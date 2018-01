Hradec Králové - Hokejisté Pardubic vyhráli ve 39. kole extraligy v Hradci Králové 3:2 a po sedmi prohrách tak v derby uspěli na ledě Mountfieldu. Domácí sice dokázali ve třetí třetině zásluhou Jaroslava Bednáře smazat dvoubrankové manko, v 54. minutě však o výhře Dynama rozhodl prvním gólem v sezoně Antonín Dušek.

V první třetině se rozjel urputný boj bez šancí. Gólmani měli volno, první zákrok si připsal až v 11. minutě domácí Rybár. Musel se však vytáhnout, protože Tomáš Svoboda dorážel do zdánlivě odkryté branky. Rybár se rychle přesunul k levé tyči a zasáhl. Hradec po chvíli zareagoval, jenže nejprve Bednář a po něm Cingel puk za Kacetla neprotlačili.

Do nejvýraznější možnosti první třetiny se dostal v 16. minutě domácí Koukal, který vyřešil přečíslení dvou proti jednomu individuálně. Jeho střelu však lapačkou zastavil Kacetl, který ještě v minulé sezoně oblékal hradecký dres.

Druhá část byla mnohem rušnější - a to především na šance. Dál se totiž hrál silový hokej plný osobních střetů. Do vedení se mohli nejprve dostat Hradečtí, když Džerinš poslal přihrávku na teč Cingelovi, ale ten zblízka Kacetla nepřelstil. Poté se do tlaku dostaly Pardubice. Pomohla jim hned první přesilovka, již sehrály mnohem lépe než Hradec na přelomu první a druhé třetiny. Během početní výhody Dynamo dvakrát trefilo brankovou konstrukci, nejprve Petr Sýkora a poté Tomášek.

Velmi dobře sehraná přesilovka předznamenala první branku utkání. Dynamo se totiž dostalo k další výhodě a ve 37. minutě se prosadil nejlepší střelec týmu Petr Sýkora. Kanonýr pokořil Rybára ranou od modré čáry.

Třetí třetinu ovlivnily hradecké přesilovky v prvních minutách. Domácí měli možnost hrát i třiapadesát vteřin v pěti proti třem, gól však nedali. Kacetl chytal výborně.

I díky tomu se hosté dostali ve 46. minutě do dvougólového vedení. Výbornou akci celého prvního útoku zakončil střelou nad Rybárovo rameno Marosz.

V tu chvíli byli hosté nahoře, ale poté se do hlavní role obsadil domácí kapitán Bednář. Jedenačtyřicetiletý veterán dvakrát skóroval během 82 vteřin - nejprve dorazil puk do prázdné brány, poté se trefil chytrou střelou švihem. Role se naprosto obrátily. Mountfield tlačil, chtěl tři body.

Jenže udeřilo Dynamo. V 54. minutě prostřelil Rybára Dušek, jenž si připsal první zásah v sezoně a zápas rozhodl. Domácí se snažili vyrovnat, nepodařilo se jim to ale ani v power play.

Hlasy trenérů po zápase:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Derby s Pardubicemi je speciální zápas, skvělí fanoušci, vyprodaná hala. Bohužel, tentokrát to nebyl náš nejlepší večer. První dvě třetiny jsme neměli potřebnou energii, nedařilo se nám hrát naši hru, jakou jsme chtěli. Ceníme si toho, že se hráči i přes herní nepohodu vrátili do zápasu a dvěma góly utkání vyrovnali. Ale třetí gól rozhodl a já můžu Pardubicím jen pogratulovat."

Miloš Holaň (Pardubice): "Viděli jsme vynikající utkání, mělo vysoké tempo, náboj play off. Mělo všechny atributy vrcholného hokeje. Musím hráče pochválit, do kabiny míří vysoký kredit. A to včetně gólmana Kacetla, který nás podržel, když už tam byla nějaká šance. Úvod jsme měli parádní, hráli jsme výbornou obranu středního pásma. Klíčem bylo nedostat první gól a také, že jsme ubránili přesilovku pět na tři, což je parádní výkon. Soupeři jsme pak dovolili po našich individuálních chybách vyrovnat, ale hned vzápětí jsme ukázali obrovskou vůli po vítězství a rozhodli. Troufnu si říct, že jsme byli lepší a vyhráli zaslouženě."

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 48. Bednář (Koukal, Pláněk), 49. Bednář (Cingel) - 37. P. Sýkora (Trončinský), 46. Marosz (Rolinek, P. Sýkora), 54. Dušek (Trončinský, Mojžíš). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 6890 (vyprodáno).

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák - Köhler, Dragoun, Šimánek - Bednář, Džerinš, Cingel - Smoleňák, Koukal, Červený - Vopelka, Kukumberg, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Hrabal, Mojžíš, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - J. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Kaut, Dušek, Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.