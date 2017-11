Brno - Hokejisté Pardubic zvítězili ve 21. kole extraligy v Brně nad domácí Kometou 2:1 v prodloužení. Vítěznou branku Dynama vstřelil v 61. minutě při přesilovce útočník Petr Sýkora. Pardubice vyhrály venku čtyři z posledních šesti zápasů a získaly během nich devět bodů. Kometa bodovala šestkrát za sebou, dvakrát z toho naplno, jednou vyhrála v prodloužení a sama třikrát v prodloužení či nájezdech podlehla.

"Bylo to trpělivé utkání z obou stran. My jsme se nedokázali dostat pořádně do tempa. Asi to bylo i kvalitní obranou a bráněním Pardubic ve středním pásmu. Pokud jsme byli v útočném pásmu, tak nám chyběla častější střelba. Soupeř zblokoval hodně našich střel," uvedl asistent trenéra Komety Petr Haken.

Úvodní třetina nabídla hokej se spoustou nepřesností na obou stranách. Kometa si i bez zraněného obránce Ondřeje Němce si udržovala územní převahu, ze které se ale do slibnějších střeleckých příležitostí často nedostávala. Hosté spoléhali na pozornou defenzivu prokládanou rychlými protiútoky, brankáře Čiliaka však vážněji neohrozili.

"Nezačali jsme dobře. Byli jsme celý zápas v útlumu. Nebylo to dobré utkání. Chtěli jsme vyhrát, šťastní nejsme," přiznal brněnský obránce Jakub Krejčík, který se vrátil z reprezentačních startů se zraněním a utkání odehrál s celoobličejovým krytem.

Brňané v úvodu druhé třetiny zvýšili obrátky a dostali soupeře na chvíli pod tlak. Doplatili ale na chybnou rozehrávku, kterou v 28. minutě vystihl Marosz, jenž po úniku překonal Čiliaka.

"Nechtěli jsme pustit Kometu do vedení. Věděli jsme, že by získala obrovské sebevědomí. Respektovali jsme sílu týmu, který proti nám hrál. Šli jsme trpělivě zápasem," uvedl asistent trenéra Pardubic Pavel Marek.

Po inkasovaném gólu upadla Kometa do desetiminutového útlumu, v němž se nevzmohla na kloudnější protiútok. Hosté na chvíli převzali režii zápasu a vypracovali si střelecké šance, chyběla jim ale přesnost v koncovce.

Kometa se snažila dostat z krize bojovností a důrazem v osobních soubojích. Dřina vynesla Brňanům před koncem druhé třetiny kýžený vyrovnávací gól. Po akci Erata s Hruškou se podařilo Zaťovičovi v 39. minutě protlačit kotouč za brankáře Kacetla.

Ve třetí třetině Kometa nevyužila tři přesilovky. V početní výhodě hráli domácí hodně křečovitě, chyběla jim přesnost a větší tlak do branky. Pardubičtí hokejisté hrozili rychlými protiútoky, neporadili si ale s brankářem Čiliakem. "Měli jsme problémy s rozehrávkou. Těžko jsme se prosazovali. Pardubice hrály dobře organizovaně," poznamenal útočník Komety Martin Zaťovič.

Minutu před koncem základní hrací doby byl vyloučen domácí Tomáš Svoboda. Početní výhodu hosté využili v nastavení, kdy po přihrávce Trončinského v 61. minutě vstřelil vítězný gól Sýkora.

"Do přesilovky jsme nasadili to nejlepší, co jsme měli. Chtěli jsme získat druhý bod, což se nám podařilo. Děkuji celému týmu za zodpovědný výkon. Zvláště brankář Kacetl nás podržel ve spoustě těžkých situací," dodal trenér Marek.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Brno): "Na našem výkonu bylo vidět, že někteří hráči měli v přestávce více zápasů a jiní méně. Věříme, že příští zápas, který nás čeká, bude lepší. Bylo to trpělivé utkání z obou stran. My jsme se nedokázali dostat pořádně do tempa. Asi to bylo i kvalitní obranou a bráněním Pardubic ve středním pásmu. Pokud jsme byli v útočném pásmu, tak nám chyběla častější střelba. Soupeř zblokoval hodně našich střel."

Pavel Marek (Pardubice): "Děkuji celému týmu za zodpovědný výkon. Zvláště brankář Kacetl nás podržel ve spoustě těžkých situací. Nechtěli jsme pustit Kometu do vedení. Věděli jsme, že by získala obrovské sebevědomí. Respektovali jsme sílu týmu, který proti nám hrál. Šli jsme trpělivě zápasem. Na konci se nám naskytla v prodloužení přesilovka čtyři na tři. Do ní jsme nasadili to nejlepší, co jsme měli. Chtěli jsme získat druhý bod, což se nám podařilo."

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 39. Zaťovič (J. Hruška, M. Erat) - 28. Marosz, 61. P. Sýkora (Trončinský, Rolinek). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 7405.

Sestavy:

Brno: Čiliak - Štencel, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Vágner - M. Erat, J. Hruška, Zaťovič - Haščák, L. Čermák, Vincour - T. Svoboda, V. Němec, Dočekal - H. Zohorna, Nečas, Mallet. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Haken.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Dušek, M. Beran - Kaut, Poulíček, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.