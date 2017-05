Praha - Vedení pardubického hokejového klubu potvrdilo příchod gólmana Ondřeje Kacetla z Hradce Králové. Dynamo jedná o nové smlouvě se zkušeným kanonýrem Petrem Sýkorou a bekem Markem Trončinským. Tradiční klub, který se udržel v extralize v baráži, opouští brankář Jaroslav Hübl, útočník Lukáš Nahodil, který míří do mistrovského Brna, a po skončení hostování i obránci Ctirad Ovčačík a Josef Zajíc.

Šestadvacetiletý Kacetl jde do známého prostředí, neboť během uplynulé sezony v Pardubicích měsíc hostoval a vedl si dobře. Odchytal sedm zápasů s průměrem 2,54 inkasované branky a úspěšností zákroků 92,6 procenta. "Potvrdil své kvality, výborně zapadl do naší kabiny. Jsem rád, že se nám podařilo jej získat na přestup a že jsme se domluvili na víceleté spolupráci," uvedl pro klubový web generální manažer Dušan Salfický.

Na spolupráci se dohodli již během baráže, takže Kacetl prožíval velké nervy z hrozby sestupu. "Můj přestup se upekl s tím, že bych do Dynama přišel za jakékoliv situace. Bylo to riziko, ale tak jsme se všichni dohodli. Modlil jsem se, aby Pardubice udržely nejvyšší soutěž, aby toto hokejové město nehrálo WSM ligu, protože tam by opravdu nepatřilo. Jsem šťastný, že to dobře dopadlo," řekl Kacetl.

Dalšími brankáři v týmu by měli být zkušený Martin Růžička, jenž byl velkou oporou v baráži, a teprve devatenáctiletý Milan Klouček.

V mužstvu by měl pokračovat obránce Petr Čáslava. "Je stálicí naší obrany, dává jí potřebnou zkušenost. Věříme, že se vedle něj vyhraje některý z našich mladých perspektivních beků," uvedl Salfický.

Pardubice chtějí udržet i Trončinského, jehož hráčská práva vlastní Mladá Boleslav. "Pro mě je zadákem, na kterém chceme stavět přesilovky," uvedl Salfický na adresu ofenzivně laděného beka, který výrazně přispěl k udržení v extralize.

Nejasná je situace u další opory zadních řad Nicholase Schause, který minulý týden odcestoval do USA. "Nick mě informoval, že se nikde nedohodl a bude přemýšlet o své budoucnosti. Očekávám, že se bude rozhodovat mezi finančně atraktivnějšími nabídkami ze Švédska a Švýcarska, s nimiž se nemůžeme měřit. Samozřejmě bychom jej rádi udrželi, víme však, že po sezoně, v níž si udělal jméno, to bude obtížné," řekl Salfický.

Pro ofenzivu je zásadní setrvání kapitána Tomáše Rolinka, který má víceletý kontrakt. Pokračovat by měl i osmatřicetiletý Sýkora, jenž v každé z posledních čtyř sezon po návratu ze Švýcarska nastřílel minimálně 17 branek. "Máme veliký zájem Petra udržet. Obdržel od nás velmi kvalitní nabídku, věřím, že zůstane klubu nadále věrný," uvedl Salfický.

Z Finska se vrací Daniel Voženílek. Jednadvacetiletý útočník přichází na zkoušku do začátku extraligy. Šanci vybojovat si místo v týmu dostane i Jan Starý, jemuž skončila smlouva. Otevřené je jednání s Petrem Hubáčkem. Velký zájem má klub o Jána Sýkoru, který je ale smluvně vázán v Plzni. Nahodil zvolil přes nabídku víceleté smlouvy odchod do Brna.