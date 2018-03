Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Pardubic zvítězili v 51. kole extraligy na ledě Třince 6:2 a drží se před nedělním závěrečným dějstvím v boji o přímý postup do čtvrtfinále na šestém místě o bod před Olomoucí a Libercem. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zazářil osmnáctiletý útočník Martin Kaut. Oceláři utrpěli nejvyšší domácí porážku v sezoně.

Šimon Hrubec převzal před utkáním cenu pro nejužitečnějšího hráče uplynulého ročníku Ligy mistrů, ale v duelu s Pardubicemi kapituloval hned z první střely soupeře. Gólman Ocelářů neměl nárok, hosté sehráli celou akci dokonale. Mojžíš našel žabičkou z obranného pásma rozjetého Marosze, který naznačil střelu, natáhl na sebe pozornost a přihrál do druhé vlny Hrabalovi. Extřinecký obránce těžil ze své rychlosti a pohodlně skóroval do poloprázdné branky.

Třinecký Cienciala v následujícím střídání zahodil dvě gólové šance a po chybě Hrabala zvolil Růžička v brejku dva na jednoho střelu, ale trefil hruď Kacetla. Hosté trestali. Kováře obral o puk Kaut a z pravého kruhu zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Na střídačce Pardubice mohlo být ještě veseleji, ale osamocený Poulíček nepřehodil beton Hrubce.

Prostřední třetina nezačala náporem domácích, i když měli výhodu dvou přesilových her a z tribun se ozýval i pískot. Hosté byli nadále nebezpeční. Agilního Kauta, který se protlačil až před branku soupeře, ale vychytal Hrubec a střelu Machaly zastavila tyč.

Domácí trefou Ciencialy snížili, jenže vzápětí inkasovali potřetí. Ščotkovo nahození od modré čáry se odrazilo překvapivě od zadního mantinelu před branku a Tomášek šancí nepohrdl.

Hrubce vystřídal po třetím gólu Hamerlík, který v poslední minutě druhé třetiny ještě kryl sólový únik Kauta. Stejný hráč v úvodu třetí třetiny trefil v dalším nájezdu z bekhendové kličky tyč, ale v dalším střídání se už tvrdou ranou z pravého kruhu prosadil.

Oceláři se sice tlačili dopředu, hosté však vyráželi do smrtících brejků. V dalším Kaut nesobecky přihrál Poulíčkovi, který přidal pátý gól. Hrdina utkání nakonec zkompletoval i hattrick, když v 58. minutě vymetl pavučinu Hamerlíkovy branky. Třinecký Marcinko už jenom kosmeticky upravil skóre.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Rozhodla první třetina. Byli jsme v ní lepší, ale neproměnili jsme šance, které jsme měli, a prohráli jsem ji 0:2. Pardubičtí se potom zatáhli a dobře bránili ve středním pásmu. Přehustili ho, jednoduše vyhazovali kotouče ven ze své třetiny. Byli také efektivní v brejcích. Kluci chtěli moc hrát dopředu, a když jsme otevřeli hru, měli jsme díry v obraně. Ujeli nám z toho a dávali góly."

Miloš Holaň (Pardubice): "Přijeli jsme k hodně ofenzivně laděnému mužstvu s respektem a pokorou, ale se zdravým sebevědomím. Začátek zápasu nám vůbec nevyšel, jako bychom ještě zůstali v autobuse. Paradoxně jsme třetinu vyhráli 2:0, ale Třinec měl několik vyložených šancí, při kterých nás podržel Ondra Kacetl. Od druhé třetiny jsme upravili pár detailů v systému a neslo to ovoce. Hráči podali neskutečně obětavý a týmový výkon až do konce. I tak ale musím vyzdvihnout jednu trojku a tou je naše třetí pětka. Zvláště Martin Kaut, to byl vyloženě jeho večer. Závěr z hlediska herního systému a obranné hry byl fantastický."

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 31. Cienciala (Marcinko), 60. Marcinko (Dravecký, Cienciala) - 6. Hrabal (Marosz, Mojžíš), 12. M. Kaut, 34. Tomášek (Ščotka), 49. M. Kaut (Poulíček, Perret), 55. Poulíček (M. Kaut), 58. M. Kaut (Perret). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 1:5, navíc Marcinko (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 4421.

Třinec: Hrubec (34. Hamerlík) - M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Jank, L. Kovář - Martin Růžička, Roman Vlach, Rákos - Cienciala, Marcinko, Dravecký - J. Petružálek, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Ščotka, Wishart, Hrabal, Mojžíš - T. Svoboda, Marosz, Rolinek - M. Beran, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, Machala. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.