Karlovy Vary - Hokejisté Pardubic vyhráli v třetím kole baráže o extraligu na ledě Karlových Varů 5:4 po samostatných nájezdech a připsali si v boji o záchranu první výhru. Dynamo prohrávalo po dvou třetinách 2:4, ale obrat dovršil vítězným gólem v rozstřelu útočník David Tomášek. Energii pomohl forvard Jakub Flek hattrickem jen k bodu.

Důležitost zápasu byla na obou mužstvech patrná od prvního vhazování. V úvodní desetiminutovce si jedinou větší příležitost vytvořil domácí Rachůnek, ale bombou z mezikruží Růžičku nepřekonal. První se ze vstřelené branky radovali hosté. Ve 12. minutě chyboval za brankou Rýgl a Ján Sýkora střelou z bezprostřední blízkosti nedal Závorkovi šanci.

Povzbuzené Pardubice byly nadále aktivnější, čehož v 18. minutě využil při Rýglově vyloučení střelou po ledě obránce Schaus. Karlovy Vary stačily ještě zareagovat do konce úvodního dějství rovněž v přesilovce, v které střelou z otočky snížil Flek.

Energie předvedla mezi 22. a 25. minutou obrat. Nejdříve Tomeček vydoloval puk před Růžičkou a Tuominen zamířil do odkryté branky, následně se po kombinaci s Beránkem a Grígerem trefil Flek. Otřesené Dynamo inkasovalo znovu v polovině zápasu poté, co Beránek vybojoval puk u mantinelu a po jeho přihrávce Flek dovršil hattrick. O minutu později mohl zasadil hostům další ránu Stloukal, ale jeho sólo efektně zlikvidoval Růžička lapačkou.

Ve třetí třetině, v které domácí dohrávali bez Stloukala i beka Sičáka, si vytvořily Pardubice tlak. Západočeši mu čelili jen za cenu faulů, které hosté nekompromisně trestali. V 49. minutě se ve své klasické pozici z kruhu trefil Petr Sýkora a o šest minut později se podruhé v utkání prosadil Schaus.

Na přelomu třetí třetiny a prodloužení hosté odolali při vyloučení Petra Sýkory a rozhodly až nájezdy. Jako jediný uspěl ve druhé sérii Tomášek.

Hlasy trenérů po utkání

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Začali jsme špatně, respektive soupeř začal výborně, dobře bruslil a byl aktivní a dal nám dva góly. Na konci první třetiny jsme dali kontaktní gól a potom jsme měli perfektní druhou třetinu, kdy jsme ten zápas otočili. Bohužel poslední třetina byla z naší strany špatná. Inkasovali jsme dva góly v oslabení a soupeř vyrovnal. V závěru jsme měli přesilovou hru, ve které jsme si nic nevytvořili. Ještě na začátku prodloužení jsme měli nějaké střely, které pochytal brankář. Samozřejmě nájezdy se nám nepovedly a soupeř získal dva body. Odstoupení Vládi Sičáka sice bylo pro nás špatné, protože je to náš klíčový obránce, ale myslím si, že by ho měli kluci v těchto klíčových momentech nahradit. Bohužel nám se to nepodařilo."

Pavel Marek (Pardubice): "Celému našemu týmu patří velká pochvala za výkon a nasazení. Myslím, že jsme mimo druhé třetiny podali výkon, na který jsme tak dlouho čekali. V kritických chvílích nás dnes podržel Martin Růžička a tým bojoval. Bylo dobré, že jsem po nevydařené druhé třetině nesložili, zvedli jsme se a udělali jsme z toho zápas."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 4:5 po sam. nájezdech (1:2, 3:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Flek (Mikulík, T. Rachůnek), 22. Tuominen (V. Tomeček, Rýgl), 25. Flek (Gríger, O. Beránek), 31. Flek (Gríger, O. Beránek) - 12. J. Sýkora (M. Kaut), 18. Schaus (Trončinský, Rolinek), 49. P. Sýkora (Trončinský, Nahodil), 55. Schaus (P. Sýkora, Trončinský), rozhodující sam. nájezd D. Tomášek. Rozhodčí: Šír, Souček - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:3. Diváci: 3105.

Sestavy:

Karlovy Vary: Závorka (od 2. sam. nájezdu Honzík) - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Rýgl, Tomáš Dvořák, Weinhold - Mikulík, Dušek, T. Rachůnek - D. Kindl, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, Gríger, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Pardubice: Martin Růžička - Schaus, Čáslava, Trončinský, Chaloupka, L. Havlík, Zajíc, Trejbal, Ščotka - P. Sýkora, Špirko, P. Hubáček - Nahodil, D. Tomášek, Rolinek - J. Sýkora, Starý, M. Kaut - M. Beran, T. Kaut, Panna. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.