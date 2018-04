Paříž - Je velmi pravděpodobné, že důkazy chemického útoku ze syrské Dúmy už mizí, a proto je naprosto zásadní, aby bylo město expertům mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) okamžitě zpřístupněno, uvedlo dnes v prohlášení francouzské ministerstvo zahraničí. Ve městě Dúmá ve východní Ghútě byl 7. dubna spáchán útok, při němž syrská armáda podle opozičních zdrojů použila chemické zbraně, které zabily přes 40 lidí.

Spojené státy a jejich spojenci z nasazení zakázaných bojových látek viní syrskou vládu a jejího spojence Rusko a připomínají, že Moskva se v roce 2013 zaručila, že Damašek svůj chemický arzenál zničí. Syrská vláda i Rusko obvinění z chemického útoku odmítají.

V noci na sobotu podnikly Spojené státy, Británie a Francie koordinovaný vojenský úder na syrské cíle, které podle nich sloužily ke zpracovávání a dalšímu skladování chemických zbraní. Nikdo při náletech nezemřel.

Zda byly chemické zbraně opravdu použity, by měla vyšetřit OPCW. Její představitelé jsou v Sýrii od soboty a do Dúmy měli přijet už v pondělí. Moskva nicméně uvedla, že vyšetřování bylo odloženo mimo jiné kvůli bezpečnostní situaci, a experti tak do města budou moci přijet až ve středu. Spojené státy již vyjádřily obavy, že Rusko chce vyšetřování v Dúmě zmařit, podobně se vyjádřila také Británie a dnes postup Ruska a Damašku důrazně odsoudilo francouzské ministerstvo zahraničí.

"Rusko a syrská vláda stále odmítají místo útoku zpřístupnit vyšetřovatelům... Je velmi pravděpodobné, že důkazy a další důležité věci pro vyšetřování z místa mizí," uvedlo v prohlášení francouzské ministerstvo zahraničí.