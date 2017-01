New York - Tři asistence zaznamenal v úterním utkání NHL český útočník David Pastrňák a pomohl tak hokejistům Bostonu k výhře 5:3 na ledě St. Louis. Jednu přihrávku si připsal jeho spoluhráč a krajan David Krejčí, který ve druhé třetině utrpěl krvavé zranění v obličeji, zápas ale dohrál.

Bruins položili základ k úspěchu už v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Pastrňák se v 9. minutě v přesilové hře podílel na úvodním gólu zápasu, v 18. minutě pak na modré čáře trpělivě vyčkal s pukem, než jej přihrál najíždějícímu Bradu Marchandovi, který potřetí překonal Jakea Allena v brance Blues.

Po přestávce jej nahradil Carter Hutton, jehož ale hned ve 22. minutě pokořil v další přesilovce Torey Krug. Domácí sice postupně dokázali snížit na 2:4, v 59. minutě však po Pastrňákově přihrávce pojistil vítězství hostů svým druhým gólem v utkání Marchand po trefě do prázdné branky při power play. Radost Bruins už nemohl zkazit ani třetí gól Blues 25 sekund před závěrečnou sirénou.

Emotivní návrat do St. Louis prožil útočník David Backes, který zde strávil deset sezon, než se loni v létě jako volný hráč upsal Bostonu. Nejdříve si užil potlesk fanoušků při promítání krátkého medailonku na kostce nad ledem, pak ale dokázal, že už se pere za jiné barvy a ve 36. minutě se pustil do bitky s obráncem Joelem Edmundsonem poté, co byl na led sražen Krejčí. Český útočník krvácel z nosu, o dvě minuty později už byl ale zpátky na ledě.

Pátou porážku v řadě si připsal brankář Petr Mrázek, který sice na ledě Chicaga pochytal 39 střel, jeho Detroit ale nakonec prohrál 3:4 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil hned v první minutě nastaveného času v přesilové hře obránce Duncan Keith, který českého gólmana propálil ranou z mezikruží.