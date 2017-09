Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v 6. kole extraligy v gólově bohatém utkání nad Jihlavou 7:5 a vůbec poprvé v sezoně zvítězili na domácím ledě. Dukla šla hned na startu zápasu do vedení, ale Dynamo čtyřmi brankami otočilo stav. Jihlava dokázala srovnat, ale Pardubice pak znovu odskočily a výhru už si nenechaly vzít. Zabraly tak po třech zápasech bez bodu. Tři kanadské body za dvě branky a jednu asistenci zaznamenal David Tomášek.

Zápas mezi týmy, které proti sobě na jaře bojovaly o místenku v extralize, se od začátku zvrhl ve velké ofenzivní představení. Dukla se zásluhou Žálčíka dostala už po 67 vteřinách do vedení, ale pak začaly úřadovat Pardubice a čtyřmi brankami během necelých deseti minut otočily stav.

Vyrovnání zařídil ve třetí minutě Treille a vedení na stranu Pardubic strhl v sedmé minutě po pěkné akci Petr Sýkora. Dynamo ožilo a soupeře jasně přehrávalo, což vyústilo ve třetí gól, který zařídily nové defenzivní posily domácích Hunkes s Mojžíšem. Tříbrankový náskok pak Dynamu zajistil v přesilovce Ján Sýkora. Jihlava si následně vzala oddechový čas a vyplatilo se. V 15. minutě snížil na rozdíl dvou branek tečující Hubáček.

Po přestávce se brankový příděl zadrhl a oba týmy začaly mnohem důsledněji bránit. Šance přišly jen v přesilovce, ale Váňa na jedné ani Tomášek na druhé straně neuspěli. Dění zase rozpohyboval až závěr druhé třetiny, kdy Pardubice po sérii vyloučení promarnily přesilovku čtyři na tři, načež Jihlava po návratu jednoho hráče na led ujela do protiútoku a Seman bekhendem vrátil Duklu do hry o body.

Jihlava s vyrovnáním příliš neotálela. Ve 42. minutě se zblízka trefil Diviš a po náskoku Dynama nebylo ani památky. Dukla byla po gólu aktivnější a mohla skóre i otočit, ale nestalo se a domácí překlopili skóre definitivně na svou stranu. Nejprve se ve 49. minutě trefil důrazný Tomášek a chvíli poté zužitkoval přesilovku Kaut. V 55. minutě zvýšil Tomášek svou druhou trefou na rozdíl tří branek a bylo rozhodnuto. Dvě minuty před koncem ještě kosmeticky upravil skóre Rys.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Hráli jsme o šest bodů, protože Jihlava je soupeř, se kterým se budeme bít o pozice v tabulce. Ze začátku jsme zápas zvládali dobře, i když nás trošku zmrazil rychlý gól, ale naštěstí jsme se ob střídání vrátili do hry vyrovnávací brankou a pak jsme dominovali. Měli jsme spoustu příležitostí, za stavu 4:1 jsme trochu odkopli štěstí, protože jsme neproměnili šanci na pátý gól a po chybě inkasovali na 4:2. Pro diváky to musel být skvělý zápas, pro trenéry už tolik ne, ty infarktové stavy nebyly jednoduché. Musím pochválit mužstvo, že to zvládlo i po tom vyrovnání na 4:4. Stáhli jsme sestavu na tři útoky, mělo to efekt, ale stále tam bylo spoustu chyb. Každopádně máme to, co jsme chtěli."

Petr Vlk (Jihlava): "Do utkání jsme vstoupili dobře, ale po vlastních chybách jsme nechali soupeře odskočit. Nesmírná bojovnost a ochota pracovat nás sice dovedla k vyrovnání, ale opět přišly tři individuální chyby, po kterých se Pardubice znovu dostaly do vedení. Naše branka na 7:5 už jen korigovala stav. Soupeři musím pogratulovat, ale je potřeba říct, že na pět gólů venku nevyhrát, to je od nás špatné."

HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava 7:5 (4:2, 0:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 3. S. Treille (Tomášek, Trončinský), 7. P. Sýkora (Perret, Bojko), 10. Mojžíš (Hunkes, Poulíček), 13. J. Sýkora (Rolinek, Trončinský), 49. Tomášek (Vondráček, S. Treille), 52. M. Kaut (Wishart, Cardwell), 55. Tomášek (Cardwell, Wishart) - 2. Žalčík (J. Zdráhal), 15. R. Hubáček (De la Rose, Jiránek), 37. F. Seman (Jiránek, De la Rose), 42. Diviš (Žálčík, Anděl), 58. Rys. Rozhodčí: R. Svoboda, Hribik - Frodl, Komárek. Vyloučení: 8:9. Využití: 2:0. Diváci: 7277.

Pardubice: Kacetl - Wishart, Cardwell, Trončinský, Čáslava, Hunkes, Mojžíš, Holland - J. Sýkora, Dušek, Rolinek - M. Kaut, Tomášek, S. Treille - P. Sýkora, Bojko, Perret - Vondráček, Poulíček, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, Bryhnisveen, J. Zdráhal, D. Kajínek, Váňa - T. Kubalík, R. Hubáček, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Macík, Diviš, Protasenja. Trenéři: Vlk a F. Zeman.