Jerevan - Opoziční vůdce Nikol Pašinjan, jehož přívrženci ochromili Jerevan i další arménská města zablokováním dopravy, vyzval své stoupence, aby se vyvarovali násilí. Dal současně najevo, že nátlakové akce budou pokračovat, dokud nedojde ke změně u mocenského kormidla.

"Žádné srážky, žádnou agresi. Všichni chápeme, že tento proces nemůže neskončit vítězstvím. Všechny naše akce musí mít výlučně pokojný charakter," uvedl Pašinjan podle agentury Interfax.

K dopravním blokádám a zahájení kampaně občanské neposlušnosti vyzval Pašinjan poté, co jej parlament v úterý nezvolil premiérem.

"Národ si nemůže nechat vyrvat vítězství z rukou. To, co se odehrává v kabinetech a jednacích sálech, už není důležité. Prioritou je to, co se děje na ulici," řekl Pašinjan stanici Rádio Svoboda. "Budeme pokračovat v tlaku až do změny režimu," prohlásil.

Současný režim podle něj chápe jen stanovisko síly, a tak se snaží lidi vyprovokovat k násilí. Věří, že k pouličním střetům nedojde, protože 95 procent Arménů je nyní na straně protestů a situaci má "stoprocentně" pod kontrolou.

Pašinjana v úterý odmítli při volbě premiéra podpořit poslanci vládnoucí Republikánské strany, bez jejichž hlasů se při volbě nemůže obejít. Parlament se znovu pokusí zvolit předsedu vlády 8. května. Pokud se to nepodaří ani napodruhé, bude zákonodárný sbor rozpuštěn a zemi čekají předčasné volby. Naposledy se konaly loni v dubnu. Pašinjan hodlá za týden i v této druhé volbě kandidovat.

"Budeme to zvažovat a budeme vyjednávat," odpověděl Pašinjan agentuře Reuters na dotaz, zda bude i v druhé volbě kandidovat. Pokud v parlamentu neuspěje s volbou premiéra ani napodruhé a tedy bude rozpuštěn, Pašinjan naznačil, že jeho hnutí by mohlo předčasné volby bojkotovat. "Nemohu to říci teď, to bude záležet na specifické situaci," dodal.

Pašinjan již dříve dával najevo, že Arménii by neměla k předčasným volbám vést stávající vláda, ale kabinet, v jehož čele by stanul a který by zajistil, aby volby byly poctivé.

Předchozí premiér Serž Sargsjan odstoupil 23. dubna pod tlakem protivládních protestů, které vedl právě Pašinjan, pokládaný za prozápadního, liberálního politika. Vření vyvolala Sargsjanova snaha uchovat si moc poté, co deset let byl prezidentem - a před přestupem do premiérského křesla nechal změnit ústavu, aby výkonnou moc přenesl z rukou šéfa státu na šéfa vlády. Sargsjana po demisi vystřídal v čele úřadujícího kabinetu Karen Karapetjan.

Arménie je blízkým spojencem Ruska a v zemi jsou ruské základny. Moskva sleduje dění v Arménii s obavami, aby Arméni podobně jako občané Gruzie a Ukrajiny po masových demonstracích nezvolili vůdce, který by se odvrátil od spolupráce s Ruskem.