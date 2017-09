Nairobi - Pašerácké sítě vyvážející z Afriky vzácné rohy nosorožců z nich vyrábějí šperky, aby unikly odhalení na letištích. Vyplývá to z nejnovějšího vyšetřování organizace Traffic, která monitoruje obchodování s volně žijícími zvířaty, napsal dnes zpravodajský server BBC. Náramky, náhrdelníky nebo prášek z nosorožčích rohů prodávají pašeráci na trhu s luxusním zbožím především v Číně nebo Vietnamu.

Od roku 2007 zabili pašeráci v Africe nejméně 7100 nosorožců, ve volné přírodě tak zůstává již jen zhruba 25.000 kusů těchto zvířat. Tento druh může do deseti let vyhynout, uvádí mezinárodní organizace pro záchranu nosorožců Save the Rhino International (Zachraň nosorožce).

Podle Juliana Rademeyera z organizace Traffic napodobují pašeráci trendy známé z nelegálního obchodování se slonovinou. "Je to velmi znepokojující, protože pokud jde někdo na letiště s náhrdelníkem z nosorožčího rohu, kdo ho zastaví?" uvedl Rademeyer. Policie totiž hledá pouze kusy rohů nebo celé rohy, dodal.

Největším trhem s nosorožčími rohy zůstává Čína a Vietnam. Pašerácké trasy se přitom neustále mění a jsou čím dál složitější, aby se vyhnuly destinacím a letištím, kde se bezpečnostní složky soustřeďují na pašování vzácného zboží nejvíce.

Roh nosorožce se pašuje kvůli údajným léčivým účinkům, ale je také známkou vysokého společenského postavení, například mezi bohatými muži ve Vietnamu.

"Je to otázka moci, snaha ukázat své bohatství... Říká se tomu Ferrari faktor - vlastnictví určité věci svědčí o tom, že je dotyčný člověk bohatý, a tudíž nedotknutelný (zákonem)," řekl Rademeyer.

Boj za záchranu nosorožců se přitom dotýká i životů lidí, říká ředitelka Save the Rhino International Susie Offordová-Woolleyová. Během posledních deseti let bylo zabito na 1000 členů hlídek na ochranu těchto zvířat, uvedla Offordová-Woolleyová.