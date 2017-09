Zlín - Hokejisté Zlína prohráli ve druhém kole extraligy doma s Pardubicemi 0:2 a nenavázali tak na bodový zisk z Ostravy. Dynamo naopak díky gólům Martina Kauta a Jordanna Perreta poprvé bodovalo, čisté konto udržel Ondřej Kacetl.

Zápas pro Zlín nezačal moc dobře, jelikož hned ve druhé minutě Berani inkasovali. Naštěstí pro ně ale trefa Quennvilleho neplatila pro kopnutí bruslí. Následně se ukázali i Zlínští, kteří několika ostrými pokusy prověřili brankáře hostů.

Dlouhou pasáž bez přerušení zastavil až faul Ščotky v úvodu 12. minuty, ale i v oslabení měly Pardubice možnost otevřít skóre. Rolinek se snažil dotlačit kotouč do branky i s lapačkou Kašíka, ten však s vypětím všech sil udržel část své výstroje na brankové čáře.

Dobrou pasáž Beranů mohli domácí korunovat brankou při přečíslení, jenomže v tom Freibergs nešťastně trefil soupeře do obličeje a Zlín šel do čtyř. V početní výhodě měl obrovskou možnost Dušek, proti jeho dorážce ale Kašík včas vytasil beton. Následný pokus Tomáška zase bravurně ukryl v lapačce.

V úvodu prostředního dějství se sám na zlínského gólmana hnal Perret, v závěrečné fázi mu ale uklouzl puk. Podobnou možnost nabídli domácí špatným střídáním i Sýkorovi, ani on ale neuspěl. Tlak Dynama vyrušil svou možností Rihards Bukarts, který si vybruslil mezi kruhy, Kacetla ale nepřekonal.

Posléze se Zlínu naskytla početní výhoda po faulu Duška, jenomže Pardubickým to potíže nedělalo. Do protiútoku se pustil Trončinský, jehož střelu za záda Kašíka doklepl Kaut. Jednu přesilovku hráli Berani ještě ke konci třetiny, zbytečným faulem se ale o ni připravili.

Třetí část zprvu moc atraktivity nenabídla. Východočeši vedli a domácí se marně snažili dostat k nějaké větší šanci. Dynamo navíc hrálo velmi disciplinovaně, Berani tak neměli možnost ani přesilové hry.

A v 52. minutě navíc z ojedinělé možnosti Pardubice své vedení navýšily. Svůj průnik po levém křídle zakončil střelou nad rameno Kašíka Perret. Jedinou velkou šanci měli Zlínští poté, co Padrnosova rána Kacetlovi propadla výstrojí, puk se ale zastavil na brankové čáře.

A když necelé dvě minuty před koncem šli Berani po faulu Kubiše do čtyř, bylo rozhodnuto.

Martin Hamrlík (Zlín): "Bez gólu se bodovat nedá, natož vyhrát. Pár šancí jsme měli, ale zase ne takových, jaké měly Pardubice. Byl to vyrovnaný zápas, který rozhodlo to, kdo dal první gól. My jsme to bohužel nebyli, mrzí to o to víc, že byl v naší přesilovce."

Miloš Holaň (Pardubice): "Ráno jsem řešil nějaká zranění Petra Sýkory a Treilleho, takže jsme museli kompletně přehodit sestavu. Bylo to vyrovnané utkání, chtěli jsme získat body, máme nakonec tři. První třetina skončila 0:0, to jsme chtěli. Ve druhé jsme měli rozhodnout v únicích, ale nepovedlo se. V poslední třetině jsme svou maximální obětavostí soupeře drželi na nule, navíc nás podržel brankář Kacetl, odměnou mu byla vychytaná nula."

Aukro Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 33. M. Kaut (Trončinský), 52. Perret (Tomášek, M. Kaut). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3999.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Horák, Žižka, Padrnos - Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - Roberts Bukarts, D. Šťastný, Rihards Bukarts - Okál, Popelka, Kubiš - Fryšara, M. Kratochvíl, Illo. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Pardubice: Kacetl - Ščotka, Čáslava, Holland, Trončinský, Cardwell, Wishart, Voženílek - Vondráček, Boyko, Beran - J. Sýkora, Dušek, Rolinek - Quenneville, Tomášek, Perret - M. Kaut, Poulíček, Starý. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.