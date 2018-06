V Pardubicích začala 2. června 2018 letecká přehlídka Aviatická pouť. Tématem letošního 28. ročníku je výročí 100 let od vzniku Československa. Na snímku jsou letadla první republiky - zleva Avia BH.1, BE-60 Bestiola a PB-6 Racek.

V Pardubicích začala 2. června 2018 letecká přehlídka Aviatická pouť. Tématem letošního 28. ročníku je výročí 100 let od vzniku Československa. Na snímku jsou letadla první republiky - zleva Avia BH.1, BE-60 Bestiola a PB-6 Racek. ČTK/Vostárek Josef

Pardubice - Desítky historických a současných letounů se o víkendu představily na Aviatické pouti na pardubickém letišti. Na 28. ročník letecké show přišlo podle prvních odhadů za oba dny zhruba 20.000 návštěvníků, řekl ČTK Petr Kolmann z týmu pořadatelů. "Je to lepší průměr tradičních ročníků," řekl.

Řadu lidí podle něj odradily páteční bouřky a nejistá předpověď. "Počasí hraje v rozhodování lidí velkou roli. Nakonec se nám ale vydařilo, doufáme, že vydrží až do konce letového programu," řekl dnes odpoledne Kolmann. Velký zájem byl o vojenskou a akrobatickou část programu. "Je to až k nevíře, ale jedeme skoro na minutu přesně podle letového programu, tak, jak jsme si to nastavili," uvedl Kolmann.

V Pardubicích se letos představily například stíhací letoun z druhé světové války CAC Boomerang, britské stíhací letouny Spitfire, letoun Blériot a ze současných strojů proudové stíhačky JAS-39 Gripen či vrtulníky Mi-171 a Mi-24. Letový program byl již tradičně doplněn ukázkou pozemní současné a historické vojenské techniky. "Během víkendu se divákům představilo více než 50 strojů," řekl ČTK Kolmann.

Aviatickou pouť každoročně navštíví asi 25.000 lidí, ročník 2013 negativně poznamenalo počasí, které znemožnilo přílet významné části historických letadel a kvůli dešti a chladnému počasí dorazilo také výrazně méně diváků. Rekordní návštěvnost pořadatelé zažili v roce 2011, kdy na letiště přišlo kolem 35.000 lidí.