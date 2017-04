Praha - Velké parlamentní strany loni většinou hospodařily se ztrátou, do značné míry to způsobily zvýšené výdaje na podzimní krajské a senátní volby. Výjimkou je ODS, která měla po zdanění zisk 8,9 milionu korun. Vyplývá to z výročních finančních zpráv, které strany do dnešního dne musely předložit do Sněmovny.

Nejvýraznější negativní výsledek hospodaření vykázala ČSSD, která hospodařila se ztrátou 180,2 milionu korun. Bez půjčky, kterou si sociální demokraté vzali po rozsudku, podle něhož měla strana někdejšímu advokátovi Zdeňku Altnerovi zaplatit 338 milionů korun, by ztráta činila 61,9 milionu korun.

Na krajské a senátní volby sociální demokraté vynaložili 114 milionů korun. Na darech strana vybrala 17,7 milionu korun.

Hospodaření hnutí ANO za loňský rok skončilo ve ztrátě 40,4 milionu korun. Ve ztrátě jsou zahrnuty náklady na loňskou volební kampaň. Ke konci roku 2016 hnutí dlužilo svému předsedovi Andreji Babišovi na bezúročné půjčce přes 153 milionů korun. O rok dřív představoval tento dluh 37,5 milionu korun.

KSČM loni hospodařila se ztrátou téměř 9,2 milionu korun po zisku 22,2 milionu o rok dřív, na účtu nerozděleného zisku minulých období tak má 136,1 milionu korun. Většinu výnosů představoval státní příspěvek 79,5 milionu korun na volební náklady a činnost strany, na volby strana dala 27,4 milionu a na mzdy 41,9 milionu korun.

TOP 09 měla loňský rok ztrátu zhruba 18 milionů korun, pokryla ji ze zisků, s nimiž hospodařila v minulých letech. Na kampaň strana dala 38,5 milionu korun, od dárců získala 9,7 milionu korun.

KDU-ČSL loni vykázala ztrátu 985.000 korun, do níž se dostala po zaplacení daně z příjmu za zisk v hospodářské činnosti, do které spadají zejména pronájmy prostor v lidoveckém sídle v pražském paláci Charitas. Před zdaněním převyšovaly výnosy strany její náklady. Na kampaň dali lidovci 35,2 milionu korun, od dárců získali 14,5 milionu korun.

ODS hospodařila s přebytkem, podle mluvčí Jany Havelkové se na tom podílela zejména úsporná opatření. Na volby strana vynaložila 51,5 milionu korun. Téměř celé náklady přitom mohla pokrýt z darů v celkové výši 48,4 milionu korun.

Starostové a nezávislí (STAN) loni hospodařili se ztrátou 2,4 milionu korun. Většina příjmů byla z darů, hlavní výdaje šly na volby. V loňských příjmech STAN ve výši 43,9 milionu korun tvoří dary a dědictví téměř 32,7 milionu korun. Z výdajů převyšující 46 milionů korun mířilo na volby 29,5 milionu a na provoz 16,7 milionu Kč.

Strany každoročně podávají zprávy, v nichž informují nejen o svém hospodářském výsledku, ale i darech, které obdržely od sponzorů. Od úterý 4. dubna budou zprávy k dispozici veřejnosti v sídle Sněmovny v parlamentní knihovně. Sněmovní kontrolní výbor prověří, zda zprávy dorazily včas a jsou úplné. Pokud některá strana dokument opakovaně nepředloží, hrozí jí pozastavení činnosti a v krajním případě zrušení. Předložení úplné zprávy je mimo jiné podmínkou pro to, aby stát stranám a hnutím vyplatil zákonem dané příspěvky z veřejných peněz.

Strany a hnutí posílají letos své zprávy do Sněmovny naposledy. Od příštího roku je bude kontrolovat nový Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Úřad vznikl letos a sídlí v Brně.