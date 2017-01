Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v 39. kole extraligy Pardubice 5:4 v prodloužení. Zápas rozhodl v 64. minutě František Lukeš, jenž v utkání nasbíral celkem čtyři body za dvě branky a dvě asistence. Východočeši si ve třetí třetině dokázali vynutit prodloužení, nakonec si však připsali šestou porážku v řadě a klesli na poslední místo tabulky.

Pardubice nastoupily bez svého nejlepšího střelce Petra Sýkory. První střelu si připsal ve druhé minutě domácí Pilař, jeho bomba od modré čáry ale trefila boční konstrukci branky. Další šanci měl Jakub Černý, který střelou švihem málem překvapil Růžičku, jemuž puk mu propadl pod betony. Skončil ale těsně vedle branky.

V páté minutě našel nezištně Gerhát volného Válka, který ale nedokázal otevřít skóre. Poté se osmělili i hosté, Januse prověřil Redenbach a následně i Bárta. Úvodní branka padla v 15. minutě a zasloužil se o ni Pavlík, který z brankové čáry překvapil Růžičku. Pro litvínovského obránce to byla první trefa v sezóně.

Úvod druhé třetiny patřil domácím, ovšem největší šanci měl paradoxně pardubický Redenbach, který trefil horní tyč. V 27. minutě ujel Jurčík po pravém křídle a tentokrát zamířil přesně. Další šanci měl Hořava, ale Růžička vleže vykopl levý beton a zabránil jasné brance. V 32. minutě se již aktivní Redenbach dočkal gólu, pomohla mu k němu i chybná rozehrávka Lukeše.

Domácí inkasovaná branka zaskočila a ihned po buly se řítili na Januse Hubáček se Zadinou. Druhý jmenovaný ale nezakončil přesně. A tak v závěru druhé části vstřelil Jurčík svou druhou branku v zápase a Litvínov odskočil na 3:1.

Ve třetí části se s brankami roztrhl pytel. Po 24 vteřinách hry snížil Schaus, Litvínovští ale opět odskočili. Za necelou minutu zvyšoval na 4:2 pohotovou dorážkou Lukeš.

Pardubice se ale nevzdaly, v 45. minutě opět snížil na rozdíl jediné branky sedmnáctiletý Zadina, jenž se tak dočkal premiérové trefy v extralize. A ze strany hostů to nebylo vše. O vyrovnání se postaral důrazný kapitán Rolinek.

Domácí poté měli šance, ale když v závěru nedokázali využít početní výhodu utkání dospělo do prodloužení. V něm byla aktivnější Verva a Litvínov také získal druhý bonusový bod. V 64. minutě sebral Gula puk obránci Schausovi, získal ho Lukeš a rozhodl zápas.

Radim Rulík (Litvínov): "Měli jsme hodně šancí na to, aby jsme vyhráli. Neměli jsme na to ale produktivitu. Brankář soupeře chytal výborně, k tomu obětavá hra a my jsme nedokázali dát branky. Přestože jsme vedli dvakrát v zápase, tak jsme do toho nešli naplno. Byl tam herní výpadek, který vrátil Pardubice do hry. Jsem rád, že jsme v prodloužení rozhodli. Měli jsme ale na to vyhrát za tři body a doufám, že se z toho poučíme."

Pavel Rohlík (Pardubice): "I když zápas vypadal ztraceně, tak kluci makali, bojovali a dokázali srovnat nepříznivý stav. V prodloužení jsme dostali branku a to rozhodlo o vítězství Litvínova. Děkuji hráčům za to, jak k utkání nastoupili, jak bojovali."

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 5:4 v prodl. (1:0, 2:1, 1:3 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. F. Pavlík (Lukeš, V. Hübl), 27. Jurčík (Lukeš, M. Hanzl), 39. Jurčík (Frolo, M. Hanzl), 42. Lukeš (V. Hübl), 64. Lukeš (Gula) - 32. Redenbach, 41. Schaus (Starý), 45. F. Zadina (Hubáček, Schaus), 49. Rolinek. Rozhodčí: Hejduk, Souček - Rozlílek, Kokrment. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 4965.

Litvínov: Janus - Gula, Kubát, K. Pilař, Z. Sklenička, F. Pavlík, Frolo - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Havlíček, Trávníček - Dufek, K. Reichel, Válek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Pardubice: M. Růžička - Schaus, Havlík, Nedbal, Čáslava, Ščotka, Bokroš, Leduc - F. Zadina, Redenbach, Hubáček - M. Beran, Nahodil, Rolinek - M. Kaut, T. Kaut, Bárta - Mallet, Starý, Panna. Trenéři: P. Rohlík, Mikeska a V. Martinec.