FPraha - Hokejisté Pardubic budou v pátečním šestém utkání čtvrtfinálové série play off extraligy čelit mečbolu Třince a tím zároveň i konci povedené sezony. Favorizované Oceláře chtějí ještě potrápit a vrátit sérii zpět do Třince, aby se v neděli v rozhodující sedmé bitvě mohli sami ucházet o místo v semifinále.

Dynamo v pátém utkání dlouho drželo naději na třetí výhru v sérii za sebou, ale v 55. minutě inkasovalo rozhodující trefu z hole Tomáše Marcinka. "Musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo doma. Je to boj, je to play off, my nic nevzdáváme. Budeme mít doma za zády silné publikum a musíme udělat všechno pro to, abychom se ještě jednou vrátili do Třince," uvedl pardubický kouč Miloš Holaň.

Východočeši mocně touží po obratu, aby ještě neskončila sezona, která je v jejich podání nad očekávání. "Víme, jak k tomu přistoupit, abychom to zvládli. Víme, že pokud sérii chceme vyhrát, aspoň jednou musíme vyhrát v Třinci. K tomu potřebujeme nejdřív vyrovnat, pak je šance na úspěch. Víme, jak na Třinec hrát. A víme, co nás dovedlo doma k vítězství. Právě tak musíme začít. Prohráváme 2:3, ale jsou zapotřebí čtyři výhry a není důvod k panice. U nás to bude zase jiný zápas," prohlásil útočník Tomáš Svoboda.

Prvním, kdo dobude pevnost soupeře, ale chtějí být Třinečtí. "Jedeme do Pardubic ukončit sérii. Pokud se nám to nepodaří v šestém utkání, ukončíme to potom u nás v Třinci. Věřím tomu, že náš výkon bude v pátek obdobný jako v pátém utkání doma, kdy jsem skutečně nepochyboval o tom, že vyhrajeme," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.

"Nikdo nečekal, že je sfoukneme 4:0. To si mohl říci jedině blázen, když Pardubice měly ve druhé polovině soutěže více bodů než Třinec. Do zápasu jsme šli, že to urveme, že jiná cesta není. Nevěřím, že nás teď Pardubice dvakrát po sobě porazí. Nikdo z nás si nepřipouští, že by měl být konec sezony," ujistil útočník Vladimír Svačina.

"Snad navážeme na ten poslední zápas a zase proměníme i nějakou přesilovku, které jsme neproměňovali předtím v Pardubicích," přál si Marcinko. "Celá kabina se teď těší do Pardubic a věřím, že to tam ukončíme. Musíme hrát stejně jako ve středu," doplnil Svačina.

Otazník visí nad startem kanonýra Martina Růžičky, který kvůli zranění nedohrál páté utkání.

Statistické údaje před pátečním zápasem čtvrtfinále play off extraligy: HC Dynamo Pardubice (po základní části 6.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek: 18:20 (ČT sport). Stav série: 2:3. Výsledky zápasů v sérii: 2:3 po sam. nájezdech, 1:4, 3:2, 3:0, 2:3. Nejproduktivnější hráči týmů v sérii a v play off: Matěj Beran 5 zápasů/4 body (4 branky + 0 asistence) - Jiří Polanský 5/5 (3+2). Nejproduktivnější hráči týmů v základní části: Marek Trončinský 51/37 (6+31) - Martin Růžička 49/54 (29+25). Statistiky brankářů v sérii a v play off: Ondřej Kacetl průměr 2,01 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,65 procenta a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 0 a 100 - Šimon Hrubec 2,13 a 93,04, Peter Hamerlík 0 a 100. Statistiky brankářů v základní části: Ondřej Kacetl 2,45, 91,81 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Šimon Hrubec 2,13, 93,04 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24. Zajímavosti: - Oceláři útočí ve své 23. extraligové sezoně na osmou účast v semifinále. Mistr z roku 2011 prošel až do finále také v letech 2008 a 2015, v roce 1998 dosáhl na bronz a v letech 2003, 2013 a 2014 skončil čtvrtý. - Dynamo doma vyhrálo sedm z posledních osmi zápasů. Za tu dobu prohrálo před vlastním publikem jen v 52. kole ve východočeském derby s Hradcem Králové 1:3. - Třinec v součtu s koncem základní části prohrál venku čtyřikrát za sebou. - Pardubice pouze dvakrát z posledních 11 vzájemných zápasů prohrály v běžné hrací době. Samy slavily výhru v 60 minutách čtyřikrát, jednou se radovaly v prodloužení a čtyřikrát podlehly v nastavení.