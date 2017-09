Praha - Hokejisté Pardubic prohráli v generálce na nový roční extraligy na ledě Prostějova 1:2. Další zástupci nejvyšší soutěže s prvoligovými soupeři v posledním testu uspěli - Litvínov porazil doma Kladno 5:1, Plzeň vyhrála v Praze nad Slavií 4:0 a Chomutov na vlastním ledě zdolal Karlovy Vary 3:2 po samostatných nájezdech.

V soubojích extraligových celků vyhrála Mladá Boleslav nad pražskou Spartou 3:2 a Olomouc prohrála se Zlínem 2:3.

Pardubické Dynamo zakončilo přípravu třetí porážkou za sebou. Přitom v předešlých devíti duelech si připsalo jen dvě prohry a z toho jednu až v prodloužení. V Prostějově sice vedlo po trefě Sachy Treilleho, ale ve druhém dějství vyrovnal Daniel Voženílek a v 57. minutě rozhodl Luňák.

Litvínov rozhodl proti Kladnu čtyřmi góly v závěrečném dějství. Na trefu Jurčíka ještě odpověděl ve 22. minutě Pekr, ale o jednoznačné výhře Vervy rozhodli Kanaďan Nicholls, Karel Pilař, Gula a Jánský.

Plzeň dostal na Slavii do vedení ve 14. minutě kanonýr Dominik Kubalík, na konci druhé třetiny zvýšil Denis Kindl a výsledek ještě zvýraznili ve třetí třetině Indrák a David Sklenička. Miroslav Svoboda v brance hostů vychytal čisté konto. Plzeň čeká generálka až v neděli na ledě druholigových Klatov.

V Chomutově prolomil bezbrankový stav 54 vteřin před koncem druhé třetiny Martin Rohan, ale po polovině třetí části otočili stav Huml s Poletínem. Za Energii sice vyrovnal Gríger, ale v nájezdech rozhodl ve prospěch Pirátů Skokan.

Mladá Boleslav porazila v úterý Spartu v Poděbradech 2:1 v prodloužení a uspěla i dnes. V šesté minutě sice dostal Pražany do vedení Říčka, ale za 15 vteřin vyrovnal Pavel Musil, který ve 24. minutě také otočil stav. Ztrátu smazal v 51. minutě v přesilovce Nor Reichenberg, v čase 57:38 však rozhodl Martin Látal. Pro domácí to byl poslední test před startem extraligy, Sparta bude hrát ještě v úterý proti Slavii.

Olomouc do generálky vstoupila výborně a v sedmé minutě vedla díky brankám Laše a Ondruška už 2:0. Obrat zahájil na konci první třetiny Kovařík, v polovině utkání vyrovnal Jiří Ondráček a vítěznou trefu si připsal v 51. minutě opět Kovařík.

Výsledky přípravných hokejových zápasů

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 33. Voženílek, 57. Luňák - 15. S. Treille.

HC Olomouc - Aukro Berani Zlín 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Branky: 2. Laš, 7. Ondrušek - 20. a 51. Kovařík, 30. J. Ondráček.

HC Slavia Praha - HC Škoda Plzeň 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 14. D. Kubalík, 39. D. Kindl, 54. Indrák, 55. D. Sklenička.

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Branky: 12. Jurčík, 44. Nicholls, 49. K. Pilař, 52. Gula, 59. Jánský - 22. Pekr.

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 6. a 24. P. Musil, 58. M. Látal - 6. Říčka, 51. Reichenberg.

Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 51. Huml, 53. Poletín, rozhodující sam. nájezd Skokan - 40. M. Rohan, 57. Gríger.