoval i sezonu ve Wilkes-Barre, kde hraje mimořádně dobře," dodal kouč.

Simon měl před utkáním na kontě pět startů v NHL, ve kterých si připsal dvě přihrávky. V tomto ročníku AHL zaznamenal na farmě Pittsburghu 16 bodů (3+13) ve dvaceti utkáních. V týmu obhájce Stanleyova poháru si vyměnil místo s Gregem McKeggem.

"Hodně střílím, gólů jsem mohl mít víc. Naštěstí sbírám alespoň přihrávky a celkově si myslím, že hraju dobře. Každý den dřu, abych se zlepšoval ve všem - od obrany po střílení gólů," řekl Simon, kterého Pittsburgh draftoval v roce 2015 jako 137. v pořadí.

Hertl zpečetil v 58. minutě šestým gólem v sezoně jasnou výhru San Jose. Český útočník se dostal v přesilové hře k dorážce a z mezikruží se trefil přesně do levého horního růžku. Ottawa potřetí z posledních čtyř utkání neskórovala, tentokrát ji vychytal Aaron Dell, který si připsal 25 zásahů a druhé čisté konto v sezoně.

Vladimír Sobotka a Dmitrij Jaškin ze St. Louis se gólově prosadili v Detroitu a pomohli St. Louis k jasnému vítězství 6:1. Sobotka skóroval v 25. minutě, tvrdou střelou pod horní tyč z levého kruhu zvýšil na 2:0 a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Jaškin si v 49. minutě v sólovém nájezdu vychutnal krajana Petra Mrázka a upravil skóre na 5:1. Český gólman se do zápasu zapojil od třetí třetiny za stavu 0:4 a kryl deset střel.

I když skóre vypadalo po 40 minutách hry jednoznačně, trenér Detroitu Jeff Blashill své svěřence chválil. "Pokud budeme hrát stejným způsobem pořád, výhry přijdou. Měli jsme tlak, vytvářeli si šance. Ale Jake Allen chytal skvěle a jejich střely prošly," uvedl kouč. Gólman Jimmy Howard pustil čtyři góly z deseti ran.

Michael Frolík se podílel jednou přihrávkou na výhře Calgary 4:2 nad Vancouverem. Flames otočili skóre v závěrečných devíti minutách hlavně díky dvěma trefám Matthewa Tkachuka. Vítězný gól dal v čase 58:50 Sam Bennett, kterému opět chyběl na křídle třetího útoku Jaromír Jágr. Český útočník vynechal třetí utkání za sebou kvůli potížím v dolní části těla.

Pavel Zacha se po třech zápasech na tribuně vrátil do sestavy New Jersey a blýskl se křížným pasem, po kterém Miles Wood střelou do odkryté branky zmírnil prohru 2:5 na ledě New Yorku Rangers.

Dallasu nestačila asistence Radka Faksy a podlehl doma Vegas 3:5. Naopak Ondřej Palát se podílel přihrávkou na výhře Tampy Bay 4:3 v prodloužení nad Winnipegem.

NHL:

Detroit - St. Louis 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Branky: 48. Nielsen - 12. Schwartz, 25. Sobotka, 27. Upshall, 37. Bouwmeester, 49. Jaškin, 60. B. Schenn. Petr Mrázek odchytal za Detroit 20 minut, inkasoval 2 branky z 12 střel a úspěšnost zásahů měl 83,3 procenta. Střely na branku: 29:22. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Sobotka, 3. Bouwmeester (všichni St. Louis).

Boston - NY Islanders 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 31. Marchand (Pastrňák), 47. DeBrusk (Pastrňák), 60. Heinen - 57. A. Lee. Střely na branku: 33:31. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Bergeron, 3. Krug (všichni Boston).

Montreal - Edmonton 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Branky: 34. Galchenyuk, 56. Danault - 12. a 22. Khaira, 8. Cammalleri, 23. Lucic, 43. Klefbom, 44. Auvitu. Střely na branku: 24:40. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Khaira, 2. McDavid, 3. Lucic (všichni Edmonton).

Tampa Bay - Winnipeg 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 19. Gourde, 37. Sergačov (Palát), 49. Kučerov, 61. Point - 2. Copp, 39. Connor, 48. Ehlers. Střely na branku: 28:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point (Tampa Bay), 2. Ehlers (Winnipeg), 3. Sergačov (Tampa Bay).

Florida - Colorado 3:7 (1:1, 1:2, 1:4)

Branky: 20. Ekblad, 25. Malgin, 55. Huberdeau - 11. Rantanen, 32. MacKinnon, 33. Kerfoot, 52. E. Johnson, 54. C. Wilson, 56. Nieto, 58. Söderberg. Střely na branku: 42:30. Diváci: 13.821. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Landeskog (oba Colorado), 3. Huberdeau (Florida).

NY Rangers - New Jersey 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky: 37. a 47. Zuccarello, 7. Vesey, 30. Fast, 52. Hayes - 34. Severson, 47. Wood (Zacha). Střely na branku: 39:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. R. Nash, 3. Fast (všichni NY Rangers).

Pittsburgh - Toronto 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Branky: 35. Sheahan (Simon), 38. Malkin, 58. Crosby (Simon) - 13. a 39. Bozak (na první Polák), 2. C. Brown, 2. J. Van Riemsdyk. Střely na branku: 36:25. Diváci: 18.658. Hvězdy zápasu: 1. Bozak, 2. Marner (oba Toronto), 3. Crosby (Pittsburgh).

Columbus - Arizona 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 1. Anderson. Střely na branku: 34:35. Diváci: 17.785. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Anderson (oba Columbus), 3. Raanta (Arizona).

Dallas - Vegas 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky: 15. Pitlick (Faksa), 26. Spezza, 45. Jamie Benn - 13. Tuch, 25. Perron, 27. R. Smith, 29. McNabb, 60. Haula. Střely na branku: 39:39. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. R. Smith (oba Vegas), 3. Spezza (Dallas).

Calgary - Vancouver 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 52. a 60. Tkachuk (na druhou Frolík), 19. Brouwer, 59. Bennett - 3. Virtanen, 40. Boeser. Střely na branku: 35:24. Diváci: 18.552. Hvězdy zápasu: 1. Bennett (Calgary), 2. Virtanen (Vancouver), 3. M. Smith (Calgary).

San Jose - Ottawa 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky: 13. Couture, 26. Vlasic, 35. M. Karlsson, 44. Pavelski, 58. Hertl. Střely na branku: 50:25. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Vlasic, 3. Dell (všichni San Jose).

Los Angeles - Carolina 3:2 v prodl. (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 27. Toffoli, 30. Kopitar, 65. Pearson - 54. V. Rask, 58. E. Lindholm. Střely na branku: 21:34. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Pearson, 2. Quick (oba Los Angeles), 3. E. Lindholm (Carolina).