Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v 52. kole extraligy nad Litvínovem 4:3 v prodloužení, což je pro ně první výhra po osmi porážkách v řadě. Vervu tato ztráta odsoudila k pátému místu v tabulce, takže čtvrtfinále play off s Hradcem Králové bude začínat venku. Pardubice po většinu utkání vedly, ovšem Litvínov v hektickém závěru necelou vteřinu před třetí sirénou srovnal a dovedl zápas do prodloužení. V něm o bonusovém bodu pro domácí rozhodl Ján Sýkora, střelec dvou branek.

Zatímco Pardubice už reálně o nic nehrály a v závěru sezony je v baráži čeká boj o udržení extraligy, tak Litvínov měl v sázce hodně. V případě jakéhokoliv vítězství by získal jistotu, že čtvrtfinále play off s Hradcem Králové rozehraje před svými diváky.

S tímto vědomím začala Verva v Pardubicích s útočnou chutí a během čtyř minut se do úniku dostali Válek a poté Lukeš. Brankář Hübl ale oba pokusy zneškodnil. A tak se jako první radovalo Dynamo, když pěknou přihrávku Trončinského zužitkoval na zadní tyči Petr Sýkora. V další šanci pálil Nahodil do tyče, ovšem ve 12. minutě po brejku zvýšil Ján Sýkora na 2:0.

Na konci první části hráli hosté 21 vteřin ve dvojnásobné přesile, dokonce dostali puk do sítě, ale bylo to až chvíli po závěrečném hvizdu rozhodčích. Otevřít litvínovský střelecký účet tak mohl na začátku druhé části Martynek, ovšem trefil jen Hüblovu lapačku. Na dostřel se Verva dostala až ve 30. minutě, kdy se díky skrumáži před brankou trefil Kubát. Poté znovu pláchl Ján Sýkora, jenže tentokrát se zaskvěl Petrásek.

Zápas byl vůbec bohatý na samostatné úniky. V tom dalším se utkali bratranci Hüblové a lépe z něj vyšel pardubický brankář, když sklapl své betony včas. Úspěšnější byl při své samostatné akci na konci druhé části Tomášek, který ujel podél mantinelu při přesilovce a trefil se přesně na bližší tyč.

Litvínov přesto stále cítil šanci na výhru a lepší nasazení do play off, a tak vrhnul všechny síly do útoku. K tlaku mu pomohly i dvě přesilovky, při kterých měl největší šanci Hořava, ovšem nedokázal přehodit Hüblův beton. Vteřinu před koncem té druhé ale snížil Jurčík. Viktor Hübl pak zahodil velkou možnost také v 54. minutě, když netrefil odkrytou část branky.

Když už se zdálo, že Verva na kýžený gól nedosáhne ani při závěrečném tlaku a přesilové situaci šest na čtyři, přišel šok. Necelou vteřinu před koncem třetí třetiny dotlačil puk za Hüblova záda Trávníček a uchoval pro Litvínov naději. Famózní obrat ale Verva nedotáhla. Ve druhé minutě nastavení dorazil Schausovu střelu do branky Ján Sýkora a odsoudil Litvínov k pátému místu.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Janecký (Pardubice): "Musím říct, že se nám osvědčil tah s nasazením Jaroslava Hübla. Chytil na začátku dvě šance, kdy jsme zaspali, to nám hodně pomohlo i psychicky. Celý zápas jsme odehráli tak jako už dlouho ne. Musím kluky pochválit, protože hráli výborně. Jen mně ve druhé a třetí třetině chvílemi přišlo, že hrajeme v Litvínově, ale konec byl pro nás šťastný, takže jsme rádi za ty dva body."

Radim Rulík (Litvínov): "Nezačali jsme úplně špatně, měli jsme dva samostatné nájezdy, ale bohužel je neproměnili a pak inkasovali, což ovlivnilo celou třetinu. Celkově ten náš výkon nebyl optimální, ale ve třetí třetině jsme se dokázali vrátit do zápasu, v poslední chvíli jsme vyrovnali a byli pořád ve hře o čtvrté místo. V prodloužení jsme měli situaci, kdy jsme mohli rozhodnout, ale nerozhodli a z protiútoku inkasovali. Venku jsme předvedli i lepší výkony, dnešní zápas jsme nezvládli."

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Sýkora (Trončinský, M. Beran), 12. J. Sýkora (Ovčačík), 40. D. Tomášek (Schaus), 62. J. Sýkora (Schaus, Nahodil) - 30. Kubát (M. Hanzl, Jurčík), 48. Jurčík (M. Hanzl), 60. Trávníček. Rozhodčí: Pešina, Svoboda - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 7:3. Využití: 1:2. Diváci: 5221.

Sestavy:

Pardubice: J. Hübl - Chaloupka, Trončinský, Schaus, Ovčačík, Ščotka, Nedbal - P. Sýkora, Špirko, M. Beran - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - Bárta, Nahodil, Starý - M. Kaut, T. Kaut, Poulíček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Litvínov: Petrásek - Gula, F. Pavlík, Sörvik, Frolo, Kubát, Z. Sklenička, Kokeš - Martynek, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Válek, K. Reichel, J. Doležal. Trenéři: Rulík a D. Stránský.