Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 22. kole extraligy na domácím ledě Liberec 5:1 a také ve druhém utkání po reprezentační přestávce slaví výhru. Dynamo se už v první třetině dostalo do dvoubrankového vedení a to i přes liberecké snížení nepustilo. Velkou zásluhu na vítězství Pardubic měl opět i skvělý brankář Ondřej Kacetl.

"Dozadu to byla od celého týmu výborná práce, všichni se vraceli, blokovali střely a navzájem si pomáhali. Vždycky je to o výkonu celého týmu, brankář může sám vychytat třeba jeden zápas ze třiceti, ale jinak to jen o něm není," řekl po utkání Kacetl, který si připsal 35 úspěšných zákroků.

Liberec se třemi výhrami za sebou v zádech začal v Pardubicích lépe než soupeř. Už v prvním střídání měl šanci Bulíř, o chvíli později šikovně tečoval puk Jelínek, ale Kacetl byl na místě. Bílí Tygři nevyužili ani přesilovku pět na tři, ve které měl velkou možnost Bakoš, a Dynamo se postupně dostávalo do hry.

Pomohl mu k tomu i první gól, který při přesilovce zařídil šťastnou střelou mezi betony Marosz. Další gól mohl přidat unikající obránce Cardwell, ale Will byl tentokrát na místě. Brankou neskončily ani příležitosti Tomáška a Jána Sýkory, kteří mířili vedle branky, a tak se skóre pohnul až v poslední minutě první části Petr Sýkora. Zkušený kanonýr po skvělé přihrávce Marosze střílel do prázdné branky.

"Tomáš Rolinek mi to skvěle nahrál a gólman asi čekal, že budu střílet. Já jsem věděl, že Petr Sýkora je tam sám, a jen jsem mu to dal," popsal gólovou akci Rostislav Marosz, který podílel i na druhé přesilovkové trefě Dynama v utkání. "Náhoda to nebyla, přesilovky cvičíme pořád a konečně to vyšlo. Myslím, že by to mohla být naše zbraň."

Pardubice si ofenzivní chuť přenesly i do druhé třetiny a po půl minutě vedly díky Rolinkově samostatné akci už o tři branky. Tříbranková ztráta Liberec probudila a brzy přišlo snížení, když se v přesilovce pohotově z prostoru před brankářem trefil Jelínek. Šance se pak střídaly na obou stranách. Pardubice se poměrně snadno dostávaly do úniků, ale Treille, Tomášek či Ján Sýkora je nedokázaly proměnit.

Bílí Tygři začali hodně zlobit v posledních minutách druhé třetiny, ale troskotali na skvělém Kacetlovi. Vyprávět by o tom mohli Bulíř s Jelínkem, který z bezprostřední blízkosti nedokázali protlačit kotouč za pardubického brankáře. Zahanbit se nechtěl nechat ani Will a na začátku třetí části lapil při přesilovce dělovku Petra Sýkory.

Pardubice ve třetí části poměrně bez potíží zachytávaly útočné pokusy Liberce a svůj dvoubrankový náskok střežily. Když se pak v 54. minutě trefil zblízka Treille, naděje hostů na zvrat výrazně poklesly.

Dynamo soupeře nepustilo k větším šancím a jeho výhru ještě při liberecké hře bez brankáře pečetil Matěj Beran. Východočeši tak vyhráli třetí z posledních čtyř duelů, ale plného zisku se dočkali poprvé po čtyřech utkáních.

Liberec potvrdil, že je nejhorším týmem venku v této sezoně a ve 12. utkání mimo svůj led nerozšířil chudou sbírku pěti bodů. "Nemůžeme se chlácholit dobrými výkony, těch už jsme letos měli hodně, ale my potřebujeme dávat góly a vyhrávat. Zase jsme tam měli zbytečná vyloučení a dostali jsme góly ze soupeřových přesilovek," prohlásil kapitán Liberce Martin Ševc.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání v letošní sezoně, navázali jsme na výhru v Brně. Ten výkon byl opravdu zodpovědný a fantasticky nám zachytal brankář Kacetl. Základ vítězství jsme položili už v první třetině, kdy jsme odehráli výborně oslabení ve třech proti pěti a následně i ve čtyřech proti pěti, poté si mužstvo začalo hodně věřit a týmovým a zodpovědným výkonem dotáhlo zápas do vítězného konce."

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, ale neproměnili jsme několik šancí a nevyužili přesilovky pět na čtyři ani pět na tři. Kombinací našich velmi špatných statistik v oslabení s naší nedisciplinovaností jsme zápas nezvládli. Opět jsme dostali branky v oslabení, opět jsme nebyli schopni ani ty nejvyloženější šance do prázdné branky proměnit a domácí svým nadšením a efektivitou v přesilovkách zápas zaslouženě vyhráli."

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Marosz (Trončinský, Cardwell), 20. P. Sýkora (Marosz, Rolinek), 21. Rolinek (Trončinský), 54. S. Treille (Tomášek), 59. M. Beran (Dušek, M. Kaut) - 23. P. Jelínek (M. Kvapil). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pražák - Pešek, D. Klouček. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 8032.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Čáslava, Trončinský, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Dušek, M. Beran - M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Liberec: Will - Havlín, Ševc, Šmíd, Jánošík, Kolmann, Derner, od 21. navíc Pyrochta - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, M. Kvapil - Lakatoš, Redenbach, Ordoš - Bartovič, J. Stránský, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.