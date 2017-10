Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli na domácím ledě nad Třincem 2:1 a bodovali tak počtvrté v řadě. Oceláři se ve 25. minutě dostali do vedení, ale Dynamo dvěma brankami ještě před druhou pauzou otočilo stav a těsný náskok udrželo až do závěrečné sirény. Východočeši se tak posunuli se na desáté místo v tabulce, Třinec zůstává třetí.

Třinec musel v utkání oželet služby svého nejproduktivnějšího hráče Vladimíra Rotha a právě ofenzivní nápady v první třetině chyběly oběma týmům. Hned na začátku zahrozil hostující Rákos a Dynamo pak ostřelovalo Hrubce při přesilovce. Velké šance ale nemusel řešit ani jeden z brankářů. Když už se totiž Hrňa nadechoval k úniku, tak mu kotouč sjel z hole.

To druhá třetina byla o něčem jiném. Solidní možnost nejprve neproměnil Irgl, ale ve 25. minutě se už hosté radovali, když Krajíček nahozením od zadního mantinelu dokázal procpat kotouč do branky. Na opačné straně z mezikruží přestřelil Quenneville. Srovnání zařídil až ve 30. minutě z dorážky Starý.

Střelecké procitnutí probudilo oba týmy a k vidění byla poměrně ofenzivní partie. Další možnost Dynama promarnil Bojko, který zblízka trefil jen Hrubce. Domácí Klouček měl zase co dělat s prudkou střelou Hrni. Remízovým stavem nakonec pohnul až ve 38. minutě pardubický Wishart, když zůstal osamocený před Hrubcem a trefil se přesně pod horní tyč.

Na tahu byli hostující hráči, ale ti jako by nemohli nalézt recept na dobře bránící Dynamo. Domácím pomohla i přesilovka, kterou otupili sílící nápor Třince. Hosté sice byli častěji v útočném pásmu, ale šance nepřicházely. Naopak třetí gól Pardubic mohl po přečíslení přidat Perret.

Až čtyři a půl minuty před třetí sirénou se k čisté gólovce protlačil Svačina, ovšem Klouček se štěstím udržel puk před brankovou čárou. Tím naděje Třince zhasly, více šancí už pardubická obrana nepovolila.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Marek (Pardubice): "Chci poděkovat celému týmu za vydřené vítězství, všichni hráči zápas poctivě odpracovali. Věděli jsme, jak výborný tým přijede a jak dobře hrají přesilovky. To byla důležitá věc, že jsme dokázali jejich početní výhody ubránit. První třetinu jsme odehráli hodně zakřiknutě, ale naštěstí jsme neinkasovali. Třinecký gól ve druhé části nás paradoxně probudil. Začali jsme hrát více sebevědomě, začali jsme lépe bruslit a dokázali jsme utkání dotáhnout do vítězného konce."

Marek Zadina (Třinec): "Často se nám stává, že se tlačíme do soupeřovy obrany a hrozně těžko se to překonává. V první třetině jsme ještě měli v nohách úterní zápas Ligy mistrů, pak jsme to rozjezdili a nějaké šance jsme si vytvořili. Dali jsme gól na 1:0, ale bohužel jsme propadli v útočném pásmu a dostali na 1:1. I přes tlak do branky jsme si vyložené šance nevytvořili, většinou jsme končili ve středním pásmu nebo v rozích. Za stavu 2:1 pro Pardubice bylo těžké se do toho dostávat, ale klukům nemůžeme upřít snahu, hráli na sto procent. Takové zápasy jsou, my se z toho poučíme a půjdeme dál."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Starý (Cardwell, Dušek), 38. Wishart (J. Sýkora, Perret) - 25. Krajíček. Rozhodčí: Kika, T. Horák - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7023.

Pardubice: Klouček - Wishart, Hunkes, Cardwell, Čáslava, Trončinský, Mojžíš - Vondráček, Tomášek, S. Treille - Quenneville, Bojko, Rolinek - J. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Beran, Dušek, Starý. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Jank, Linhart, Adámek, D. Musil - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Svačina, Polanský, Adamský - Irgl, Cicenciala, Hrňa - Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.