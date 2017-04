Pardubice - Hokejisté Pardubic slaví záchranu v extralize. V závěrečném 12. kole baráže si Dynamo pojistilo postupové místo díky výhře nad Jihlavou 4:2 a k sestupu odsoudilo Karlovy Vary, které vyhrály nad Českými Budějovicemi 1:0. K udržení pozice znamenající účast v nejvyšší soutěži před Karlovými Vary stačila Východočechům jakákoli výhra. Jihlavská Dukla měla jistý postup do nejvyšší soutěže už od pátku.

Jihlavští dali s jistotou postupu v brance příležitost dvacetiletému brankáři Brožovi, nenastoupili také obránce Říha a v ofenzívě pak kapitán Čachotský a Radek Hubáček, takže se do útoku zařadil i bek Szathmáry.

Brož měl v úvodu těžký debut v prvním týmu Dukly. Po 117 vteřinách poprvé inkasoval, když před ním tečoval Ovčačíkovu střelu od modré čáry Bárta. Za dalších 116 sekund se dostal k dorážce Beran a Pardubice vedly už 2:0.

Dukla se ale za 70 sekund také radovala z branky. Po Ovčačíkově chybě za brankou našel Zeman volného Březinu a Růžička také kapituloval. V deváté minutě mohla Jihlava vyrovnat ve vlastním oslabení po přečíslení, ale Zeman ztroskotal na pardubickém brankáři. Stav se nezměnil při trestu domácího Ovčačíka ani čtyřminutovém vyloučení hostujícího Dobrovolného.

Do druhého dějství vstoupilo Dynamo opět náporem. Navíc šel hned po 26 sekundách pykat Dundáček, ale Nahodil Brože z mezikruží nepřekonal. V 26. minutě se nepodařilo v šanci zblízka ideálně zakončit Petru Sýkorovi. Vzápětí neuspěl z dorážky po Nahodilově střele Beran.

Pojistit náskok se Dynamu nedařilo. Přestože domácí měli výraznou převahu a Jihlava se se dostávala k ohrožení Růžičky sporadicky, mohla při šanci Szathmáryho vyrovnat.

Po 17 vteřinách závěrečného dějství uklidnil Pardubice před brankovištěm nekrytý kapitán Rolinek, který proměnil ideální přihrávku Petra Sýkory. Potom trefil Nahodil horní tyč a ve 44. minutě upravil na 4:1 po další nabídce Petra Sýkory přesnou ránou z mezikruží Ovčačík.

Za dvě minuty sice při Beranově vyloučení snížil Skořepa, ale Dynamo si bezpečný náskok pohlídalo a mohlo za aplausu vyprodané Tipsport Arény slavit setrvání mezi elitou.

Hlasy trenérů po utkání

Miloš Holaň (Pardubice): "Chtěl bych pogratulovat dodatečně soupeři k vybojování extraligy, to my jsme měli starosti jinačí. Měli jsme to ve svých rukách, což byla asi jediná výhoda. Začali jsme utkání velice dobře, aktivně, šli jsme do vedení 2:0, ale nepochopitelně nás zabrzdil gól na 1:2. Ale dojeli jsme to, děkuji všem fanouškům, (generálnímu manažerovi) Dušanovi (Salfickému), že mi dal tady šanci pracovat, a hlavně hráčům. Kdybych mohl naklonovat Tomáše Rolinka nebo Petra Čáslavu... Mužstvo hrabalo na pár lidí. Ti, co jsou tady od začátku sezony, mají v nohách 78 zápasů. Obrovský dík patří i Martinovi Růžičkovi v brance. Bylo to z něho strany nějaké znovuvzkříšení, mančaft držel celou baráž. Hodili jsme to na něj, bylo to těžké rozhodování a dneska vidím, že jsme udělali velice správně."

František Zeman (Jihlava): "Přijeli jsme k dnešnímu zápasu v trošku okleštěné sestavě a myslím si, že ti hráči, kteří tady dostali prostor, nezklamali. Bohužel se nám tady nepodařilo to, co jsme chtěli. Musím pogratulovat domácím, že jak se říká ukopali vítězství a zachránili se v extralize."

HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. M. Bárta (Ovčačík, D. Tomášek), 4. M. Beran (D. Tomášek, Čáslava), 41. Rolinek (P. Sýkora), 44. Ovčačík (P. Sýkora, Čáslava) - 6. Březina (A. Zeman), 46. J. Skořepa (Anděl, Půža). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Sestavy:

Pardubice: Martin Růžička - Schaus, Ščotka, Chaloupka, Trončinský, Ovčačík, Čáslava - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, Špirko, P. Hubáček - M. Bárta, D. Tomášek, M. Beran - Panna, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Jihlava: M. Svoboda - Šidlík, Dundáček, Půža, Kajínek, Kaláb, Dobrovolný - Jiránek, J. Skořepa, Anděl - Březina, F. Seman, A. Zeman - Důras, Jícha, Diviš - D. Čermák, Danišovský, Szathmáry. Trenéři: Vlk a F. Zeman.