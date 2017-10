Pardubice - Hokejisté Pardubic podlehli v 10. kole extraligy Olomouci 1:2 v prodloužení a v pátém domácím utkání v sezoně si připsali už čtvrtou prohru. Hosté vedli od 26. minuty, ale Dynamo dokázalo v závěru vyrovnat a vynutit si prodloužení. V něm sice Olomouc nezužitkovala přesilovou hru, ale pak přece jen vstřelil vítěznou branku František Skladaný.

Už první minuty naznačily, že ačkoliv v zápasech Pardubic padá nejvíce gólů, tak tentokrát půjde spíše o defenzivní podívanou. Domácí dostali brzy k dispozici dvě přesilovky v řadě, ale střely Hunkese ani Tomáška se neujaly. Olomouc vážněji zahrozila v závěru první části, kdy po úniku přestřelil Ostřížek.

Prostřední třetina byla na zajímavé momenty bohatší. Olomouc bez potíží ubránila čtyřminutovou přesilovku Pardubic a v oslabení hosté dokonce udeřili. Strapáč ujel do brejku a kotouč s pomocí dojíždějícího obránce Trončinského dostal do sítě. Domácí viditelně nebyli ve své kůži a vyráběli řadu nepřesností. A to ještě Knotek trefil z dorážky tyčku.

Olomouc se po gólu nikam hnát nemusela, ale nebyla daleko od dalších gólů. Po ostrém zákroku skončil zápas pro pardubického Wisharta a hosté měli k dispozici pětiminutovou přesilu, kterou na 105 vteřin ještě vylepšilo další vyloučení. Klouček se měl co ohánět, Lašovu schoval do lapačky, při ráně Škůrka mu podruhé v zápase pomohla tyč.

Postupem času se hosté stále více zatahovali do obrany, ale Dynamo bylo v útočném pásmu dlouho bezzubé. K vyrovnání jim nepomohly ani dvě přesilové hry. Konrád odolával až do 54. minuty, kdy odražený kotouč dotlačil do branky Rolinek. Domácí rázem ožili a za chvíli před prázdnou brankou promáchl Vondráček.

Zápas dospěl do prodloužení, kam si Olomouc přenesla ještě 84 vteřin přesilovky. Tu sice hosté nevyužili, ale už při hře čtyři na čtyři předložil Jakub Galvas kotouč Skladanému, který bez potíží trefil nekrytou část branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Janecký (Pardubice): "Věděli jsme, že Olomouc nebude hrát otevřený hokej, ale spíše z obrany, celoplošně a disciplinovaně. Ze začátku jsme měli tlak, dvě přesilovky, ale nedali jsme gól, což nás možná trochu utlumilo. Na druhou stranu jsme ubránili pětiminutovou přesilovku, kdy jsme doufali, že nás to nakopne, ale bohužel nic, vyrovnat jsme dokázali až v závěru třetí třetiny. V prodloužení stálo štěstí na straně Olomouce."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání poznamenané častými vyloučeními. My jsme bohužel neproměnili dlouhou přesilovku pět na tři, ale paradoxně jsme v oslabení vstřelili branku, což pro nás bylo dobré znamení. Po pardubickém gólu na 1:1 bylo znát, že oba týmy chtějí brát tři body, byly tam šance na obou stranách. Za bojovný, obětavý a poctivý výkon jsme si druhý gól a druhý bod zasloužili."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 54. Rolinek (Trončinský) - 26. Strapáč (Skladaný), 63. Skladaný (J. Galvas, Vyrůbalík). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:7, navíc Wishart (Pardubice) 5 min. a do konce. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7335.

Pardubice: Klouček - Wishart, Hunkes, Cardwell, Čáslava, Trončinský, Holland, od 41. navíc Ščotka - Vondráček, Tomášek, S. Treille - Quenneville, Bojko, Rolinek - P. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Kaut, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Sundher, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Strapáč, Holec - Buc, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.