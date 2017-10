Praha - Hokejisté Pardubic vyhráli v předehrávce 14. kola extraligy na ledě pražské Sparty 3:1, zabrali po třech duelech bez bodu a posunuli se z posledního místa na třináctou pozici o tři body před Litvínov. Vítěznou branku vstřelil ve 36. minutě kanonýr Petr Sýkora a v 58. minutě pečetil výsledek při power play do prázdné branky obránce Marek Trončinský.

Pardubice po šesti prohrách z posledních sedmi zápasů nastoupily poprvé v sezoně s devatenáctiletým brankářem Milanem Kloučkem, který chytá na střídavý start za prvoligové Litoměřice. V extralize měl dosud odchytáno jen šest zápasů za Dynamo v uplynulé sezoně. Do sestavy Východočechů se vrátil Trončinský, mimo ni naopak zůstal Mojžíš.

"Předvedli jsme parádní výkon a ukázali jsme, že můžeme hrát s každým. Každá výhra je pro nás moc důležitá. Poslední dobou se nám moc nedařilo. Na Spartě to byl strašně těžký zápas, moc si toho vážíme. Těžký soupeř, super výhra," řekl po utkání Klouček, který pomohl 39 úspěšnými zákroky.

Hosté byli v O2 areně aktivnější a ve čtvrté minutě se mohli dostat do vedení. Po Rolinkově střele zůstal puk za Aittokalliem, ale Bojko jej nestihl dorazit. O dvě minuty později se už ruský útočník dočkal premiérové trefy v české extralize, po Quennevilleově střele se kotouč dostal za finského gólmana.

Sparta se pak ubránila při Formanově trestu, při kterém se snažil Aittokallia překvapit po objetí branky Treille, ale gólman včas zasáhl u levé tyče betonem. Spartě se v úvodním dějství nedařilo a vážnější šanci si nevypracovala ani při Hunkesově vyloučení.

Na přelomu prvního a druhého dějství se domácí ubránili při dalším Formanově pobytu na trestné lavici. Pak zahrozil Dvořák, sparťanský gólman zase musel krýt nebezpečný pokus Quennevillea. Pražané se v polovině utkání dočkali vyrovnání, při vyloučení Trončinského překonal Kloučka i díky Kumstátově cloně střelou od modré čáry Zámorský.

Sparta ožila a snažila se otočit stav, ale v 36. minutě naopak inkasovala. Perret vysunul do úniku Petra Sýkoru, který Aittokallia překonal střelou na lapačku. Za 70 sekund fauloval Pavelka unikajícího Cardwella, ale kanadský zadák při trestném střílení neuspěl. Před druhou pauzou hosté nevyužili ani přesilovou hru při Reichenbergově vyloučení.

"Věděli jsme, že soupeř bude spoléhat na dobrou obranu a brejky. Připravovali jsme se na to, ale bohužel nám v pátém zápase za deset dní nešly tak nohy. Nevím, jestli nebylo tolik sil, ale nedokázali jsme obranu soupeře přetlačit. Když už jsme se po vyrovnání dostali do velkého tlaku, tak nám zase z brejku po naší chybě Petr Sýkora ujel, dostal soupeře do vedení a do pohody," uvedl trenér Sparty Jaroslav Nedvěd.

Sparta ve třetí třetině při snaze smazat ztrátu stupňovala svou převahu, ale Klouček držel Dynamo. Na druhé straně při hře čtyř proti čtyřem ve 47. minutě neuspěl při rychlém kontru Bojko. Hosté se v polovině závěrečného dějství ubránili při Wishartově vyloučení, kdy pardubický gólman kryl Kumstátův pokus.

Klouček si pak poradil i se střelou Kudrny a s dorážkou Klimka. Pardubický gólman odolal za pomoci obětavě bránících spoluhráčů také při Čáslavově trestu, při kterém měl největší šanci po Pechově přihrávce Kumstát. Sparta sáhla po oddechovém čase už 161 sekund před koncem ke hře bez brankáře, ale hned za šest vteřin zamířil z vlastního obranného pásma do opuštěné branky Trončinský.

"Měli jsme time a zeptal jsem se trenéra, jestli to můžeme vystřelit, protože se to většinou netrefí a je to icing a nevymotáš se z pásma. Poula (Patrik Poulíček) vyhrál výborně buly a já jsem to zkusil," uvedl Trončinský.

"Bylo to po oddechovém čase, takže kdybych netrefil bránu, tak by se nic nestalo. Z deseti pokusů to osmkrát netrefím, tak jsem rád, že se to teď povedlo," těšilo Trončinského, který slavil gól imaginární střelbou do hlediště. "Měl jsem tam v rohu kamaráda a bratrance, tak jsem to tam trošku postřílel," smál se.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Věděli jsme, že nás čeká podobný zápas jako v Olomouci a soupeř bude spoléhat na dobrou obranu a brejky. Připravovali jsme se na to, ale bohužel nám v pátém zápase za deset dní nešly tak nohy. Nevím, jestli nebylo tolik sil, ale nedokázali jsme obranu soupeře přetlačit. Když už jsme se po vyrovnání dostali do velkého tlaku, tak nám zase z brejku po naší chybě Petr Sýkora ujel, dostal soupeře do vedení a do pohody. I když jsme v závěru měli ještě šance, tak jsme je nedokázali proměnit."

Pavel Marek (Pardubice): "Děkuji celému tým za dnešní výkon. Nechtěli jsme připustit se Spartou hokej nahoru a dolů. Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany a pomoci mladému gólmanovi (Kloučkovi) v bráně. Myslím si, že dnes hráči v poli hodně blokovali střely, nepřipustili dorážky a také jsme dokázali ubránit smrtící sparťanské přesilovky. To bylo podle mě dnes rozhodující. Klouček předvedl výborný výkon, hodně nám pomohl a také to tým vyburcovalo a před brankou pracoval s mnohem větší intenzitou než v minulých zápasech. "

Předehrávka 14. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Zámorský (P. Vrána) - 5. Bojko (Quenneville, Trončinský), 36. P. Sýkora (Perret), 58. Trončinský. Rozhodčí: Hradil, Kika - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:0. Diváci: 6457.

Sestavy:

Sparta: Aittokallio - T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Zámorský, Nedomlel, Kalina, J. Mikuš - Forman, Reichenberg, Říčka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Smejkal, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Černoch, Uher - od 41. navíc Rousek. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.

Pardubice: Klouček - Hunkes, Wishart, Cardwell, Čáslava, Trončinský, Holland - Vondráček, Tomášek, S. Treille - Quenneville, Bojko, Rolinek - P. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Kaut, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Janecký a P. Marek.