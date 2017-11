Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v 24. kole extraligy na svém ledě Litvínov 5:0 a připsali si třetí výhru v řadě. Verva ani ve druhém vzájemném zápase v sezoně nedokázala dát Pardubicím gól. O dnešní výhře rozhodlo Dynamo zejména ve druhé části, kdy nastřílelo tři branky. Gólman Ondřej Kacetl vychytal své druhé čisté konto v sezoně.

"Po té nedělní pauze nám to nijak extra nešlo, byli jsme pomalí a ospalí. V první třetině nás Litvínov přehrával a my můžeme děkovat jen Ondrovi Kacetlovi, že jsme vyhráli," řekl pardubický kapitán Tomáš Rolinek.

První letošní zápas Pardubic a Litvínova po bezbrankovém průběhu rozhodovaly až nájezdy, ale tentokrát se jelo podle úplně jiného scénáře. Ačkoliv si šance připravovaly oba týmy, proměňovat je dokázali jen domácí. Perreta s Vondráčkem ještě Petrásek vychytal, ale pak si do branky nešťastně srazil puk odražený od zadního mantinelu po střele Treilleho.

Litvínov byl v první třetině lepší, jenže troskotal na skvělém Kacetlovi, který zneškodnil velkou šanci Černého a poradil si s několika závary, na konci první části pak při brejku nepochodil ani Jánský. Vervě ke gólu nepomohla ani výrazná střelecká převaha.

"První třetina nebyla z naší strany špatná, výrazně jsme Pardubice přestříleli, nicméně jsme dostali nešťastný gól. Chyběl nám důraz před brankou, protože Kacetl to, co viděl, tak chytil. Nepodařilo se nám ho rozhodit," uvedl asistent trenéra Litvínova Darek Stránský.

Když ve 23. minutě při dvojnásobné přesilovce zvýšil na 2:0 Marosz, začaly Pardubice získávat kontrolu nad utkáním. Litvínov byl nadále nebezpečný, ale neskóroval ani při přesilovce, kdy měl před sebou Hanzl prázdnou branku a trefil jen Kacetlovu lapačku. Velký potlesk si pak vysloužil litvínovský Gula, který u rozhodčích odvolal signalizovaný trest.

Jeho počin nabral na hodnotě vzápětí, kdy byl vyloučen jeho spoluhráč Hanzl a v přesilovce zvýšil tečující Beran na 3:0 pro Dynamo. Litvínov se snažil s výsledkem rychle něco udělat, ale selhával v koncovce, navíc vzadu nechával velké díry a Petrásek měl plné ruce práce. S nájezdem Rolinka si poradil, ale osamocený Wishart už mu přesnou ranou nedal šanci.

"Druhá třetina rozhodla o výsledku, ráz určila oslabení tří proti pěti a čtyř proti pěti, protože od té doby nás to hodně psychicky poznamenalo a Pardubice byly lepší. Rychlý gól na 5:0 na začátku třetí třetiny už definitivně rozhodl a soupeř si to pohlídal," doplnil Stránský.

Čtyřgólový rozdíl ve skóre trochu otupil tempo a zdálo se, že o vítězi je rozhodnuto. Navíc na startu třetí části přidal pátou branku Tomášek. Litvínov zápas přesto nezabalil a dostával pasivního soupeře pod tlak, jenže v koncovce neměl štěstí, což dokumentovala i Hanzlova rána do spojnice. Pětigólovou porážku neodvrátil Litvínov ani v přesilovce.

"Sice jsme vyhráli tři zápasy v řadě, ale v tabulce jsme se nikam neposunuli, je to hrozně vyrovnané. Každopádně herně to od nás vypadá o dost lépe, navíc jsme dokázali vyhrát dvakrát za sebou doma," dodal Rolinek.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Marek (Pardubice): "Děkuji celému týmu za dnešní výkon. V první třetině předváděl Litvínov výbornou hru a není náhodou, že se takhle zvedl, má opravdu skvělou sérii. Nás podržel Ondra Kacetl, který předváděl neskutečné zákroky. Že se zápas po první třetině vyvíjel tímto směrem, je především jeho zásluha. Ve druhé třetině se utkání lámalo, zvedli jsme se v přesilovkách a podařilo se nám vstřelit šťastné góly. Pak už jsme si to pohlídali, hráli jsme zodpovědně dozadu a nenechali se strhnout ke hře nahoru a dolů."

