Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v 50. extraligovém kole na domácím ledě Litvínov 2:1 a dvě kola před koncem základní části mají jistý postup do předkola play off. Dlouho se zdálo, že zápas rozhodne jediná branka Kauta z 22. minuty, ale závěr byl ještě napínavý a Litvínov při hře bez brankáře bojoval o prodloužení. Dynamo si ale výhru nenechalo vzít a plným tříbodovým ziskem posílilo navíc i naději na přímý postup do čtvrtfinále - po porážce Zlína na Spartě je šesté.

Pardubičtí hokejisté do utkání vstupovali s vědomím, že jakákoliv výhra jim zajistí místenku v předkole play off. Zápas byl v první třetině z obou stran poměrně opatrný a ke gólu nepomohly ani přesilovky. Petrásek si poradil se solidními střelami Marosze a Rolinka, na druhé straně tečoval kotouč nad branku osamocený Růžička. Další pokusy už oba brankáři kontrolovali s jistotou.

O poznání nebezpečnější začaly být útoky obou týmů až po přestávce. Ve 22. minutě Sýkora po návratu z trestné lavice vyslal do úniku Kauta a ten střelou pod vyrážečku otevřel skóre. Litvínovské hráče jednogólová ztráta popohnala k vydatnější ofenzívě a v krátkém sledu měli tři "tutovky". Dvakrát během jednoho střídání neuspěl zblízka Vandas, poté si na Kacetla nepřišel ani Hübl.

Dynamo po krátkém útlumu vrátil do dění Rolinek, kterého v čisté gólovce vychytal Petrásek. Krásná individuální akce Treilleho následně skončila na tyči a druhý gól v zápase sebral Kautovi opět jistý Petrásek. Litvínovský brankář si se čtveřicí spoluhráčů pohlídal i pardubickou přesilovku, na jejímž konci navíc mohl Hübl vyrovnat, ale nájezd zakončil střelou vysoko nad branku.

Litvínov tak potřeboval ve třetí třetině útočit, ale přes zhuštěnou obranu Dynama se k šancím vůbec nedostával a k vyrovnání nevedla ani přesilovka. Náskok Pardubic mohl naopak navýšit Poulíček a Petrásek měl co dělat, aby jeho střelu udržel před brankovou čarou. Tolik štěstí už neměl litvínovský brankář při střele Marosze v 57. minutě a zdálo se, že je rozhodnuto.

Jenže poslední Verva zápas ani při dvoubrankovém manku nezabalila a 70 vteřin před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře snížila, když se zblízka trefil Juraj Mikúš. Poslední minutu už si ale Dynamo pohlídalo a zajistilo si postup do předkola play off.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Vždy před utkáním po pauze mám obavu, jak to dopadne, i tento zápas byl opatrný se snahou hlavně neudělat chybu, bylo tam málo střel a šancí. Já se našim hráčům moc nedivím, protože my jsme mohli ztratit, kdežto soupeř přijel s tím, že nemá co ztratit. I to možná hráče trochu svazovalo. Když jsme měli ve druhé třetině problémy, tak nás podržel Ondřej Kacetl. Bylo to o tom, kdo vstřelí první gól, a za tím jsme si šli. Ve třetí třetině jsme to chtěli vyloženě dokopat k vítězství, neudělat nějakou hloupost a nenechat se vylučovat. Chtěl bych v tento moment poděkovat hráčům a fanouškům za to, co se v této sezoně v Pardubicích podařilo. Jistota play off je pro nás obrovským úspěchem, ale samozřejmě doufám, že tímto nekončíme."

Derek Stránský (Litvínov): "První třetina byla z obou stran opatrná a defenzivní, moc šancí tam nebylo, rozhodně ne nějaké vyložené. Ve druhé třetině jsme špatným střídáním po vlastní přesilovce pustili soupeře ke gólu, ale poté jsme se trošku zmátořili a měli jsme pár solidních šancí, jeden samostatný nájezd, nicméně branku jsme nevstřelili. Ve třetí části jsme měli přitlačit, abychom měli naději na bodový zisk, ale to se nám nepodařilo, celá třetina byla od nás špatná. Nedostali jsme se do tlaku a ani do šancí, navíc jsme v závěru zápasu inkasovali. Hra bez brankáře už pak měla pramalou šanci na to, aby zápas zvrátila."

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. M. Kaut (P. Sýkora, Mojžíš), 57. Marosz (Rolinek, Čáslava) - 59. J. Mikúš (Trávníček, V. Hübl). Rozhodčí: Bejček, Hejduk - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 7661.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Ščotka, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Kubát, Baránek, Šesták, L. Doudera - Marek Růžička, J. Mikúš, J. Černý - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Vandas, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.