Pardubice - Hokejisté předposledních Pardubic zvítězili ve 32. kole extraligy na domácím ledě nad Zlínem 3:2 v prodloužení a dočkali se teprve druhé výhry z posledních sedmi duelů. Dynamo po první třetině prohrávalo o dvě branky, ale dokázalo srovnat a bonusový druhý bod získalo díky brance Davida Tomáška v čase 64:03.

Po více než roce a čtvrt oblékl pardubický dres útočník Starý, který se uzdravil po komplikované zlomenině nohy. Ani přítomnost odchovance klubu ale Dynamu od začátku moc nepomohla. Už ve druhé minutě se Zlín dostal do vedení, když po Chytilově střele z úhlu chyboval brankář Růžička.

Zlín byl i po gólu aktivnější a soupeře pustil do hry jen na krátkou pasáž kolem 15. minuty. Rolinek ale poloprázdnou branku netrefil, a tak v závěru první části zvýšil vedení hostů opakovanou střelou Bukarts.

Po pauze mohl svůj druhý gól přidat unikající Chytil, avšak tentokrát Růžičku nepřelstil. Na druhé straně neuspěli Klimenta s Redebachem. Dynamo se ke snížení propracovalo paradoxně při oslabení, když Leduc střelou na bližší tyč potrestal chybu ve zlínské rozehrávce.

V pokračující přesilovce pak nezužitkoval dobrou možnost Kubiš a chvíli po vypršení trestu trefil Mallet horní tyč. Hra ve čtyřech domácím evidentně svědčila, protože při dalším vyloučení mohli i vyrovnat, ale Klimenta stoprocentní šancí pohrdl.

Pardubice přesto zůstaly aktivní a ke konci druhé části sevřely soupeře do kleští. Zlínu v těchto momentech uchránil hubené vedení jistý Kašík. Ten své umění ukázal i ve 45. minutě, kdy při oslabení znovu sebral radost Klimentovi. Při další pardubické přesilovce už ani zlínský brankář nedosáhl a Rolinkova rána od modré čáry zasvištěla pod horní tyč.

Zápas byl od té chvíle hodně otevřený a navrch v boji o rozhodující branku měli domácí. V normální hrací době však ani jeden ze soupeřů neskóroval a muselo se prodlužovat. V nastavení měly šance oba týmy, navíc Blaťák a Redenbach pálili do tyče. Rozhodnutí padlo necelou minutu před koncem, kdy přečíslení vyřešil přízemní střelou Tomášek.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Rohlík (Pardubice): "První třetina se s námi táhne už několik zápasů, doma se nám nedaří. Chtěli jsme hrát aktivně a dostat se do tlaku, ale to se nám nedařilo a prohrávali jsme 0:2. O přestávce jsme si řekli, že takhle pokračovat nemůžeme, když hrajeme o všechno, a hráči to naštěstí pochopili. Díky aktivitě jsme při oslabení snížili a zbytek zápasu hráli dobře. Že jsme nevyhráli za tři body, je zásluha především Kašíka. Od druhé části musím pochválit všechny hráče."

Robert Svoboda (Zlín): "Podařil se nám vstup do utkání, byli jsme aktivnější a první třetinu zvládli. Ve druhé části jsme domácím ve vlastní přesilovce nabídli šanci, ti toho využili a začali hrát velmi dobře. My můžeme děkovat Kašíkovi, že jsme uhráli alespoň bod. Tým přestal od druhé třetiny hrát to, co jsme si řekli a co fungovalo. To je pak pro každého trenéra hlavolam."

HC Dynamo Pardubice - PSG Zlín 3:2 P (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Leduc (Klimenta), 47. Rolinek (P. Sýkora, Redenbach), 65. Tomášek (Rolinek) - 2. Chytil (Řezníček), 19. Bukarts (Kubiš). Rozhodčí: Hejduk, M. Petružálek - Zíka, Barvíř. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7381.

Pardubice: Martin Růžička - L. Havlík, Schaus, Ovčačík, Leduc, Nedbal, Ščotka - P. Sýkora, D. Tomášek, Johnson - Klimenta, Nahodil, Rolinek - Mallet, Redenbach, M. Beran - Panna, T. Kaut, Starý. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Žižka, Řezníček, Blaťák, O. Horák - D. Šťastný, P. Holík, Říčka - Bukarts, Honejsek, Kubiš - Okál, Chytil, O. Veselý - J. Ondráček, Roman Vlach, Popelka - od 21. navíc Maruna. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.