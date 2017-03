Praha - Úvodními duely odstartuje v úterý baráž o hokejovou extraligu, strašák pro týmy z nejvyšší soutěže a šance pro nejlepší celky z první ligy. Výhodu domácího prostředí budou mít na startu dosavadní extraligisté: Pardubice přivítají České Budějovice, Karlovy Vary hostí Jihlavu.

Pardubice prožily sezonu hrůzy a budou usilovat o to, aby neskončila ještě horší tečkou v podobě sestupu. Pomoci by k tomu měli i věrní fanoušci, na něž může Dynamo spoléhat. V Tipsport areně s kapacitou 10.194 diváků by mohlo být v úterý dokonce vyprodáno.

"Přichází něco, s čím jsme počítali, musíme se na to těšit. Hrajeme doma před zaplněnou halou, všichni startujeme od bodu nula a jdeme něco budovat. Od hráčů cítím veliké odhodlání baráž zvládnout a tvrdě odpracovat. Věřím, že se dostáváme do pohody, kterou potřebujeme," uvedl trenér Miloš Holaň.

"Motor má hru založenou na dobrém výkonu brankáře. Má organizovanou defenzivu a nebezpečné přesilovky. Na ně si musíme dávat pozor. Beru jako velikou výhodu, že začínáme baráž doma. Lidé při nás stojí, všichni to cítíme. A musíme to využít," doplnil Holaň.

České Budějovice jsou naopak v dobrém rozpoložení. Jihočeši ovládli základní část a v play off ztratili během dvou sérií jediný zápas - v souboji o účast v baráži proti pražské Slavii. "Myslím, že v baráži nejde jen o konfrontaci extraligy a první ligy, ale dochází i na konfrontaci aktuálního psychického stavu týmů," řekl ČTK kouč Antonín Stavjaňa.

A dobře si uvědomuje, že ve skupině, jež by měla být papírově velice vyrovnaná, může svou roli sehrát každý bod. "Při systému dvou týmů, které postoupí ze čtveřice účastníků, body prostě potřebujete. Bez nich to nejde. A pro nás to bude v Pardubicích první šance je získat. Budeme hrát hokej, co jsme produkovali po celý ročník. S důrazem na zabezpečenou kvalitní obranu, o to více, když začínáme venku," nastínil Stavjaňa.

Karlovarští už jsou nedočkaví úvodního utkání. "Hráči už moc chtějí aby to vypuklo. Týden jen trénujeme a připravujeme se na něco, co rozhodne. Během té doby jsme hráčům dali nějaký ten den volna, jinak jsme se pilně připravovali a hodně jsme toho nacvičovali. Každý už je ale tak trochu nervózní," přiznal asistent trenéra Mikuláš Antonik.

Pět výher ze šesti utkání ve skupině o udržení nepřeceňuje. "Musíme zapomenout na to, co bylo. Začíná úplně jiná soutěž, která se smrskla do jednoho měsíce. Nevím, zda někomu dojdou síly, nebo ne, ale baráž bude hlavně o hlavě," domnívá se Antonik.

Šance jednotlivých účastníků příliš rozebírat nechtěl. "Všechno to jsou velmi kvalitní celky. Dukla staví na týmovém výkonu, jsou velcí bojovníci. Motor má naopak ve svých řadách mnoho zkušených hráčů, kteří v extralize něco odehráli. Bude maximálně disciplinovaný. Pardubice měly nějaké trable a moc jim to nefungovalo, ale s příchodem nové soutěže se mohou zvednout a ukázat svoji sílu," vypočítal Antonik.

Jihlava měla z celého kvarteta času na přípravu nejméně, neboť drama série s Kladnem rozhodla až v pátek v posledním sedmém utkání. "Dnů na regeneraci nebylo tolik, ale víte, jak to chodí - když uspějete a takto těžkou sérii zvládnete, lépe se vám i regeneruje. Nebojíme se toho, že bychom měli dojet na fyzičku," řekl ČTK asistent trenéra Viktor Ujčík.

Ani Dukla nechce zaspat na startu. "Když naberete manko, těžko se to dohání. I když všichni začínají na nule, nelze se pak chlácholit tím, že vás pak čeká ještě hodně utkání. Rozjezd je hodně důležitý. V Karlových Varech jsme začínali už před rokem a neuspěli, přestože předtím měl soupeř asi 11 porážek za sebou. Teď mají naopak fazónu a pro mě jsou jednoznačným favoritem celé baráže. Pro nás to bude první velký test," uvedl Ujčík.

Duel v Karlových Varech začne v 18 hodin, na ledě Pardubic padne úvodní buly před televizními kamerami o pět minut později.

Statistické údaje před 1. kolem baráže o hokejovou extraligu: -------- HC Energie Karlovy Vary (konečné pořadí v extralize 13.) - HC Dukla Jihlava (konečné pořadí v první lize 2.). Začátek: 18:00. Nejproduktivnější hráči v základní části extraligy/první ligy: Václav Skuhravý 52 zápasů/27 bodů (15 branek + 12 asistencí) - Tomáš Čachotský 51/52 (16+36). Nejproduktivnější hráči skupiny o umístění v extralize/v play off první ligy: Tomáš Rachůnek 6/10 (5+5) - Tomáš Čachotský 12/13 (4+9). Statistiky brankářů v základní části extraligy/první ligy: Tomáš Závorka průměr 2,71 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,12 procenta, David Honzík 3,01 a 89,94, Tadeáš Dvořák 2,89 a 86,21 - Miroslav Svoboda 1,60, 94,43 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 2,11, 92,45 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů ve skupině o umístění v extralize/v play off první ligy: David Honzík 2,00 a 92,00, Tomáš Závorka 3,25 a 88,07 - Miroslav Svoboda 1,56, 94,55 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,96, 91,60 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary hrají v nejvyšší soutěži nepřetržitě od roku 1997, kdy odkoupily licenci na extraligu od Olomouce. Na kontě mají mistrovský titul z roku 2009, o rok dříve získaly stříbro. - Energie hrála baráž i loni, skončila druhá o tři body před Slavií a udržela se v extralize. Při své třetí účasti uspěla podruhé. V roce 1997 před odkoupením práv na extraligu od Olomouce podlehla v baráži ve snaze o postup z první ligy Opavě 3:4 na utkání. O čtyři roky později porazila Chomutov 4:2 na zápasy. - Jihlava, která je s 12 mistrovskými tituly nejúspěšnějším klubem v historii, hrála v nevyšší soutěži naposledy v sezoně 2004/05, kdy se do ní vrátila po pěti letech v první lize. - Dukla hrála v baráži o extraligu šestkrát a uspěla dvakrát. V roce 1997 se udržela, když porazila Kralupy nad Vltavou 3:1 na zápasy. O dva roky později sestoupila po porážce se Znojmem 3:4 na utkání. O rok později při pokusu o návrat mezi elitu podlehla Vítkovicím 0:4 na zápasy. V roce 2004 porazila České Budějovice 4:0 na utkání, ale o rok později sestoupila po prohře se stejným sokem 1:4 na zápasy. Loni skončila ve čtyřčlenné skupině poslední. - Jihlava skončila v základní části první ligy druhá, ve čtvrtfinále porazila Frýdek-Místek 4:1 na zápasy a v semifinále zdolala Kladno 4:3 na utkání. HC Dynamo Pardubice (konečné pořadí v extralize 14.) - ČEZ Motor České Budějovice (konečné pořadí v první lize 1.). Začátek: 18:05 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči v základní části extraligy/první ligy: Nicholas Schaus 48/36 (7+29) - Tomáš Nouza 50/42 (21+21). Nejproduktivnější hráči ve skupině o umístění v extralize/play off první ligy: Lukáš Nahodil 6/5 (5+0) - Miloslav Čermák 9/10 (5+5). Statistiky brankářů v základní části extraligy/první ligy: Martin Růžička 3,40 a 89,72, Jaroslav Hübl 3,72 a 88,31 - Petr Kváča 1,41, 93,95 a třikrát udržel čisté konto, David Gába 1,98, 92,15 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Bláha 2,38, 91,69 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů ve skupině o umístění v extralize/v play off první ligy: Jaroslav Hübl 5,33 a 82,98, Martin Růžička 4,22 a 82,43 - Petr Kváča 1,31, 94,33 a třikrát udržel čisté konto, David Gába 1,46 a 85,71. Zajímavosti: - Pardubice hrají v nejvyšší soutěži nepřetržitě od sezony 1950/1951 a získaly šestkrát mistrovský titul (1973, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012), pětkrát dosáhly na stříbro a šestkrát na bronz. - Dynamo bude hrát o záchranu potřetí v historii. V roce 1990 Pardubice šestičlennou prolínací soutěž, v které se hrálo o čtyři místa v nejvyšší soutěži, ovládlo a uspěly i o šest let později v boji čtyř týmů o dvě účastnická místa v extralize. - České Budějovice přišly o extraligu v roce 2013, kdy se HC Mountfield s licencí na extraligu přestěhoval z jihu Čech do Hradce Králové. V Českých Budějovicích se tehdy podařilo zajistit alespoň účast v první lize. - České Budějovice hrály baráž v letech 2004, 2005 a 2015. Nejprve po porážce 0:4 na zápasy s Jihlavou sestoupily a o rok později se po výhře nad Jihlavou 4:1 na zápasy zase do extraligy vrátily. Předloni skončily ve čtyřčlenné skupině v boji o nejvyšší soutěž poslední.