Utkání 52. kola hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové, 4. března v Pardubicích. Pardubický útočník Tomáš Rolinek (vpravo) tečuje puk do sítě hradeckého brankáře Jaroslava Pavelky. Přihlížejí Petr Sýkora (vlevo) z Dynama a Petr Koukal z Hradce.

Utkání 52. kola hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové, 4. března v Pardubicích. Pardubický útočník Tomáš Rolinek (vpravo) tečuje puk do sítě hradeckého brankáře Jaroslava Pavelky. Přihlížejí Petr Sýkora (vlevo) z Dynama a Petr Koukal z Hradce. ČTK/Taneček David

Pardubice - Hokejisté Pardubic prohráli v 52. kole extraligy s Hradcem Králové 1:3. Domácí skórovali jako první, pak sice do 31. minuty třikrát inkasovali, ale i přesto udrželi šestou příčku a tím i přímý postup do čtvrtfinále, neboť trio pronásledovatelů Liberec, Olomouc a Zlín shodně prohrálo. Mezi nejlepší osmičkou vyzvou Pardubičtí Třinec. Mountfield bude čekat na soupeře z předkola, dnešní výhrou dorovnal bilanci východočeských derby v sezoně na 2:2 na zápasy.

Pardubice si mohly případnou výhrou v základní hrací době zajistit místo přímo ve čtvrtfinále play off. Jakýkoliv jiný výsledek dával šanci soupeřům a Dynamo by se muselo začít ohlížet na ostatní zápasy.

Hned první střídání očekávaného derby dvou velkých rivalů před vyprodaným hledištěm nabídlo šance na obou stranách. Sýkora zblízka neprostřelil Pavelku a Kacetla tvrdou ranou do masky přivítal unikající Koukal. Královéhradečtí následně nevyužili přesilovku a do vedení šlo Dynamo, když Trončinského nahození tečoval Rolinek.

Vyrovnání měl na hokejce krátce nato Kukumberg, ale chybnou rozehrávku soupeře nepotrestal. Gólem skončila až v 15. minutě Smoleňákova dorážka, kterému pomohl i odraz od Čáslavovy brusle. Pardubický bek mohl smolný okamžik napravit, ale jeho šanci v přesilovce zhatil Pavelka. V závěru první části zblízka neuspěl Koukal.

Po pauze byl blízko ke gólu pardubický Wishart a poté pohrdl jasnou šancí Červený. Důležitá pasáž přišla kolem poloviny zápasu. Ve 29. minutě se před branku natlačil Vopelka, položil si Kacetla a mezi betony zasunul kotouč do sítě. Podobnou příležitost poté nevyužil Poulíček, a tak ve 31. minutě tečující Zigo zvýšil na 3:1 pro Hradec. Mountfield byl na koni, další šanci navíc neproměnil unikající Koukal.

Krátce po začátku třetí třetiny mohlo být rozhodnuto, ale Smoleňáka při přečíslení vychytal Kacetl a dorážející Červený trefil tyč. Dynamo tak stále cítilo naději a náskok hostujícího týmu musel hájit Pavelka, který vychytal Mojžíše a přestál i následnou přesilovku Pardubic.

Možná poslední šanci na zvrat zahodil dvě minuty před koncem Treille. V samotném závěru se hráči Mountfieldu zaměřili na defenzívu a soupeře k vážnějším šancím ani nepustili.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Zápas provázela vynikající atmosféra a bylo to derby se vším všudy. Předpokládali jsme - jelikož jde o derby i vzhledem k posledním výsledkům - že Hradec zápas neodevzdá. Velice aktivně jsme začali, dali jsme první gól, ale zbrzdila nás dvě vyloučení, kvůli kterým se do hry nedostali všichni hráči. Naše tempo se tím zpomalilo. Ve druhé třetině nám Hradec odskočil. Nebyli jsme dostatečně hladoví a pak už jsme se v křeči a přemíře snahy snažili zápas otočit. Chybělo nám trochu štěstí, neblokovali jsme střely, prohrávali jsme buly, což jsou detaily, co mohou tým nakopnout."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Měli jsme druhé místo jisté, ale to neznamenalo, že zápas není důležitý. Po reprezentační pauze jsme nezačali dobře, dvakrát jsme neuspěli, takže z tohoto pohledu pro nás mělo utkání svůj význam. Navíc jsme chtěli dorovnat vzájemnou bilanci v sezoně. Domácím vyšel lépe start, což vyústilo v jejich vedení, nám se podařilo srovnat a ve druhé třetině odskočit do vedení. Tam už se náš výkon začal zvedat a s dvougólovým náskokem jsme hráli mnohem klidněji. Měli jsme další tutové šance, zejména na začátku třetí třetiny, kdy jsme neproměnili nájezd dva na jednoho. Zápas jsme se poté snažili takticky v klidu dohrát. Výhra v posledním zápase před play off je pro nás důležitá."

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Rolinek (Trončinský, Marosz) - 15. Smoleňák (Červený, Koukal), 29. Vopelka (Zigo, Zámorský), 31. Zigo (R. Pavlík, Gregorc). Rozhodčí: Šír, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:6. Bez využití: Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Ščotka, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Machala, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Hradec Králové: J. Pavelka - Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík, Vydarený, Pláněk, Zámorský - Smoleňák, Koukal, Červený - M. Látal, Kukumberg, Cingel - Köhler, Berger, Šimánek - Vopelka, Zigo, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.