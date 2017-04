Praha - Hokejisté Pardubic slaví záchranu v extralize, kterou naopak po 20 letech opouštějí Karlovy Vary. Dynamo si pojistilo postupové místo díky výhře nad Jihlavou 4:2 a k sestupu odsoudilo Karlovy Vary, které vyhrály nad Českými Budějovicemi 1:0. K udržení pozice znamenající účast v nejvyšší soutěži před Karlovými Vary stačila Východočechům jakákoli výhra. Jihlavská Dukla měla jistý postup do nejvyšší soutěže už od pátku.

"Cítím obrovskou úlevu. Měli jsme to ve svých rukách, což byla asi jediná výhoda. Začali jsme utkání velice dobře, aktivně, šli jsme do vedení 2:0, ale nepochopitelně nás zabrzdil gól na 1:2. Ale dojeli jsme to, děkuji všem fanouškům a hlavně hráčům," řekl trenér Pardubic Miloš Holaň.

Karlovarské Energii úspěch s Českými Budějovicemi nepomohl. Karlovarští před závěrečným kolem ztráceli na Dynamo bod a měli s ním i horší bilanci ze vzájemných zápasů, takže věděli, že se mezi elitou udrží jen v případě prohry Východočechů. Jediná branka duelu Jakuba Fleka z 29. minuty jim tak nakonec nebyla nic platná.

"Je to velké zklamání a pocity se moc nedají popsat. Vše je čerstvé. Nepodařilo se nám zachránit extraligu, takže hodnocení sezony je negativní," řekl kapitán Energie Václav Skuhravý, který v klubu v roce 2009 slavil i zisk historického titulu. "Jsou to šílené pocity. Tohle byl nejhorší scénář, který se mohl stát, a bohužel se stal. Můžeme si za to sami," uvedl Flek.

HC Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 29. Flek. Rozhodčí: Hodek, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4291.

HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. M. Bárta (Ovčačík, D. Tomášek), 4. M. Beran (D. Tomášek, Čáslava), 41. Rolinek (P. Sýkora), 44. Ovčačík (P. Sýkora, Čáslava) - 6. Březina (A. Zeman), 46. J. Skořepa (Anděl, Půža). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Konečná tabulka:

1. Pardubice 12 5 1 3 3 36:31 20 2. Jihlava 12 3 5 1 3 32:29 20 3. Karlovy Vary 12 4 2 3 3 30:29 19 4. České Budějovice 12 3 1 2 6 20:29 13