Bormio (Itálie) - Italský lyžař Dominik Paris vyhrál po pěti letech sjezd Světového poháru v Bormiu. Druhého Aksela Lunda Svindala porazil o čtyři setiny sekundy. Na třetím místě skončil další norský závodník Kjetil Jansrud se ztrátou 17 setin.

Na proslulé sjezdovce Stelvio se jel závod Světového poháru po tříleté odmlce. V roce 2012 Paris v Bormiu vybojoval první vítězství v životě, když trať dlouhou přes tři kilometry zvládl ve stejném čase jako Rakušan Hannes Reichelt, s kterým se o prvenství podělil.

Dnes pro sebe rozhodl další těsný závod a připsal si devátý triumf v kariéře, z toho osmý ve sjezdu. "Nebyla to špatná jízda. Zaplať pánbů se mi zas jednou závod povedl," řekl osmadvacetiletý Paris, který se prosadil na stupně vítězů poprvé v sezoně. V Bormiu dokázal vyhrát dvakrát jako první Ital v historii.

Svindal se dostal na pódium i ve čtvrtém sjezdu v sezoně a upevnil si vedení v disciplíně. Předchozí dva sjezdy ve Val Gardeně a Beaver Creeku vyhrál, v Lake Louise byl třetí. "Sníh byl legrační. Je tvrdý, ale když na něj stoupnete, tak povolí. Asi jsem jel moc agresivně. Paris předvedl dobrou jízdu a já jsem hned za ním," uvedl dvojnásobný mistr světa ve sjezdu.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu

Muži - sjezd:

1. Paris (It.) 1:56,95, 2. Svindal -0,04, 3. Jansrud (oba Nor.) -0,17, 4. Feuz (Švýc.) -0,31, 5. Reichelt -0,39, 6. Mayer (oba Rak.) -0,61, 7. Théaux (Fr.) -0,85, 8. Franz (Rak.) -0,88, 9. Küng (Švýc.) -1,03, 10. Kilde (Nor.) a Osborne-Paradis (Kan.) oba -1,12, ...64. Zabystřan (ČR) -8,70.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 závodech): 1. Svindal 340, 2. Feuz 262, 3. Jansrud 209, 4. Paris 200, 5. Mayer 156, 6. Franz 131.

Průběžné pořadí SP (po 14 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 534, 2. Kristoffersen (Nor.) 505, 3. Svindal 454, 4. Jansrud 405, 5. Feuz 316, 6. Franz 303.